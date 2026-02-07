Cricket Logo
किसने जीता T20 विश्व कप 2026 का पहला प्लेयर ऑफ द मैच, PAK खिलाड़ी फहीम अशरफ चमके

संक्षेप:

पाकिस्तान के स्टार क्रिकेटर फहीम अशरफ ने टी20 विश्व कप 2026 का पहला प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड जीता है। फहीम ने 11 गेंद में नाबाद 29 रन की पारी खेलकर पाकिस्तान को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई।

Feb 07, 2026 05:21 pm ISTHimanshu Singh लाइव हिन्दुस्तान
पाकिस्तान ने शनिवार को नीदरलैंड को टी20 विश्व कप के पहले मुकाबले में तीन विकेट से हराया। पाकिस्तान को ये जीत काफी मुश्किल से मिली। नीदरलैंड के खिलाफ जीत के लिये 148 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए पाकिस्तान का स्कोर दस ओवर के बाद दो विकेट पर 90 रन था लेकिन इसके बाद उसने लगातार विकेट गंवाये। एक समय 16.1 ओवर में सात विकेट पर स्कोर 114 रन था और उसे जीत के लिये 34 रन की जरूरत थी। आखिरी दो ओवर में पाकिस्तान को 29 रन चाहिये थे। फहीम अशरफ ने लोगान वान बीक की गेंद पर तीन छक्के और एक चौका लगाया और आखिरी ओवर में चौका जड़कर मैच तीन गेंद बाकी रहते पाकिस्तान के नाम किया। फहीम अशरफ को उनकी मैच जिताऊ पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।

पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज फहीम अशरफ ने 11 गेंद में 29 रन की पारी खेली। इसके साथ ही वह टी20 विश्व कप 2026 में प्लेयर ऑफ द मैच बनने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। फहीम को 19वें ओवर में बड़ा जीवनदान भी मिला। ओडाउड ने अशरफ का कैच 19वें ओवर की दूसरी गेंद पर छोड़ा था जब वह सात रन पर थे । नीदरलैंड को इस कैच के छूटने की भारी कीमत चुकानी पड़ी । पाकिस्तान के लिये साहिबजादा फरहान ने 31 गेंद में सर्वाधिक 47 रन बनाये जबकि सलामी बल्लेबाज सईम अयूब ने 13 गेंद में 24 रन का योगदान दिया । बाबर आजम 18 गेंद में 15 रन ही बना सके।

टी20 विश्व कप से पहले मैदान के बाहर की सुर्खियों ने पाकिस्तान की तैयारी को प्रभावित किया । पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भारत के खिलाफ 15 फरवरी को होने वाला मैच नहीं खेलने का फैसला किया है। पाकिस्तान के लिये साहिबजादा फरहान ने 31 गेंद में सर्वाधिक 47 रन बनाये जबकि सलामी बल्लेबाज सईम अयूब ने 13 गेंद में 24 रन का योगदान दिया । बाबर आजम 18 गेंद में 15 रन ही बना सके।

पॉल वान मीकेरेन ने 12वें ओवर में फरहान और उस्मान खान (0) को आउट किया और 13वें ओवर में बाबर भी चले गए । पाकिस्तान का स्कोर इस समय पांच विकेट पर 100 रन था । आखिरी पांच ओवर में पाकिस्तान को 37 रन चाहिये थे लेकिन अनुभवी काइल क्लेन ने 16वें ओवर में मोहम्मद नवाज (छह) को पवेलियन भेजा। आखिरी चार ओवर में पाकिस्तान को 34 रन की जरूरत थी जब शादाब खान भी अपना विकेट गंवा बैठे । इसके बाद अशरफ ने टीम को संकट से निकाला।

