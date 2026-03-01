साहिबजादा फहरान का टूटा दिल, प्लेयर ऑफ द मैच जीतकर भी दुखी, बोले- अगर ऐसा होता तो...

साहिबजादा फरहान के लिए टी20 वर्ल्ड कप 2026 गजब का रहा। उन्होंने एक से बढ़कर एक रिकॉर्ड बनाए। श्रीलंका के खिलाफ भी उन्होंने शतक जड़ा, मगर उनकी टीम सेमीफाइनल में नहीं पहुंच पाई।

पाकिस्तान के साहिबजादा फरहान के लिए टी20 वर्ल्ड कप 2026 क्या गजब का रहा। उन्हें इस टूर्नामेंट में खेले 6 मैचों में 76.60 की औसत और 160.25 के स्ट्राइक रेट के साथ सबसे अधिक 383 रन बनाए। इस दौरान उन्होंने 37 चौके और 18 छक्के भी लगाए। साहिबजादा फरहान ने अपने इस ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस से कई रिकॉर्ड तोड़े। वह विराट कोहली को पछाड़ एक टी20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बने। वहीं उन्होंने एक टी20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया। साहिबजादा फरहान ने इस टी20 वर्ल्ड कप में 2 शतक जड़े, वह एक एडिशन में ऐसा करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बने। हालांकि उनके इस रिकॉर्डतोड़ प्रदर्शन के बावजूद पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल में नहीं पहुंच पाई, जिससे साहिबजादा फरहान दुखी नजर आए।

साहिबजादा फरहान ने श्रीलंका के खिलाफ ‘करो या मरो’ मुकाबले में शानदार शतक जड़ा और प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड जीता। उनकी टीम जीती, मगर सेमीफाइनल के लिए खराब नेट रन रेट के चलते क्वालीफाई नहीं कर पाई।

साहिबजादा फरहान ने मैच के बाद कहा, “सबसे पहले, मेरे मन में यह था कि, हम एक टीम के तौर पर अच्छा करेंगे। जिस तरह से फखर खेल रहा था, मुझे सच में लगा कि अगर उसने सेंचुरी बनाई होती, तो टीम के लिए और भी अच्छा होता। लेकिन इसे पाना मेरी किस्मत में था। सच कहूं तो, यह शतक टीम के काम नहीं आया, इसलिए मैं दुखी हूं।

पिछले दो या तीन सेशन में, मैंने हनीफ भाई (हनीफ मलिक बैटिंग कोच) से बात की और उन्हें बताया कि मैं अपनी बैटिंग को लेकर बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूं। जिस तरह से मैं खेल रहा हूँ। कभी-कभी आपको एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस मिलता है और मैंने इसे नॉर्मल रखने की कोशिश की क्योंकि मुझे पता था कि जब बॉल मेरी रेंज में आएगी तो मैं उसे आसानी से हिट कर सकता हूं।