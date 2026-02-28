Pak Vs Sl Live Score: श्रीलका ने जीता टॉस, पाकिस्तान को दिया बल्लेबाजी का न्योता

Pak Vs Sl Live Score: दोनों टीमों में हुए हैं बदलाव
पाकिस्तान क्रिकेट टीम
Pak Vs Sl Live Score: नमस्कार, विश्व कप की लाइव कवरेज में आपका स्वागत है। आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 आज ग्रुप 2 की दो दिग्गज टीमें, पाकिस्तान और श्रीलंका, पल्लेकेले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में आमने-सामने हैं। पाकिस्तान के लिए यह मुकाबले सेमीफाइनल में पहुंचने के लिहाज से करो या मरो वाला है। श्रीलंका के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। पाकिस्तान बल्लेबाज करेगा।
पल्लेकेले की पिच पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए कप्तान सलमान आगा के पास बाबर आजम, शाहीन अफरीदी और नसीम शाह जैसे अनुभवी खिलाड़ियों की फौज है। दूसरी ओर, दासुन शनाका के नेतृत्व में श्रीलंकाई टीम अपनी घरेलू परिस्थितियों का पूरा फायदा उठाना चाहेगी। उनके पास पाथुम निसांका, कुसल मेंडिस और महीश तीक्ष्णा जैसे खिलाड़ी हैं जो किसी भी समय मैच का पासा पलट सकते हैं।
Pak Vs Sl Live Score: दोनों टीमों में हुए हैं बदलाव
पाकिस्तान की टीम ने इस मैच के लिए तीन बदलाब किए हैं जबिक श्रीलंका की टीम ने भी दो चेंजेस किए हैं।
Pak Vs Sl Live Score: पहले बल्लेबाजी करेगी पाकिस्तानी टीम
पाकिस्तान के लिए करो या मरो के मुकाबले में श्रीलंका के कप्तान दसुन शनाका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। पाकिस्तान पहले बल्लेबाजी करेगा।
Pak Vs Sl Live Score: साढ़े 6 बजे होगा टॉस
यह मैच स्थानीय समयानुसार शाम 7:00 बजे शुरू होगा। जहां इंग्लैंड की हालिया जीत ने न्यूजीलैंड की किस्मत को अधर में लटका दिया है, वहीं पाकिस्तान इस मैच को जीतकर अपनी स्थिति स्पष्ट करना चाहेगा। क्या पाकिस्तान की गेंदबाजी लाइन-अप पल्लेकेले में कहर बरपाएगी या श्रीलंका के स्पिनर पाकिस्तानी बल्लेबाजों को अपने जाल में फंसाएंगे? पल-पल की अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए।
Pak Vs Sl Live Score: पाकिस्तान का स्क्वॉड
पाकिस्तान का स्क्वॉड: सलमान आगा (कप्तान), साहिबजादा फरहान, सईम अयूब, बाबर आजम, फखर जमान, शादाब खान, उस्मान खान (विकेटकीपर), मोहम्मद नवाज, शाहीन अफरीदी, सलमान मिर्जा, उस्मान तारिक, ख्वाजा नाफे, नसीम शाह, अबरार अहमद और फहीम अशरफ।
Pak Vs Sl Live Score: श्रीलंका का स्क्वॉड
श्रीलंका का स्क्वॉड: दासुन शनाका (कप्तान), पाथुम निसांका, कुसल मेंडिस (विकेटकीपर), चरित असालंका, पवन रथनायके, कामिंदु मेंडिस, दुशान हेमांथा, दुनिथ वेलालागे, दुष्मंथा चमीरा, महीश तीक्ष्णा, दिलशान मदुशंका, कुसल परेरा, प्रमोद मदुशन, जनित लियानागे और कामिल मिश्रा।
