PAK vs UAE मैच के दौरान घटी बड़ी घटना, पाकिस्तनी फील्डर ने मारी अंपायर को गेंद; छोड़ना पड़ा मैदान

यूएई के खिलाफ मैच के दौरान पाकिस्तानी फील्डर ने अंपायर के सिर पर गेंद मार दी, जिस वजह से अंपायर को बीच मैच में ही मैदान छोड़ना पड़ा। उनके बाद दूसरे अंपायर ने आकर जिम्मेदारी संभाली। पाकिस्तान ने यह मैच 41 रनों से जीता।

पाकिस्तान वर्सेस यूएई मैच शुरू होने से पहले ही आकर्षण का केंद्र रहा। पाकिस्तान की टीम पहले इस मैच को बॉयकॉट करना चाहती थी, फिर टीम एक घंटा देरी से मैदान पर पहुंची। मैच के दौरान एक और हादसा भी हुआ जब पाकिस्तानी फील्डर ने अंपायर के सिर पर ही गेंद मार दी। इस घटना के बाद अंपायर को बीच मैच में मैदान छोड़ना पड़ा और अंपायर भी बदलना पड़ा। बता दें, पाकिस्तान ने यह मैच 41 रनों से जीतकर सुपर-4 का टिकट कटा लिया है। हालांकि इस मैच में भी पाकिस्तान की बैटिंग की पोल खुली।

दुबई में एशिया कप ग्रुप ए में पाकिस्तान और यूएई के बीच मैच के दौरान खेल रोकना पड़ा जब अंपायर रुचिरा पल्लियागुरुगे के कान पर पाकिस्तान फील्डर का थ्रो लगा। यह घटना यूएई की पारी के पावरप्ले के आखिरी ओवर की है, जब गेंदबाज की ओर थ्रो फेंकने के चक्कर में गेंद अंपायर के कान पर जाकर लगी।

सैम अयूब गेंदबाज थे और उन्होंने तुरंत चिंता व्यक्त की कुछ देर बाद और भी पाकिस्तानी प्लेयर्स अंपायर के पास पहुंचे। अयूब ने पल्लियागुरुगे की टोपी उतारी और 57 वर्षीय पल्लियागुरुगे अपने बाएं कान के आसपास के हिस्से को पकड़े हुए दिखाई दिए।

कुछ देर बाद पाकिस्तानी फिजियो भी मैदान पर दिखाई दिए और उन्होंने अंपायर का कनकशन टेस्ट किया। आखिरकार, अंपायर को मैदान से बाहर ले जाया गया। रिजर्व अंपायर बांग्लादेश के गाजी सोहेल ने बाकी बचे मैच में अंपायरिंग की।

बात मैच की करें तो, टॉस हारकर पहले बैटिंग करने उतरी पाकिस्तान की शुरुआत एक बार फिर अच्छी नहीं रही। सैम अयूब लगातार तीसरी बार टूर्नामेंट में अपना खाता खोलने में असफल रहे, वहीं साथी ओपनर साहिबजादा फरहान भी सस्ते में आउट हुए। पाकिस्तान ने महज 9 के स्कोर पर दो विकेट गंवा दिए थे। इसके बाद फखर जमन ने अर्धशतक जड़ टीम को संभाला मगर उनके आउट होने के बाद फिर विकेटों का तांता लग गया। 88 रन पर आधी टीम पवेलियन में थी। ऐसे में एक बार फिर रन बनाने की जिम्मेदारी शाहीन अफरीदी के कंधों पर आ गई थी। इस बार भी उन्होंने पाकिस्तान को निराश नहीं किया और 14 गेंदों पर ताबड़तोड़ 29 रन बनाकर टीम को 146 के स्कोर तक पहुंचाया।

147 रनों का पीछा करते हुए यूएई की शुरुआत तो अच्छी रही, मगर जैसे ही कप्तान मोहम्मद वसीम का विकेट गिरा तो उम्मीदें टूटने लगी। यूएई के लिए राहुल चोपड़ा ही 30 रन का आंकड़ा पार करने में कामयाब रहे। पूरी टीम 20 ओवर भी नहीं टिक पाई और 17.4 ओवर में 105 के स्कोर पर ढेर हो गई। शाहीन अफरीदी ने गेंदबाजी में भी कमाल दिखाया और 3 ओवर में 16 रन खर्च कर 2 विकेट चटकाए।