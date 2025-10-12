Cricket Logo
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़PAK vs SA Babar Azam creates history after Pakistan Comeback becomes first Asian batsman to Achieve this Feat in WTC

PAK vs SA: बाबर आजम ने वापसी पर रचा इतिहास, WTC में ऐसा करने वाले बने पहले एशियन बल्लेबाज

बाबर आजम ने पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका पहले टेस्ट की पहली पारी में 23 रन बनाए। उन्होंने लाहौर के मैदान पर भले ही छोटी पारी खेली मगर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) में एक कीर्तिमान रच डाला।

Md.Akram लाइव हिन्दुस्तानSun, 12 Oct 2025 06:34 PM
पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में पहले टेस्ट मैच में आमने-सामने हैं। यूएई में ट्राई सीरीज और एशिया कप 2025 में पाकिस्तान टीम से बाहर रहे बल्लेबाज बाबर आजम भी खेल रहे हैं। रविवार को बाबर ने वापसी पर छोटी पारी खेली मगर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) में इतिहास रच डाला। वह डब्ल्यूटीसी में तीन हजार रन बनाने वाले पहले एशियन बल्लेबाज बन गए हैं। उनके खाते में फिलहाल डब्ल्यूटीसी में 37 टेस्ट मैचों में 3021 रन हैं।

बाबर ने लाहौर टेस्ट की पहली पारी में 48 गेंदों में 23 रन बनाए, जिसमें चार चौके शामिल हैं। वह अपनी पारी में दूसरा रन बनाते ही डब्ल्यूटीसी में तीन हजारी बने। वह डब्ल्यूटीसी में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में सातवें नंबर पर हैं। बाबर के बाद डब्ल्यूटीसी में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले एशियन बल्लेबाज शुभमन गिल हैं। भारतीय टेस्ट टीम के कप्तान गिल ने 39 टेस्ट में 2826 रन जोड़े हैं। गिल ने दिल्ली में जारी वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट में नाबाद 129 रनों की पारी खेली थी।

ये भी पढ़ें:वैभव सूर्यवंशी ने तोड़ा बाबर आजम का रिकॉर्ड, अब इतिहास रचने पर है निगाहें

वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की शुरुआत साल 2019 में हुई थी। डब्ल्यूटीसी इतिहास में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड इंग्लैंड के दिग्गज बल्लेबाज जो रूट के नाम दर्ज है। वह डब्ल्यूटीसी में 69 टेस्ट मैचों में 6080 रन बना चुके हैं। उनके बाद ऑस्ट्रेलिया के धाकड़ बल्लेबाज स्टीव स्मिथ हैं। उन्होंने 55 टेस्ट में 4278 रन जुटाए हैं। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच अगले महीने से पांच मैचों की एशेज टेस्ट सीरीज खेली जाएगी।

WTC इतिहास में सर्वाधिक रन बनाने वाले प्लेयर

6,080 - जो रूट (इंग्लैंड)

4,278 - स्टीव स्मिथ (ऑस्ट्रेलिया)

4,225 - मार्नस लाबुशेन (ऑस्ट्रेलिया)

3,616 - बेन स्टोक्स (इंग्लैंड)

3,300 - ट्रैविस हेड (ऑस्ट्रेलिया)

3,288 - उस्मान ख्वाजा (ऑस्ट्रेलिया)

3,041 - जैक क्रॉली (इंग्लैंड)

3,021 - बाबर आजम (पाकिस्तान)

मैच की बात करें पाकिस्तान ने पहले दिन स्टंप्स तक पांच विकेट के नुकसान पर 313 रन बनाए। इमाम उल हक ने 93 और कप्तान शान मसूद ने 76 रनों का योगदान दिया। विकेटकीपर मोहम्मद रिजवान 62 और सलमान आगा 52 रन बनाकर नाबाद हैं। पाकिस्तान के नए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप चक्र में अपनी पहली सीरीज खेल रहा है।

