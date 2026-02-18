होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
T-20 WC: पाक बल्लेबाज साहिबजादा फरहान ने जड़ा तूफानी शतक, 12 साल पुराने रिकॉर्ड की कर ली बराबरी

Feb 18, 2026 05:09 pm ISTVimlesh Kumar Bhurtiya लाइव हिन्दुस्तान
टी-20 विश्व कप 2026 में पाकिस्तानी बल्लेबाज साहिबजादा फरहान ने 57 गेंदों में शतकीय पारी खेलकर इतिहास रच दिया है। उन्होंने अहमद शहजाद के 12 साल पुराने रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। साथ ही वे 2026 टी-20 विश्व कप संस्करण में शतक जड़ने वाले तीसरे बल्लेबाज बन गए हैं।

आईसीसी पुरुष टी-20 विश्व कप 2026 में पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाज साहिबजादा फरहान ने नामीबिया के खिलाफ एक शतकीय पारी खेली है। कोलंबो के सिंहली स्पोर्ट्स क्लब में खेले जा रहे ग्रुप ए के इस मुकाबले में फरहान ने शानदार शतक जड़कर कई बड़े रिकॉर्ड अपने नाम किए। वह टी-20 विश्व कप के इतिहास में शतक लगाने वाले केवल दूसरे पाकिस्तानी बल्लेबाज बन गए हैं। उनसे पहले यह कारनामा साल 2014 में अहमद शहजाद ने बांग्लादेश के खिलाफ (111*) किया था। फरहान की इस पारी ने पाकिस्तान को इस मैच में जीत की ओर आगे बढ़ा दिया है, जिससे पाकिस्तान ग्रुप चरण में एक मजबूत स्थिति में पहुंच जाएगा।

फरहान की यह पारी उनकी आक्रामक बल्लेबाजी के साथ-साथ उनके साहस और जज्बे के लिए भी याद की जाएगी। मैच के दौरान वह मांसपेशियों में खिंचाव से बुरी तरह जूझ रहे थे और उन्हें कई बार मैदान पर ही चिकित्सा सहायता लेनी पड़ी। इसके बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और दर्द में होने के बाद भी क्रीज पर डटे रहे। उन्होंने अपनी पारी की शुरुआत काफी संभलकर की थी और एक समय पर वह 27 गेंदों में मात्र 30 रन बनाकर खेल रहे थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने गियर बदला और नामीबियाई गेंदबाजों की जमकर धुनाई की। उन्होंने मात्र 58 गेंदों में नाबाद 100 रन बनाए, जिसमें 11 चौके और 4 गगनचुंबी छक्के शामिल थे।

पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था और निर्धारित 20 ओवरों में 3 विकेट के नुकसान पर 199 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया। इसमें फरहान के अलावा कप्तान सलमान अली आगा (38 रन) और शादाब खान का भी अहम योगदान रहा। शादाब खान और फरहान के बीच चौथे विकेट के लिए मात्र 40 गेंदों में 81 रनों की तूफानी साझेदारी हुई, जिसने मैच का रुख पूरी तरह पाकिस्तान की ओर मोड़ दिया। शादाब ने भी अंत में विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए 22 गेंदों में 36 रनों की नाबाद पारी खेली, जिसमें उन्होंने पारी के आखिरी ओवर में लगातार दो छक्के भी जड़े।

बता दें कि साहिबजादा फरहान के टी-20 करियर का यह कुल 5वां शतक है। उनकी इस पारी की सबसे खास बात यह थी कि उन्होंने अंत तक विकेट पर टिके रहने को प्राथमिकता दी और टीम के स्कोर को 200 के करीब पहुंचाया। पाकिस्तान की टीम के लिए यह शतक एक संजीवनी की तरह है, क्योंकि यह न केवल फरहान के आत्मविश्वास को बढ़ाएगा बल्कि टूर्नामेंट के अगले चरणों के लिए टीम को मजबूती भी देगा।

बता दें कि साहिबजादा फरहान का यह शतक टी-20 विश्व कप 2026 का तीसरा शतक है। इस टूर्नामेंट के हालिया संस्करण में शतकों का सूखा श्रीलंका के बल्लेबाज पथुम निसांका ने खत्म किया था, जिसके अगले ही दिन कनाडा के युवराज समरा ने न्यूजीलैंड के खिलाफ शतकीय पारी खेल दी। इसके बाद अब शाहिब जादा फरहान ने टी-20 विश्व कप 2026 में तीसरा शतक जड़ दिया है।

