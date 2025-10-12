'ये आउट होगा तो ड्रामा करेगा', पूर्व PCB चीफ रमीज राजा ने ऑन-एयर बाबर आजम की उड़ाई खिल्ली

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ लाहौर टेस्ट मैच के दौरान कमेंट्री करते समय रमीज राजा ने पूर्व कप्तान बाबर आजम का मजाक उड़ाया। जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बाबर ने पहली पारी में 23 रन बनाए।

पाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच के पहले दिन पाकिस्तान की टीम ने 5 विकेट खोकर 313 रन बनाए। पाकिस्तान की पारी के दौरान काफी ड्रामा देखने को मिला। गद्दाफी स्टेडियम में पहले दिन एक अनोखा नजारा देखने को मिला। पाकिस्तान के कप्तान शान मसूद जब आउट होकर पवेलियन लौटे तो घरेलू दर्शकों ने खुशी मनाई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि फैंस काफी समय से बाबर आजम का इंतजार कर रहे थे और उनके आने का इंतजार खत्म होने पर फैंस बेकाबू हो गए। बाबर के क्रीज पर पहुंचने के कुछ देर बाद उनके खिलाफ अपील हुई और रिव्यू के दौरान रमीज राजा ने कुछ ऐसा बोला, जोकि सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है।

पाकिस्तान की पारी के 49वें ओवर की पहली ही गेंद पर अंपायर ने बाबर आजम को कैच आउट दिया। हालांकि बाबर ने तुरंत रिव्यू लेने का फैसला किया और अंपायर को अपना फैसला बदलना पड़ा। हालांकि रिव्यू के दौरान पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान अध्यक्ष रमीज राजा ने बाबर को लेकर कुछ ऐसा कहा, जिसके कारण विवाद खड़ा हो गया। कमेंट्री कर रहे रमीज राजा ने कहा, ''ये आउट होगा तो ड्रामा करेगा''। बाबर आजम ज्यादा देर तक क्रीज पर टिक नहीं सके।

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहली पारी में उन्होंने 48 गेंद में 23 रन बनाए। उन्होंने अपनी पारी के दौरान चार चौके लगाए। हार्मर ने बाबर आजम को एलबीडब्ल्यू किया। हालांकि अंपायर ने उन्हें नॉट आउट दिया था। लेकिन अफ्रीका ने रिव्यू लिया और अंपायर को अपना फैसला बदलना पड़ा। पाकिस्तान ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दो मैचों की सीरीज के पहले टेस्ट के शुरुआती दिन रविवार को पांच विकेट पर 313 रन बनाए।