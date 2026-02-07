Cricket Logo
T20 WC के पहले मैच में पाकिस्तान का कलेजा क्यों मुंह को आया? कप्तान सलमान ने कहा- इसलिए प्रेशर बढ़ा

T20 WC के पहले मैच में पाकिस्तान का कलेजा क्यों मुंह को आया? कप्तान सलमान ने कहा- इसलिए प्रेशर बढ़ा

संक्षेप:

PAK vs NED T20 World Cup 2026: पाकिस्तान की नीदरलैंड के खिलाफ मुकाबले में सांसें अटक गई थीं। फहीम अशरफ ने पाकिस्तान को जीत की दहलीज  पार कराई। नीदरलैंड ने 148 रनों का टारगेट दिया था।

Feb 07, 2026 04:08 pm ISTMd.Akram लाइव हिन्दुस्तान
सलमान अली आगा की अगुवाई वाली पाकिस्तान टीम का टी20 वर्ल्ड कप कप 2026 के पहले मैच में ही कलेजा मुंह को आ गया। पाकिस्तान ने शनिवार को नीदरलैंड के खिलाफ गिरते-पड़ते तीन विकेट से जीत दर्ज की। पाकिस्तान ने कोलंबो के सिंहली स्पोर्ट्स क्लब में नीदरलैंड को 19.5 ओवर में 147 रनों पर ढेर किया। जवाब में पाकिस्तान ने महज तीन गेंद बाकी रहते मैच अपने नाम किया। फहीम अशरफ ने 11 गेंदों में दो चौकों और तीन छक्कों की मदद से नाबाद 29 रनों की पारी खेलकर पाकिस्तान की नैया पार लगाई। पाकिस्तान को अंतिम दो ओवर में 29 रनों जरूरत थी। ऐसे में प्लेयर ऑफ द मैच फहीम ने तीन छक्के और एक चौके समेत 24 रन बटोरे। उन्होंने अगले ओवर में विजयी चौका लगाया।

'ऐसा होते ही पाकिस्तान पर प्रेशर बढ़ा'

सलमान ने नीदरलैंड से जीतने के बाद कहा, ''हमने मुश्किल से नैया पार लगाई। हालांकि, जब हमने बॉलिंग की तो वाकई अच्छा प्रदर्शन किया और 147 पर रोक दिया। हमने शुरू में अच्छी बैटिंग की लेकिन दो विकेट गिरने से प्रेशर आ गया। फहीम को क्रेडिट जाता है। उसने बहुत अच्छी बैटिंग की।'' पाकिस्तान ने 12वें ओवर में साहिबजादा फरहान (47) और उस्मान खान (0) का विकेट गंवाया। बाबर आजम ने 15 जबकि सलमान ने 12 रनों का योगदान दिया। कप्तान ने टॉस जीतकर बॉलिंग करने पर कहा, ''मुझे लगता है कि हमने अच्छी शुरुआत की और हमें पता था कि वे मुश्किल खड़ी करेंगे। लेकिन हमने चीजों को बहुत अच्छे से संभाला। 147 रन बनाकर हम इस तरह की पिच पर जीत सकते हैं। स्पिनर्स ने पिछले छह महीने से अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। और उन्होंने आज भी ऐसा किया है। यह एक कम्प्लीट बॉलिंग परफॉर्मेंस थी।''

' बेहतर तरीके से समझने की जरूरत'

उन्होंने आगे कहा, ''मुझे लगता है कि शुरुआती 10 ओवर बहुत अच्छे थे। हमने वाकई अच्छी बल्लेबाजी की। फिर विरोधी टीम विकेट लेने में कामयाब रही और फिर तब दबाव बढ़ गया। मुझे लगता है कि जब इस तरह के गेम की बात आती है तो हमें बेहतर तरीके से चीजों को समझने की जरूरत है। बैटिंग के लिए बहुत अच्छी कंडीशन हैं। शुरुआत करना आसान नहीं है लेकिन एक बार जब आप आ जाते हैं तो यह बैटिंग के लिए एक अच्छा विकेट है। जब कोई क्रीज पर आता है तो यह पक्का करना होता है कि वह फिनिश करे।'' ग्रुप ए का हिस्सा पाकिस्तान टीम को ग्रुप चरण में अपना दूसरा मैच अमेरिका के विरुद्ध खेलना है। यह मुकाबला 10 फरवरी को सिंहली स्पोर्ट्स क्लब में आयोजत होगा।

