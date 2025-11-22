फरहान के तूफान में उड़ा श्रीलंका, पाकिस्तान 7 विकेट से जीता; बाबर आजम ने टी20 में खेली टेस्ट वाली पारी

Cricket Logo
PAK vs SL T20I Match: पाकिस्तान के साहिबजादा फरहान ने श्रीलंका के खिलाफ 80 रनों की आतिशी पारी खेली। पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज बाबर आजम रावलपिंडी के मैदान पर फ्लॉप रहे। 

Sat, 22 Nov 2025 10:55 PMMd.Akram लाइव हिन्दुस्तान
पाकिस्तान ने शनिवार को टी20 ट्राई सीरीज 2025 में श्रीलंका को सात विकेट से रौंदा। श्रीलंका ने रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेले मुकाबले में पाकिस्तान को 129 रनों का टारगेट दिया। पाकिस्तान ने 15.3 ओवर में तीन विकेट के नुकसान पर 132 रन बनाकर जीत दर्ज की। यह मेजबान पाकिस्तान की सीरीज में दूसरी जीत है। श्रीलंका टीम साहिबजादा फरहान के तूफान में उड़ गई। बतौर ओपनर उतरे फरहान ने 45 गेंदों में नाबाद 80 रनों की आतिशी पारी खेली। उन्होंने छह चौके और 5 छक्के लगाए। उन्होंने 33 गेंदों में फिफ्टी कंप्लीट कर ली थी। यह फरहान की टी20 क्रिकेट में मौजूदा साल में 15वीं फिफ्टी है।

लक्ष्य का पीछा करते हुए फरहान ने पाकिस्तान को तेज शुरुआत दिलाई। उन्होंने सईम अयूब (18 गेंदों में 20) के साथ 47 रनों की साझेदारी की। अयूब को दासुन शनाका ने पांचवें ओवर में आउट किया। इसके बाद, फरहान ने पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज बाबर आजम के संग मोर्चा संभाला। दोनों ने दूसरे विकेट के लिए 69 रनों की पार्टनरशिप की। बाबर ने टी20 में टेस्ट वाली पारी खेली। उन्होंने 22 गेंदों में 16 रन बनाए, जिसमें एक सिक्स शामिल है। दुष्मंथा चमीरा ने 14वें ओवर में बाबर और कप्तान सलमान आगा (0) का शिकार किया। उस्मान खान 7 गेंदों में पांच रन बनाकर नाबाद रहे। फरहान ने विजयी चौका लगाया।

इससे पहले, श्रीलंका ने टॉस जीतकर बैटिंग चुनी और निर्धारित 20 ओवर में सात गंवाकर 128 रन जोड़े। श्रीलंका ने 31 रन जोड़कर ठीक-ठाक शुरुआत की थी। ओपनर पथुम निसानका ने 23 गेंदों में 17 और कामिल मिशारा ने 12 गेंदों में 22 रन बनाए। विकेटकीपर कुल मेंडिस (3) का बल्ला नहीं चला, जो छठे ओवर में रनआउट हुए। कुसल परेरा ने 19 गेंदों में 25 रनों को योगदान दिया। मोहम्मद नवाज ने 12वें ओवर में लगातार गेंदों पर परेरा और कप्तान शनाका (0) को पवेलियन भेजा, जिससे श्रीलंका उबर नहीं सका।

हालांकि, जनिथ लियानागे ने 38 गेंदों में नाबाद 41 रन बनाकर श्रीलंका को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। उन्होंने तीन चौके और एक छक्का मारा। कमिंडु मेंडिस ने 3 और वानिंदु हसरंगा ने 11 रन जुटाए। नवाज प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए। उन्होंने चार ओवर के स्पैल में 16 रन देकर तीन विकेट हासिल किए। सलमान मिर्जा, फहीन अशरफ और अबरार अहमद ने एक-एक विकेट लिया। श्रीलंका ने ट्राई सीरीज के अपने पहले मैच में जिम्बाब्वे को 67 रनों से हराया था।

