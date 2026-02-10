PAK vs USA Pitch Report: कोलंबो में यूएसए से हार का बदला ले पाएगा पाकिस्तान? कैसा रहेगा पिच का मिजाज; जानें

Cricket Logo
PAK vs USA Pitch Report: पाकिस्तान और यूएसए के बीच टी20 वर्ल्ड कप 2026 का 12वां मुकाबला आज कोलंबो में खेला जाना है। यूएसए ने पिछली बार टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को धूल चटाई थी।

PAK vs USA Pitch Report: पाकिस्तान वर्सेस यूएसए टी20 वर्ल्ड कप 2026 का 12वां मैच आज यानी मंगलवार, 10 फरवरी को कोलंबो के सिंहली स्पोर्ट्स क्लब में खेला जाना है। इस मैच पर हर किसी की नजरें रहने वाली है। दरअसल, पिछले टी20 वर्ल्ड कप में यूएसए ने पाकिस्तान को धूल चटाकर बड़ा उलटफेर किया था। उस मुकाबले में यूएसए सुपर ओवर में जीता था। ऐसे में आज फिर वह पाकिस्तान के सामने मुश्किल सवाल रख सकता है। पाकिस्तान को टूर्नामेंट के पहले मैच में भी नीदरलैंड्स के खिलाफ जीत दर्ज करने में कड़ी मेहनत करनी पड़ी थी। आखिरी समय पर पाकिस्तान बाजी पलटने में कामयाब रहा था। आज पाकिस्तान और यूएसए के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है।

PAK vs USA सिंहली स्पोर्ट्स क्लब पिच रिपोर्ट

सिंहली स्पोर्ट्स क्लब क्लब में अभी तक टी20 वर्ल्ड कप 2026 के दो मुकाबले हुए हैं और हैरानी की बात यह है कि एक भी बार 200 क्या 150 रन तक का आंकड़ा कोई टीम पार नहीं कर पाई है। पहले मैच में जहां पाकिस्तान के 148 रनों को चेज करने में पसीने छूट गए थे, वहीं दूसरे मुकाबले में जिम्बाब्वे ने ओमान को 103 रनों पर ढेर कर 13.3 ओवर में 8 विकेट रहते मैच जीत लिया था। आज के मुकाबले में भी बादल छाए रहने की उम्मीद है जिससे गेंदबाजों को मदद मिल सकती है। टॉस जीतने वाला कप्तान इस मैदान पर चेज करना पसंद करेगा। पहले दोनों मैच यहां चेजिंग टीम ही जीती है।

PAK vs USA संभावित प्लेइंग XI

पाकिस्तान संभावित XI: सैम अयूब, साहिबज़ादा फरहान, सलमान आगा (कप्तान), बाबर आज़म, उस्मान खान (विकेट कीपर), शादाब खान, मोहम्मद नवाज़, फहीम अशरफ़, शाहीन अफ़रीदी, सलमान मिर्जा, अबरार अहमद

यूएसए संभावित XI: एंड्रीज़ गौस (विकेट कीपर), सैतेजा मुक्कामल्ला, मोनंक पटेल (कप्तान), मिलिंद कुमार, संजय कृष्णमूर्ति, शुभम रंजने, हरमीत सिंह, मोहम्मद मोहसिन, शैडली वैन शल्कविक, एहसान आदिल/अली खान, सौरभ नेत्रवलकर

