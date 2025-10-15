पाकिस्तान ने टेस्ट चैंपियन साउथ अफ्रीका को रौंदा, लाहौर में 93 रनों से जीता पहला मैच

संक्षेप: पाकिस्तान ने बुधवार को लाहौर में दक्षिण अफ्रीका की टीम को 93 रनों से हराया। जीत के लिए 277 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए दक्षिण अफ्रीका की टीम 183 रन ही बना सकी। शाहीन और नौमान ने दूसरी पारी में 4-4 विकेट लिए।

पाकिस्तान ने बुधवार को दक्षिण अफ्रीका को दो मैचों की टेस्ट सीरीज के पहले मैच में हराया। दक्षिण अफ्रीका को जीत के लिए 277 रनों का लक्ष्य मिला था, जिसका पीछा करते हुए अफ्रीका की टीम 60.3 ओवर में सभी विकेट खोकर 183 रन ही बना सकी। इस जीत के साथ पाकिस्तान ने दो मैच की टेस्ट सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली। पाकिस्तान ने पहली पारी में इमाम उल हक (93) और सलमान आगाम (93) की पारियों की बदौलत 110.4 ओवर में सभी विकेट खोकर 378 रन बनाए। पाकिस्तान ने दक्षिण अफ्रीका को पहली पारी में 269 रन पर आउट कर दिया था। लेकिन पाकिस्तान की टीम इसके बाद अपनी दूसरी पारी में 46.1 ओवर में 167 रन पर ही आउट हो गई।

दक्षिण अफ्रीका की टीम इस साल जून में विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब जीतने में सफल रही थी। अफ्रीका की टीम ने फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराया था। पाकिस्तान को पहली पारी में 109 रन की बढ़त मिली थी जिससे दक्षिण अफ्रीका को जीत के लिए 277 रन का लक्ष्य मिला। लेकिन 39 साल के नोमान अली और तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी ने 4-4 विकेट लेकर अफ्रीका को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। दूसरी पारी में अफ्रीका के 6 बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू सके। अफ्रीका की ओर से डेवाल्ड ब्रेविस ने दूसरी पारी में सबसे ज्यादा रन बनाए। उन्होंने 54 गेंद में 54 रन बनाए।

277 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी साउथ अफ्रीका की शुरुआत खराब रही। एडन मार्करम तीन और वियान मुल्डर बिना खाता खोले पवेलियन लौटे। तीसरे दिन दक्षिण अफ्रीका का स्कोर दो विकेट पर 18 रन हो गया लेकिन रिकेल्टन ने जीवनदान का फायदा उठाया और डी जोर्जी ने संयमित बल्लेबाजी कर टीम के और विकेट नहीं गिरने दिये। चौथे दिन पहले ही सत्रम में जोर्जी ने अपना विकेट गंवा दिया। वह 47 गेंद में 16 रन बनाकर आउट हुए।