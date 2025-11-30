Cricket Logo
मोहम्मद नवाज ने गुल-अजमल को पीछे छोड़ा, सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 5वें पाक गेंदबाज बने

संक्षेप:

पाकिस्तान ने रावलपिंडी में खेले गए त्रिकोणीय टी20 सीरीज 2025 के फाइनल में श्रीलंका को 6 विकेट से हराकर खिताब जीत लिया है। इस जीत में ऑलराउंडर मोहम्मद नवाज ने शानदार प्रदर्शन किया और टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले पांचवें पाकिस्तानी बन गए हैं।

Sun, 30 Nov 2025 12:39 PM
पाकिस्तान ने शनिवार को श्रीलंका को त्रिकोणीय सीरीज के फाइनल में 6 विकेट से हराकर ट्रॉफी जीती। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में जीत के हीरो ऑलराउंडर मोहम्मद नवाज रहे, जिन्होंने अपनी शानदार गेंदबाजी से न सिर्फ टीम को जीत दिलाई, बल्कि एक बड़ा रिकॉर्ड भी अपने नाम किया। फाइनल मुकाबले में मोहम्मद नवाज ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 4 ओवर में 17 रन देकर 3 विकेट चटकाए। इन तीन विकेटों के साथ नवाज अब टी20 इंटरनेशनल में पाकिस्तान के लिए पांचवें सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं।

मोहम्मद नवाज ने शनिवार को श्रीलंका के खिलाफ फाइनल के दौरान पाकिस्तान के दिग्गज गेंदबाजों उमर गुल और सईद अजमल (दोनों 85 विकेट) को पीछे छोड़ा। मोहम्मद नवाज ने 86 टी20 मैचों में 86 विकेट चटकाए हैं। इसके साथ उन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अपने 150 विकेट भी पूरे किए। श्रीलंका के खिलाफ नवाज के अलावा शाहीन अफरीदी ने भी बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 18 रन देकर 3 विकेट हासिल किए। टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में नवाज से आगे हारिस राउफ, शाहीन अफरीदी, शादाब खान और शाहिद अफरीदी हैं।

पाकिस्तान ने शनिवार को फाइनल मुकाबले श्रीलंका को आठ गेंदे शेष रहते छह विकेट से हराकर टी-20 त्रिकोणीय श्रृंखला का खिताब अपने नाम किया। सीरीज में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले मोहम्मद नवाज को 'प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज' के पुरस्कार से नवाजा गया। इस टूर्नामेंट की तीसरी टीम जिम्बाब्वे थी। पाकिस्तान ने पहली बार घरेलू सरजमीं पर त्रिकोणीय श्रृंखला का फाइनल जीता है। इससे पहले उन्होंने घर पर तीन एकदिवसीय त्रिकोणीय-सीरीज फाइनल और एक एशियन टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल खेला था, और सभी हार गए थे।

पाकिस्तान ने पहली बार घरेलू सरजमीं पर त्रिकोणीय श्रृंखला का फाइनल जीत है। इससे पहले उन्होंने घर पर तीन एकदिवसीय त्रिकोणीय-सीरीज फाइनल और एक एशियन टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल खेला था, और सभी हार गए थे।

