PAK vs SL: दुष्मंथा चमीरा ने पाकिस्तान के मुंह से छीनी जीत, रोमांचक मैच जीतकर श्रीलंका ने कटाया फाइनल का टिकट

श्रीलंका ने ट्रॉई सीरीज के 6ठे मुकाबले में पाकिस्तान के मुंह से जीत छीनते हुए फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। पाकिस्तान को आखिरी ओवर में 10 रनों की दरकार थी, मगर इस रोमांचक मैच में पाकिस्तान 3 ही रन बना पाया।

Fri, 28 Nov 2025 06:44 AMLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
श्रीलंका ने ट्रॉई सीरीज के रोमांचक 6ठे मुकाबले में मेजबान पाकिस्तान को धूल चटाकर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। पाकिस्तान को आखिरी ओवर में 10 रनों की दरकार थी, मगर दुष्मंथा चमीरा की कातिलाना गेंदबाजी के आगे पाकिस्तान बेबस नजर आया, मेजबान टीम आखिरी ओवर में 3 ही रन बना पाई और श्रीलंका ने 6 रनों से रोमांचक जीत दर्ज की। दुष्मंथा चमीरा को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच के अवॉर्ड से नवाजा गया। 4 ओवर के कोटो में उन्होंने मात्र 20 रन खर्च कर 4 विकेट चटकाए। श्रीलंका की ट्रॉई सीरीज फाइनल में भिड़ंत पाकिस्तान से शनिवार 29 नवंबर को होगी।

टॉस हारकर पहले बैटिंग करने उतरी श्रीलंकाई टीम ने कामिल मिशारा के अर्धशतक के दम पर निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 184 रन बोर्ड पर लगाए। कामिल मिशारा ने 48 गेंदों पर 6 चौकों और 3 गगनचुंबी छक्कों के साथ 76 रनों की शानदार पारी खेली। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 158.33 का था। उनके अलावा कुसल मेंडिस ने 23 गेंदों पर तेजी से 40 रन ठोके। पाकिस्तान के लिए अबरार अहमद ने सर्वाधिक 2 विकेट चटकाए।

185 के टारगेट का पीछा करने उतरी पाकिस्तान की शुरुआत अच्छी नहीं रही। पावरप्ले में मेजबान टीम ने 45 के स्कोर पर 4 विकेट गंवा दिए थे। इन 4 विकेट में बाबर आजम और फखर जमन जैसे बड़े नाम शामिल थे। बाबर एक बार फिर 0 पर आउट हुए। यह उनके टी20 करियर का 10वां डक था। बाबर आजम पाकिस्तान के लिए टी20 में संयुक्त रूप से सबसे ज्यादा बार 0 पर आउट होने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने सैम अयूब और उमर अकमल की बराबरी कर ली है।

पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा ने 44 गेंदों पर 63 रनों की पारी खेली, इस दौरान उन्होंने 4 चौके और 3 छक्के जड़े, मगर वह अपनी टीम को जीत नहीं दिला सके।

आखिरी ओवर में पाकिस्तान को मात्र 10 रनों की दरकार थी। क्रीज पर सेट बल्लेबाज के रूप में कप्तान सलमान अली आगा मौजूद थे, मगर उन्हें सिर्फ पहली ही दो गेंदें खेलने का मौका मिला जिस पर उन्होंने 1 ही रन बनाया। चमीरा ने आखिरी ओवर से मात्र 3 रन खर्च कर श्रीलंका को यह शानदार जीत दिलाई।

