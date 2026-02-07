PAK vs NED Live Score: नीदरलैंड्स का स्कोर पहुंचा 100 के पार, पाकिस्तान को विकेट की तलाश

शाहीन अफरीदी

Sat, 07 Feb 2026 12:01 PM IST

PAK vs NED Live Score: पाकिस्तान वर्सेस नीदरलैंड्स आईसीसी में टी20 वर्ल्ड कप 2026 का पहला मैच आज यानी शनिवार, 7 फरवरी को कोलंबो के सिंहली स्पोर्ट्स क्लब में खेला जा रहा है। पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया है। नीदरलैंड ने धमाकेदार अंदाज में मैच का आगाज किया, हालांकि चौथे ओवर में सलमान मिर्जा ने मैक्स ओ'डॉउड को आउट कर पाकिस्तान को पहली सफलता दिलाई। पाकिस्तान को दूसरा विकेट मोहम्मद नवाज ने 5वें ओवर में दिलाया। बाबर आजम और शाहीन अफरीदी की जोड़ी ने सामने की तरफ बाउंड्री पर शानदार कैच पकड़ा। नीदरलैंड्स ने पावरप्ले में 2 विकेट के नुकसान पर 50 रन बनाए। अबरार अहमद ने पाकिस्तान को तीसरी तो मोहम्मद नवाज ने चौथी विकेट दिलाई। पाकिस्तान (प्लेइंग इलेवन): सईम अयूब, साहिबजादा फरहान, सलमान आगा (कप्तान), बाबर आजम, उस्मान खान (विकेटकीपर), शादाब खान, मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, शाहीन अफरीदी, सलमान मिर्जा, अबरार अहमद नीदरलैंड्स (प्लेइंग इलेवन): माइकल लेविट, मैक्स ओ'डॉउड, बास डी लीडे, कॉलिन एकरमैन, स्कॉट एडवर्ड्स (WK/C), जैच लायन कैचेट, लोगान वैन बीक, रूलोफ वैन डेर मेरवे, आर्यन दत्त, काइल क्लेन, पॉल वैन मीकेरेन NED 105-4 (12.4)

7 Feb 2026, 12:01:28 PM IST PAK vs NED Live Score: बास डी लीडे हुए आउट PAK vs NED Live Score: बास डी लीडे ने अपना विकेट गंवा दिया - गेंद तेजी से और ऑफ स्टंप के थोड़ा बाहर फेंकी गई, थोड़ा टर्न हुआ और बास डी लीडे लॉफ्टेड शॉट पर कंट्रोल नहीं कर पाए - गेंद थोड़ी तिरछी लगी और सीधे लॉन्ग-ऑफ पर बाबर के हाथों में चली गई। वे बहुत अच्छा खेल रहे थे, लेकिन पाकिस्तान ने स्पिन के जरिए वापसी की है।

7 Feb 2026, 11:58:43 AM IST PAK vs NED Live Score: एडवर्ड्स ने लगाया छक्का, नीदरलैंड्स 100 के पार PAK vs NED Live Score: नीदरलैंड्स के कप्तान स्कॉट एडवर्ड्स ने 13वें ओवर में नवाज को छक्का लगाकर टीम के 100 रन पूरे किए। नीदरलैंड्स की नजरें 160-170 तक पहुंचने पर होगी।

7 Feb 2026, 11:45:46 AM IST PAK vs NED Live Score: कॉलिन एकरमैन हुए बोल्ड PAK vs NED Live Score: कॉलिन एकरमैन को बोल्ड कर अबरार अहमद ने पाकिस्तान को तीसरी सफलता दिखाई। पाकिस्तान मैच में वापसी कर रहा है।

7 Feb 2026, 11:29:48 AM IST PAK vs NED Live Score: बाबर आजम-शाहीन अफरीदी का जबरदस्त कैच PAK vs NED Live Score: मोहम्मद नवाज ने 5वें ओवर में खतरनाक दिख रहे माइकल लेविट को आउट किया। सामने की तरफ बाबर आजम और शाहीन अफरीदी की जोड़ी ने जबरदस्त कैच पकड़ा। ये रिले कैच था। पाकिस्तान को दूसरी सफलता।

