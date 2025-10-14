Cricket Logo
PAK vs SA Senuran Muthusamy CRUSH Pakistan took 11 wickets in Lahore Test entered the surprising list

मुथुसामी ने निकाला पाकिस्तान का कचूमर, लाहौर टेस्ट में झटके 11 विकेट; हैरतअंगेज लिस्ट में मारी एंट्री

Pakistan vs South Africa: स्पिनर सेनुरान मुथुसामी ने पाकिस्तान के खिलाफ पहले टेस्ट की दूसरी पारी में भी कमाल की गेंदबाजी की। उन्होंने लाहौर टेस्ट में 11 विकेट चटकाने का कारनामा अंजाम दिया है।

Md.Akram लाइव हिन्दुस्तान Tue, 14 Oct 2025 04:56 PM
पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के बीच लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में पहला टेस्ट मैच खेल जा रहा है। भारतीय मूल के साउथ अफ्रीका के बाएं हाथ के स्पिनर सेनुरन मुथुस्वामी ने पाकिस्तान का कचूमर निकाल दिया है। उन्होंने दूसरी पारी में भी कमाल की गेंदबाजी की और पाकिस्तान टीम 46.1 ओवर में 167 पर सिमट गई। मुथुस्वामी ने 17 ओवर में 57 रन देकर पांच विकेट चटकाए। उन्होंने लाहौर टेस्ट में पहली पारी में 32 ओवर में 117 रन खर्च करते हुए 6 शिकार किए थे। 31 वर्षीय मुथुस्वामी ने मैच में कुल 11 विकेट झटकने के बाद एक हैरतअंगेज लिस्ट में एंट्री मारी है।

मुथुस्वामी 1957 के बाद से टेस्ट मैचों में 10 विकेट हॉल लेने वाले तीसरे साउथ अफ्रीकी स्पिनर हैं। उनके अलावा केशव महाराज और पॉल एडम्स ने यह कारनामा अंजाम दिया है। महाराज ने 2018 में श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट मैच में 12 विकेट लिए थे। वहीं, एडम्स ने साल 2003 में बांग्लादेश के विरुद्ध टेस्ट में 10 विकेट हॉल हासिल किया था। लाहौर टेस्ट के तीसरे दिन मुथुस्वामी की कातिलाना गेंदबाजी की बदौलत साउथ अफ्रीका को 277 रनों का टारगेट मिला। पाकिस्तान के लिए दूसरी पारी में सर्वाधिक रन बाबर आजम ने बनाए। उन्होंने 72 गेंदों में पांच चौकों की मदद से 42 रन जुटाए।

ये भी पढ़ें:बाबर आजम ने WTC में लगाई छलांग, फिफ्टी से चूकने के बावजूद क्रॉली को पछाड़ा

सलामी बल्लेबाज अब्दुल्ला शफीक ने 41 और सऊद शकील ने 38 रनों का योगदान दिया। कप्तान शान मसूद (7) समेत पांच खिलाड़ी दहाई अंक में नहीं पहुंचे। पहली पारी में 93 रन बनाने वाले ओपनर इमाम-उल-हक का खाता नहीं खुला। मुथुस्वामी ने जहां पंजा खोला तो वहीं साइमन हार्मर ने चार विकेट अपने नाम किए। पाकिस्तान के 378 के जवाब में साउथ अफ्रीका की पहली पारी 269 रनों पर ढेर हुई थी। टोनी डी जोरजी (104) ने शतक लगाया जबकि रयान रिकेल्टन ने 71 रनों की पारी खेली थी। मेजबान पाकिस्तान को पहली पारी के आधार पर 109 रनों की बढ़त मिली थी।

मोहम्मद अकरम, लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। अकरम को पत्रकारिता में 8 साल से ज्यादा का अनुभव है।
