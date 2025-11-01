Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़PAK vs SA Highlights 2nd T20I Salman Mirza Sam Ayub storm swept South Africa away as Pakistan thrashed them by 9 wickets
सलमान मिर्जा-सैम अयूब के तूफान में उड़ा साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान ने दूसरे T20I में 9 विकेट से रौंदा

सलमान मिर्जा-सैम अयूब के तूफान में उड़ा साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान ने दूसरे T20I में 9 विकेट से रौंदा

संक्षेप: PAK vs SA Highlights 2nd T20I- पाकिस्तान ने दूसरे टी20 में साउथ अफ्रीका को 9 विकेट से रौंद तीन मैच की टी20 सीरीज में 1-1 की बराबरी कर ली है। सीरीज के पहले एकतरफा मुकाबले में पाकिस्तान को हार मिली थी।

Sat, 1 Nov 2025 06:56 AMLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

PAK vs SA Highlights 2nd T20I- पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका तीन मैच की T20I सीरीज का दूसरा मुकाबला शुक्रवार, 31 अक्टूबर की रात लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में खेला गया। इस एकतरफा मैच में पाकिस्तान ने 9 विकेट से जीत दर्ज कर सीरीज में 1-1 की बराबरी की। पाकिस्तान को पहले T20I में हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि दूसरे टी20 को अपने नाम कर उन्होंने हिसाब बराबर किया। पाकिस्तान के गेंदबाजों और बल्लेबाजों ने इस मैच में खूब कहर बरपाया। पहले साउथ अफ्रीका को उन्होंने 110 रनों पर समेटा, इस दौरान सलमान मिर्जा ने करियर बेस्ट परफॉर्मेंस देते हुए 3 विकेट चटकाए, वहीं फहीम अशरफ को 4 सफलताएं मिली। इस छोटे से टारगेट को पाकिस्तान ने सैम अयूब (71*) की आतिशी पारी के दम पर 13.1 ओवर में ही जीत दर्ज की।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।
ये भी पढ़ें:बाबर ने रचा इतिहास, T20I में बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड; रोहित से छीनी बादशाहत

पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा ने दूसरे टी20 में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। उनके इस फैसले को पाकिस्तान के तेज गेंदबाजों ने सही साबित किया। पावरप्ले में ही साउथ अफ्रीका ने 23 रन पर 4 विकेट गंवा दिए थे, जिसमें से 3 विकेट सलमान मिर्जा ने लिए थे।

ये भी पढ़ें:कोहली से भी तेज है अभिषेक की रफ्तार, 25 पारियों के बाद बना दिए सबसे ज्यादा रन

नंबर-4 पर आए डेवाल्ड ब्रेविस ने 16 गेंदों पर 3 गगनचुंबी छक्कों की मदद से 25 रनों की पारी खेली, मगर उनके अलावा कोई बल्लेबाज 20 रन का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाया। पाकिस्तान के 7 बल्लेबाज तो दहाई का आंकड़ा तक नहीं छू पाए।

111 रनों के छोटे से टारगेट का पीछा पाकिस्तान ने 41 गेंदें शेष रहते ही कर दिया। सैम अयूब इस रनचेज के हीरो रहे जिन्होंने मात्र 38 गेंदों पर 6 चौकों और 5 छक्कों की मदद से 71 रनों की पारी खेली। पाकिस्तान का एकमात्र विकेट साहिबजाता फरहान के रूप में गिरा, जिन्होंने 28 रन बनाए। वहीं नंबर-3 पर बैटिंग करने आए बाबर आजम ने 18 गेंदों पर 11 रन बनाए, मगर इन 11 रनों के साथ इतिहास रचते हुए वह T20I में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बने। उन्होंने इस मामले में पूर्व भारतीय कप्तान रोहित शर्मा का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा।

Lokesh Khera

लेखक के बारे में

Lokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें 9 साल का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि के अनुरूप 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू करने वाले लोकेश क्रिकेट टुडे से लेकर इंडिया टीवी जैसे संस्थान में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। इस दौरान उन्होंने ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, क्रिकेट वनडे वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, आईपीएल जैसे तमाम बड़े इवेंट्स कवर किए। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह 2022 से हैं। और पढ़ें
Pakistan Cricket Team
लेटेस्ट IND vs AUS, IND-W vs AUS-W, Ind vs Aus Live Score, क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |