सलमान मिर्जा-सैम अयूब के तूफान में उड़ा साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान ने दूसरे T20I में 9 विकेट से रौंदा

संक्षेप: PAK vs SA Highlights 2nd T20I- पाकिस्तान ने दूसरे टी20 में साउथ अफ्रीका को 9 विकेट से रौंद तीन मैच की टी20 सीरीज में 1-1 की बराबरी कर ली है। सीरीज के पहले एकतरफा मुकाबले में पाकिस्तान को हार मिली थी।

PAK vs SA Highlights 2nd T20I- पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका तीन मैच की T20I सीरीज का दूसरा मुकाबला शुक्रवार, 31 अक्टूबर की रात लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में खेला गया। इस एकतरफा मैच में पाकिस्तान ने 9 विकेट से जीत दर्ज कर सीरीज में 1-1 की बराबरी की। पाकिस्तान को पहले T20I में हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि दूसरे टी20 को अपने नाम कर उन्होंने हिसाब बराबर किया। पाकिस्तान के गेंदबाजों और बल्लेबाजों ने इस मैच में खूब कहर बरपाया। पहले साउथ अफ्रीका को उन्होंने 110 रनों पर समेटा, इस दौरान सलमान मिर्जा ने करियर बेस्ट परफॉर्मेंस देते हुए 3 विकेट चटकाए, वहीं फहीम अशरफ को 4 सफलताएं मिली। इस छोटे से टारगेट को पाकिस्तान ने सैम अयूब (71*) की आतिशी पारी के दम पर 13.1 ओवर में ही जीत दर्ज की।

पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा ने दूसरे टी20 में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। उनके इस फैसले को पाकिस्तान के तेज गेंदबाजों ने सही साबित किया। पावरप्ले में ही साउथ अफ्रीका ने 23 रन पर 4 विकेट गंवा दिए थे, जिसमें से 3 विकेट सलमान मिर्जा ने लिए थे।

नंबर-4 पर आए डेवाल्ड ब्रेविस ने 16 गेंदों पर 3 गगनचुंबी छक्कों की मदद से 25 रनों की पारी खेली, मगर उनके अलावा कोई बल्लेबाज 20 रन का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाया। पाकिस्तान के 7 बल्लेबाज तो दहाई का आंकड़ा तक नहीं छू पाए।