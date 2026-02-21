PAK Vs NZ:विश्व कप सुपर-8 का पहला मुकाबला बारिश में धुला, सेमीफाइनल के समीकरण पर पड़ेगा बड़ा असर
आईसीसी मेन्स टी-20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर-8 का पहला मुकाबला पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच श्रीलंका के कोलंबो शहर के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जाना था, लेकिन इस मैच में सिर्फ टॉस हो सका, एक भी गेंद नहीं फेकी जा सकी। कई बार मैदान का निरीक्षण किया गया, लेकिन बारिश नियमित अंतराल पर होती रही, जिसके कारण आखिरकार मैच रद्द हो गया।
सुपर-8 का यह मुकाबला ग्रुप-2 की दो टीमों के बीच था, लेकिन अब यह मैच रद्द हो गया है। ऐसे में सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए यह मैच कितना अहम योगदान करेगा, किन टीमों के लिए फायदेमंद होगा किसके लिए नुकसानदेह ऐसे कई तरह के सवाल आपके मन में आ रहे होंगे। कुछ लोगों के मन में यह भी सवाल आ रहा होगा कि क्या इसके लिए रिजर्व डे भी रखा जाता है।
आईसीसी द्वारा 2026 टी20 विश्व कप के लिए निर्धारित खेल नियमों के अनुसार, ग्रुप स्टेज के मैचों में, जिसमें सुपर 8 चरण भी शामिल है, परिणाम के लिए दोनों टीमों को कम से कम पांच ओवर खेलने होंगे। यदि दोनों टीमें कम से कम पांच ओवर नहीं खेल पाती हैं, तो मैच को रद्द घोषित कर दिया जाएगा।
संशोधित मैच को पूरा करने का आधिकारिक कट-ऑफ समय स्थानीय समयानुसार रात 11:10 बजे है, जिसमें बारिश के कारण होने वाली बाधाओं को ध्यान में रखते हुए 60 मिनट का अतिरिक्त बफर समय भी शामिल है।
महत्वपूर्ण बात यह है कि सुपर 8 मैचों के लिए कोई रिजर्व डे आवंटित नहीं किया गया है। इसका मतलब यह है कि अगर लगातार बारिश के कारण मैच का नतीजा नहीं निकल पाता है, तो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड को एक-एक अंक मिलेगा। और तय किए गए नियमों के अनुसार दोनों टीमों को अब 1-1 अंक मैच रद्द होने के बाद आवंटित कर दए गए हैं।
इस तरह के परिणाम से ग्रुप 2 की रैंकिंग पर काफी असर पड़ेगा। अब सेमीफाइनल में क्वालीफाई करने की दौड़ में इंग्लैंड और श्रीलंका के खिलाफ बचे हुए सुपर 8 मैचों में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड पर अतिरिक्त दबाव बढ़ जाएगा। जबकि श्रीलंका और इंग्लैंड के लिए इन टीमों के मैच का रद्द होना एक मौके की तरह है।
बता दें कि मैच रद्द होने से पहले दोनों टीमों ने लंबे समय से मैच के होने का इंतजार किया। सुपर-8 के लिए दोनों ही टीमें अच्छी तैयारी से अपने-अपने ग्रुप के 3-3 मुकाबले जीतकर आई थीं और यह मैच सेमीफाइनल के लिए बेहद अहम था, लेकिन अब रद्द होने से समीकरण एकदम से बदल गए हैं। इन दोनों टीमों की सेमीफाइनल में पहुंचने की चुनौती काफी बढ़ गई है और दोनों ही टीमें अपने अगले दोनों मैचों में जीत हासिल करना चाहेंगी।
