मुथुसामी ने निकाला पाकिस्तान का कचूमर, लाहौर टेस्ट में झटके 11 विकेट; हैरतअंगेज लिस्ट में मारी एंट्री

Pakistan vs South Africa: स्पिनर सेनुरान मुथुसामी ने पाकिस्तान के खिलाफ पहले टेस्ट की दूसरी पारी में भी कमाल की गेंदबाजी की। उन्होंने लाहौर टेस्ट में 11 विकेट चटकाने का कारनामा अंजाम दिया है।

पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के बीच लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में पहला टेस्ट मैच खेल जा रहा है। भारतीय मूल के साउथ अफ्रीका के बाएं हाथ के स्पिनर सेनुरन मुथुस्वामी ने पाकिस्तान का कचूमर निकाल दिया है। उन्होंने दूसरी पारी में भी कमाल की गेंदबाजी की और पाकिस्तान टीम 46.1 ओवर में 167 पर सिमट गई। मुथुस्वामी ने 17 ओवर में 57 रन देकर पांच विकेट चटकाए। उन्होंने लाहौर टेस्ट में पहली पारी में 32 ओवर में 117 रन खर्च करते हुए 6 शिकार किए थे। 31 वर्षीय मुथुस्वामी ने मैच में कुल 11 विकेट झटकने के बाद एक हैरतअंगेज लिस्ट में एंट्री मारी है।

मुथुस्वामी 1957 के बाद से टेस्ट मैचों में 10 विकेट हॉल लेने वाले तीसरे साउथ अफ्रीकी स्पिनर हैं। उनके अलावा केशव महाराज और पॉल एडम्स ने यह कारनामा अंजाम दिया है। महाराज ने 2018 में श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट मैच में 12 विकेट लिए थे। वहीं, एडम्स ने साल 2003 में बांग्लादेश के विरुद्ध टेस्ट में 10 विकेट हॉल हासिल किया था। लाहौर टेस्ट के तीसरे दिन मुथुस्वामी की कातिलाना गेंदबाजी की बदौलत साउथ अफ्रीका को 277 रनों का टारगेट मिला। पाकिस्तान के लिए दूसरी पारी में सर्वाधिक रन बाबर आजम ने बनाए। उन्होंने 72 गेंदों में पांच चौकों की मदद से 42 रन जुटाए।