7 Feb 2026, 11:20:14 AM IST PAK vs NED Live Score: सलमान मिर्जा को मिली पहली विकेट PAK vs NED Live Score: सलमान मिर्जा को टी20 वर्ल्ड कप 2026 की पहली विकेट मिली है। मैक्स ओ'डॉउड को उन्होंने अपनी धीमी गेंद पर फंसाया। विकेट कीपर उस्मान खान ने शानदार कैच पकड़ा।

7 Feb 2026, 11:13:19 AM IST PAK vs NED Live Score: लेविट ने मैदान के बाहर मारी गेंद PAK vs NED Live Score: पारी का तीसरा ओवर लेकर आए शाहीन अफरीदी की तीसरी गेंद पर लेविट ने मैदान के बाहर सिक्स लगाया। नीदरलैंड्स 2.3 ओवर में अभी तक 26 रन बटौर चुका है।

7 Feb 2026, 11:07:20 AM IST PAK vs NED Live Score: सलमान मिर्जा को भी नहीं बख्शा PAK vs NED Live Score: पाकिस्तान की पारी का दूसरा ओवर सलमान मिर्जा लेकर आए। उनका भी स्वागत लेविट ने चौके के साथ किया। नीदरलैंड्स की शानदार शुरुआत।

7 Feb 2026, 11:05:11 AM IST PAK vs NED Live Score: शाहीन अफरीदी को पड़ा दूसरा चौका PAK vs NED Live Score: शाहीन अफरीदी के पहले ओवर से 9 रन आए। इस दौरान उन्हें दो चौके पड़े। नीदरलैंड्स की शानदार शुरुआत।

7 Feb 2026, 11:02:17 AM IST PAK vs NED Live Score: शाहीन अफरीदी को पहली गेंद पर पड़ा चौका PAK vs NED Live Score: टी20 वर्ल्ड कप का आगाज हो चुका है। पाकिस्तान के लिए पहला ओवर शाहीन शाह अफरीदी डाल रहे हैं। हालांकि उनकी पहली गेंद पर लेविट ने चौका लगाकर टी20 वर्ल्ड कप का आगाज किया।

7 Feb 2026, 10:57:10 AM IST PAK vs NED Live Score: राष्ट्रगान के लिए दोनों टीमें मैदान पर PAK vs NED Live Score: नीदरलैंड्स और पाकिस्तान की टीम मैदान पर उतर चुकी है। राष्ट्रगान के बाद मैच शुरू होगा। पाकिस्तान पहले बॉलिंग कर रहा है।

7 Feb 2026, 10:28:10 AM IST PAK vs NED Live Score: टॉस जीतकर क्या करें टीमें PAK vs NED Live Score: टॉस जीतकर दोनों टीमों की नजरें फील्डिंग करने पर होगी। अगर बारिश खलल डालती है तो उनके पास DLS पार स्कोर को हासिल करने का मौका होगा। वहीं कोलंबो के इस मैदान पर चेजिंग रिकॉर्ड काफी अच्छा रहा है।

7 Feb 2026, 10:08:37 AM IST PAK vs NED Live Cricket Score: टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान PAK vs NED Live Cricket Score: पाकिस्तान ने टी20 वर्ल्ड कप का एकमात्र खिताब 2009 में जीता था। 2021 में वे ट्रॉफी के नजदीक पहुंचे थे, मगर फाइनल में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। 2024 टी20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान के लिए बेहद खराब रहा था, टीम ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो गई थी। यूएसए जैसी छोटी टीम ने भी उन्हें धूल चटाई थी।

7 Feb 2026, 10:04:43 AM IST PAK vs NED Live Cricket Score: कोलंबो में बारिश का साया PAK vs NED Live Cricket Score: कोलंबो में आज बारिश का तगड़ा साया है। अगर पाकिस्तान वर्सेस नीदरलैंड्स मैच धुलता है तो इससे पाकिस्तान को बड़ा धक्का लग सकता है।

7 Feb 2026, 09:39:23 AM IST Pakistan vs Netherlands Live Score: नीदरलैंड का स्क्वॉड माइकल लेविट, मैक्स ओ'डॉउड, बास डी लीडे, जैक लायन कैशेट, कॉलिन एकरमैन, स्कॉट एडवर्ड्स, नूह क्रोएस, रोएलोफ वैन डेर मेरवे, लोगान वैन बीक, आर्यन दत्त, काइल क्लेन, पॉल वैन मीकेरेन, टिम वैन डेर गुग्टेन, साकिब ज़ुल्फ़िकार, फ्रेड क्लासेन