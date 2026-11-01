PAK vs SL फाइनल में 656 रनों के साथ टूटे 10 रिकॉर्ड, भारत का 24 साल पुराना वर्ल्ड रिकॉर्ड भी हुआ ध्वस्त
PAK vs SL फाइनल में रिकॉर्ड्स की बौछार हुई। पाकिस्तान ने 326 रनों का टारगेट 49वें ओवर में ही चेज कर लिया। दोनों टीमों ने मिलकर इस खिताबी मुकाबले में 656 रन बनाए, जिससे भारत का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी ध्वस्त हुआ।
पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका ट्राई सीरीज फाइनल में दोनों टीमों ने मिलाकर कुल 656 रन बनाए। पहले बैटिंग करते हुए श्रीलंका ने कमिंदु मेंडिस के शतक के दम पर 325 रन बोर्ड पर लगाए थे। इस स्कोर का पीछा मेजबान पाकिस्तान ने 49वें ओवर में ही 7 विकेट खोकर कर दिया। पाकिस्तान की इस रनचेज के हीरो सलामी बल्लेबाज फखर जमन रहे, जिन्होंने 99 गेंदों पर 11 चौकों और 6 गगनचुंबी छक्कों की मदद से 127 रनों की पारी खेली। पाकिस्तान बनाम श्रीलंका फाइनल में 656 रन बनने के साथ कई रिकॉर्ड्स टूटे, जिसमें भारत का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी शामिल था। आईए एक नजर PAK vs SL फाइनल में बने 10 रिकॉर्ड्स पर एक नजर डालते हैं-
- पाकिस्तान ने चेज किया वनडे फाइनल का संयुक्त रूप से सबसे बड़ा टारगेट। भारत ने 24 साल पहले 2002 में इंग्लैंड के खिलाफ नेटवेस्ट ट्राई सीरीज फाइनल में इतना ही बड़ा टारगेट चेज किया था।
- यह मेंस वनडे नॉक आउट मैच में भी चेज किया गया संयुक्त रूप से सबसे बड़ा टारगेट है।
- श्रीलंका के खिलाफ पााकिस्तान ने दर्ज की दूसरी सबसे बड़ी रनचेज। पहले पायदान पर भी पाकिस्तान का नाम है जब 2023 वर्ल्ड कप के दौरान उन्होंने 345 रन चेज किए थे।
- पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका फाइनल में दोनों टीमों ने मिलकर 656 रन बनाए, जो किसी भी वनडे फाइनल में बने सबसे ज्यादा रन है। इससे पहले 2002 नेटवेस्ट ट्राई सीरीज फाइनल में भारत-इंग्लैंड ने मिलकर 651 रनों का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था।
- 656 रन मेंस ODI में नॉकआउट मैच का तीसरा सबसे बड़ा टोटल भी है।
- 2017 के बाद पाकिस्तान ने पहली बार वनडे क्रिकेट में कोई मल्टी नेशन फाइनल जीता है।
- फखर जमन ने अब तक खेले गए तीन ODI फाइनल में 2 शतक लगाए हैं। फखर ने इससे पहले 2017 चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में भारत के खिलाफ शतक लगाया था। वह ODI फाइनल में एक से ज्यादा शतक लगाने वाले सिर्फ दूसरे पाकिस्तानी बल्लेबाज हैं, उनसे पहले सईद अनवर ने भी दो शतक लगाए हैं।
- फखर ने ODI में 300 से ज्यादा के टारगेट का पीछा करते हुए 4 शतक लगाए हैं, जो पाकिस्तान के किसी भी बल्लेबाज द्वारा सबसे ज्यादा हैं। उन्होंने बाबर आजम और यूनिस खान को पीछे छोड़ दिया, जिनके नाम तीन-तीन ऐसे शतक हैं।
- अराफात मिन्हास ने अपने आठ मैचों के ODI करियर में अब तक 2 फिफ्टी-प्लस स्कोर बनाए हैं, साथ ही दो बार फाइव-विकेट हॉल भी लिए हैं। नामीबिया के जेजे स्मिट अकेले ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपने पहले दस ODI मैचों में एक से ज्यादा फिफ्टी-प्लस स्कोर और एक से ज्यादा फाइव-विकेट लिए हैं।
- कामिंडू मेंडिस का 131 रन का स्कोर श्रीलंका का ODI फाइनल में तीसरा सबसे बड़ा स्कोर है। 2000 कोका-कोला चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में भारत के खिलाफ सनथ जयसूर्या के 189 रन सबसे ज्यादा हैं, जबकि 1998 के एमिरेट्स ट्रायंगुलर टूर्नामेंट फाइनल में लॉर्ड्स में इंग्लैंड के खिलाफ मार्वन अट्टापट्टू के 132 नॉट आउट रन दूसरे सबसे ज्यादा हैं।
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें