PAK vs WI Highlights 1st ODI Pakistan Beat West Indies by 5 Wickets Babar Azam Hasan Nawaz shamar joseph mohammad rizwan

बाबर आजम फिफ्टी से चूके, हसन नवाज ने डेब्यू मैच में उड़ाया गर्दा; पाकिस्तान 5 विकेट से जीता

पाकिस्तान ने पहले वनडे में वेस्टइंडीज को 5 विकेट से हराकर तीन मैच की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। पाकिस्तान की जीत के हीरो हसन नवाज रहे जिन्होंने अपने डेब्यू मैच में ही मैच जिताऊ पारी खेली।

Lokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSat, 9 Aug 2025 08:17 AM
मोहम्मद रिजवान की अगुवाई वाली पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने वेस्टइंडीज को पहले वनडे में 5 विकेट से हराकर तीन मैच की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। त्रिनिदाद के ब्रायन लारा स्टेडियम में खेले गए इस मैच में मेजबानों ने पाकिस्तान के सामने जीत के लिए 281 रनों का टारगेट रखा था, इस स्कोर को मेहानों ने रिजवान और डेब्यूटंट हसन नवाज के अर्धशतकों की मदद से 7 गेंदें शेष रहते ही हासिल कर लिया। अपने पहले ही मैच में कमाल करने वाले हसन नवाज को प्लेयर ऑफ द मैच के अवॉर्ड से नवाजा गया। पाकिस्तान और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा वनडे 10 अगस्त को इसी मैदान पर खेला जाएगा।

टॉस हारकर पहले बैटिंग करने उतरी पाकिस्तान की टीम पूरे 50 ओवर भी पाकिस्तान के आगे टिकन हीं पाई। 49 ओवर में पूरी टीम 280 के स्कोर पर ढेर हो गई। एविन लुईस (60), कप्तान शे होप (55) और रोस्टन चेज (53) ने इस दौरान अर्धशतक जड़े, मगर कोई बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल पाया।

पाकिस्तान के लिए उनके ऐस पेसर शाहिन शाह अफरीदी ने सर्वाधिक 4 विकेट चटकाए, वहीं उनके जोड़ीदार नसीम शाह को इस दौरान तीन सफलताएं मिली।

281 रनों के टारगेट का पीछा करते हुए पाकिस्तान के लिए सैम अयूब एकमात्र बल्लेबाज थे जो अच्छी शुरुआत करने में नाकाम रहे। बाकी सभी ने महत्वपूर्ण साझेदारियां करने में अपनी भूमिका निभाई और कभी भी रन रेट का दबाव को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया।

बाबर आजम (47) जहां अर्धशतक से चूक गए, वहीं रिजवान (53) अपना अर्धशतक बनाने के बाद लय खो बैठे और 38वें ओवर में आउट हो गए। पाकिस्तान को अंतिम 12 ओवरों में लगभग 100 रन चाहिए थे, और हसन नवाज (अपना पहला मैच खेल रहे) और तलत (2019 के बाद अपना पहला वनडे खेल रहे) की जोड़ी ने खेल को गहराई तक ले जाने और एक ओवर शेष रहते खेल समाप्त करने के लिए काफी परिपक्वता दिखाई।

हसन नवाज, विशेष रूप से, अपने शॉट-चयन से बहुत प्रभावशाली थे। उन्होंने शुरुआत में अपना समय लिया और फिर समय पर बाउंड्री लगाकर मांग दर को नियंत्रण में रखा। वेस्टइंडीज के गेंदबाज टुकड़ों में अच्छे थे, लेकिन पूरे समय निरंतरता के लिए संघर्ष करते रहे। हालांकि उन्हें लग सकता है कि वे 20-30 रन कम बना पाए।