पाकिस्तान का WTC 2025-27 में पहला मैच हुआ ड्रॉ, श्रीलंका के खिलाफ सऊद शकील शतक से चूके
पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच रावलपिंडी में हुआ पहला टेस्ट ड्रॉ पर छूटा। पाकिस्तान की टीम का विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के मौजूदा चक्र में पहला मैच बराबरी पर छूटा।
पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच खेला गया पहला टेस्ट मैच ड्रॉ रहा। सऊद शकील लगातार दूसरे मैच में शतक से चूक गए, लेकिन उनकी 97 रन की जुझारू पारी से पाकिस्तान ने शुक्रवार को पांचवें और अंतिम दिन श्रीलंका की जीत की उम्मीदों पर पानी फेरते हुए पहला टेस्ट ड्रॉ कराया। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के मौजूदा चक्र में यह पाकिस्तान का पहला ड्रॉ मुकाबला रहा। इससे पहले खेले गए नौ टेस्ट मैच में पाकिस्तान को सात में हार और दो में जीत मिली थी।
ड्रॉ हुआ पहला टेस्ट
शकील ने पाकिस्तान की नौ विकेट पर 434 रन की घोषित पहली पारी में 93 रन बनाए थे। दूसरी पारी में भी उन्होंने लगभग पूरे अंतिम दिन क्रीज पर टिककर बल्लेबाजी की। हालांकि, पांचवें दिन के अंतिम सत्र में 210 गेंदों का सामना करने के बाद लाहिरू कुमारा ने उन्हें बोल्ड कर दिया। उस समय तक पाकिस्तान ने आठ विकेट पर 284 रन बना लिए थे और उसकी कुल बढ़त 272 रन हो गई थी। इसके बाद दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने हाथ मिलाया और मुकाबला ड्रॉ घोषित कर दिया गया।
शकील ने खेली बेहतरीन पारी
श्रीलंका की पहली पारी 446 रन पर सिमट गई थी। बादलों से घिरे मौसम में श्रीलंका के तेज गेंदबाजों ने पहले सत्र में पाकिस्तान के शीर्ष क्रम को झकझोर दिया और टीम का स्कोर पांच विकेट पर 125 रन कर दिया। लेकिन शकील ने शानदार धैर्य दिखाया और गाजी गोरी (35 रन) के साथ 92 रन की महत्वपूर्ण साझेदारी करके श्रीलंका की जीत की उम्मीदों को खत्म कर दिया। कप्तान बाबर आजम ने 48 गेंद में 34 रन बनाए। वह एक बार फिर बड़ी पारी नहीं खेल सके। मोहम्मद ताहा ने 57 गेंद में 24 रन का योगदान दिया।
मिलन रत्नायके (47 रन देकर तीन विकेट), असिथा फर्नांडो (35 रन देकर दो विकेट) और कुमारा (65 रन देकर दो विकेट) ने श्रीलंका को जीत की उम्मीद जरूर दिलाई थी, लेकिन शकील ने मजबूती से डटे रहकर दो टेस्ट मैचों की सीरीज में पाकिस्तान को हार से बचा लिया।
दूसरे मैच का वेन्यू बदला
खराब रोशनी के कारण दिन में खेल 20 मिनट तक रोकना भी पड़ा। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में पहले चार दिनों के दौरान खराब रोशनी और बारिश के कारण कुल 117 ओवर का खेल बर्बाद हुआ था। दूसरा टेस्ट भी रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में अगले मंगलवार से खेला जाएगा। लाहौर में स्मॉग का स्तर बढ़ने के कारण दूसरे टेस्ट को वहां से स्थानांतरित करके रावलपिंडी में आयोजित करने का फैसला लिया गया।
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