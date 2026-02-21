होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
PAK Vs NZ Live Score: सुपर-8 के पहले मुकाबले में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की होगी भिडंत

पाकिस्तान क्रिकेट टीम

Vimlesh Kumar Bhurtiya| लाइव हिन्दुस्तान | Sat, 21 Feb 2026 05:20 PM IST
PAK Vs NZ Live Score: नमस्कार, टी-20 विश्व कप की लाइव कवरेज में आपका स्वागत है। यह टूर्नामेंट अब अपने सबसे रोमांचक मोड़ पर पहुंच गया है, जहां सुपर-8 के ग्रुप-2 के मुकाबले में आज न्यूजीलैंड और पाकिस्तान कोलंबो के आर. प्रेमदासा स्टेडियम में आमने-सामने हैं। दोनों ही टीमें ग्रुप स्टेज में तीन-तीन जीत दर्ज कर यहां पहुंची हैं, लेकिन अपने बड़े मैचों (पाकिस्तान बनाम भारत और न्यूजीलैंड बनाम दक्षिण अफ्रीका) में मिली हार के बाद दोनों ही टीमें यहां से एक नई और दमदार शुरुआत करना चाहेंगी।

कोलंबो के मैदान पर बारिश का साया बना हुआ है और पिच के धीमे रहने की उम्मीद है, जो स्पिन गेंदबाजों के लिए मददगार साबित हो सकती है। पाकिस्तान की टीम अपनी स्पिन-हैवी रणनीति के साथ उतर रही है, जहां सलमान आगा टीम की कमान संभाल रहे हैं और बाबर आजम के बल्लेबाजी क्रम को लेकर नए प्रयोग किए जा रहे हैं। दूसरी ओर, न्यूजीलैंड की टीम में कप्तान मिचेल सेंटनर की वापसी से मजबूती आई है, जो पिछले मैच में बीमारी के कारण बाहर थे। आर. प्रेमदासा स्टेडियम में पिछले 5 में से 4 मैच पहले बल्लेबाजी करने वाली टीमों ने जीते हैं, इसलिए टॉस की भूमिका भी यहां बेहद अहम होगी। क्या पाकिस्तान अपनी स्पिन ताकत से कीवियों को रोकेगा या न्यूजीलैंड के बल्लेबाज स्पिन के खिलाफ अपने बेहतरीन रिकॉर्ड को बरकरार रखेंगे? पल-पल की अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ।

दोनों टीमों का आधिकारिक स्क्वॉड

21 Feb 2026, 05:20:06 PM IST

न्यूजीलैंड का स्क्वॉड

टिम सीफर्ट (विकेटकीपर), फिन एलन, रचिन रवींद्र, ग्लेन फिलिप्स, मार्क चैपमैन, डेरिल मिचेल (कप्तान), कोल मैककोन्ची, जेम्स नीशम, काइल जैमीसन, मैट हेनरी, जैकब डफी, ईश सोढ़ी, डेवोन कॉनवे, मिचेल सेंटनर, लॉकी फर्ग्यूसन।

21 Feb 2026, 05:06:02 PM IST

पाकिस्तान का स्क्वॉड

साहिबजादा फरहान, सैम अयूब, सलमान आगा (कप्तान), बाबर आजम, उस्मान खान (विकेटकीपर), ख्वाजा नफे, शादाब खान, मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, सलमान मिर्जा, उस्मान तारिक, फखर जमान, शाहीन अफरीदी, अबरार अहमद, नसीम शाह।

