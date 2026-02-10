PAK vs USA live score: पाकिस्तान को अमेरिका से रहना होगा बचकर, भारत को पहले मैच में था चौंकाया

10 Feb 2026, 06:19:26 PM IST
PAK vs USA live score: टी20 विश्व कप 2026 में मंगलवार को पाकिस्तान और अमेरिका की टीमें आमने-सामने होंगी। कोलंबो के सिंहली स्पोर्ट्स क्लब ग्राउंड में होने वाले इस मुकाबले पर दुनिया की नजरें रहने वाली हैं। क्योंकि अमेरिका की टीम ने ही पिछले विश्व कप में पाकिस्तान को हराकर टूर्नामेंट से बाहर किया था। वहीं अमेरिका की टीम ने अपने पहले ही मैच में भारत जैसी मजबूत टीम को भी अपने प्रदर्शन से चौंका दिया था। हालांकि टीम भारत के खिलाफ मुकाबला 29 रन से हार गई थी। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की टीम ने नीदरलैंड्स पर तीन विकेट से करीबी जीत हासिल की थी। पाकिस्तान की टीम में सभी की नजरें बाबर आजम पर होंगी, जिन्होंने सबसे छोटे प्रारूप में वापसी की है। सलामी बल्लेबाज सईम अयूब से भी बल्ले से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद होगी। अयूब हाल के दिनों में स्पिनर के तौर पर अधिक सफल रहे हैं।
icc t20 world cup
icc t20 world cup point table
icc t20 world cup most runs
icc t20 world cup most wickets
PAK vs USA live score: पिछली बार सुपर ओवर में जीता था अमेरिका
PAK vs USA live score: अमेरिका ने पिछले टी20 विश्व कप में पाकिस्तान को सुपर ओवर में हराया था। पाकिस्तान और अमेरिका ने निर्धारित ओवर में 159 रन बनाए थे, जिसके बाद सुपर ओवर में अमेरिका ने बाजी मारी थी।
10 Feb 2026, 06:02:11 PM IST
PAK vs USA live score: पाकिस्तान बनाम अमेरिका टी20 विश्व कप मैच
PAK vs USA live score: पाकिस्तान की टीम अपने दूसरे मुकाबले में अमेरिका से भिड़ने के लिए तैयार है। पाकिस्तान ने टी20 विश्व कप में नीदरलैंड्स के खिलाफ जीत के साथ टूर्नामेंट की शुरुआत की थी, वहीं अमेरिका को पहले मुकाबले में भारत से हार का सामना करना पड़ा।