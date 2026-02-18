PAK vs NAM LIVE Score: आज पाकिस्तान के लिए 'करो या मरो' मैच, क्या नामीबिया करेगा उलटफेर?

होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
Feb 18, 2026 02:00 pm ISTMd.Akram लाइव हिन्दुस्तान
PAK vs NAM Live Score, Pakistan vs Namibia T20 World Cup Match Updates: आज टी20 वर्ल्ड कप 2026 में पाकिस्तान वर्सेस नामीबिया मैच खेला जाना है। क्या नामीबिया की टीम बड़ा उलटफेर कर पाएगी?

PAK vs NAM Live Score: टी20 वर्ल्ड कप 2026 का 35वां मैच आज पाकिस्तान और नामीबिया के बीच खेला जाएगा। दोनों टीमों की दोपहर तीन बजे से कोलंबो के सिंहली स्पोर्ट्स क्लब में टक्कर होगी। टॉस ढाई बजे होगा। ग्रुप ए का हिस्सा पाकिस्तान के लिए यह 'करो या मरो' मैच है। सलमान अली आगा की अगुवाई वाली पाकिस्तान टीम बुधवार को जीत दर्ज करते ही सुपर-8 का टिकट लेगी। हालांकि, नामीबिया ने अगर आखिरी लीग मैच में उलटफेर कर दिया तो पाकिस्तान टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगा। इस सूरत में अमेरिका (चार मैचों में 4 अंक) अगले चरण में एंट्री करेगा, दो तालिका में दूसरे नंबर पर है। पाकिस्तान फिलहाल तीन मैचों में चार अंकों के साथ तीसरे स्थान पर है। ग्रुप ए से भारत पहले ही सुपर-8 में पहुंच चुका है। पाकिस्तान को अपने पिछले मैचों में भारत के हाथों 61 रनों से शिकस्त मिली।

PAK vs NAM Live Score: एक समय पाकिस्तान सुपर-8 में जगह बनाने की अच्छी स्थिति में दिख रहा था लेकिन भारत से हार ने उसे बुरी तरह से झकझोर दिया, जिसके कारण उसे 'करो या मरो' की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। टी20 वर्ल्ड कप में हार ग्रुप से शीर्ष दो टीमें ही सुपर-8 राउंड में एंट्री करेंगी। अमेरिका बेहतर रन रेट के कारण ग्रुप में पाकिस्तान से आगे है। लगातार तीन मैच गंवाने वाली नामीबिया की टीम से हार कागजों पर असंभव लगती है लेकिन पाकिस्तान की अस्थिर बल्लेबाजी को देखते हुए इसे पूरी तरह से नकारा भी नहीं जा सकता। भारत के खिलाफ पाकिस्तान की बल्लेबाजी में कमजोरी उजागर हो गई थी। बाबर आजम, साहिबजादा फरहान, सईम अयूब और सलमान फ्लॉप रहे थे।

PAK vs NAM Live Score: पाकिस्तान की पावरप्ले की कमजोरियां भी चिंता का विषय बनी हुई हैं। पिछले मैच में उसकी टीम ने पावरप्ले में चार विकेट गंवाए। उसके मध्य क्रम में बार-बार होने वाले बदलावों ने स्थिति को और जटिल बना दिया है, जिससे निचले क्रम में तेजी से रन बनाने की संभावना कम हो गई है। नामीबिया के पास प्रतिभाशाली गेंदबाज हैं जिससे पाकिस्तान के लिए बीच के ओवरों में संघर्ष करना महंगा साबित हो सकता है। नामीबिया की टीम तीन हार के बाद टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है लेकिन वह जीत हासिल करके सम्मान के साथ विदाई लेने के लिए प्रतिबद्ध होगी। अगर उसकी टीम पाकिस्तान को कम स्कोर पर रोक देती है तो मैच का रुख पलट सकता है। नामीबिया के कप्तान गेरहार्ड इरास्मस ने भाररत के खिलाफ चार विकेट लेकर प्रभावित किया था।

पाकिस्तान का स्कॉड: सलमान आगा (कप्तान), अबरार अहमद, बाबर आजम, मोहम्मद नवाज, नसीम शाह, साहिबजादा फरहान, साइम अयूब, सलमान मिर्जा, शादाब खान, शाहीन शाह अफरीदी, उस्मान खान, उस्मान तारिक, फहीम अशरफ, फखर जमां, ख्वाजा नफे।

नामीबिया का स्कॉड: गेरहार्ड इरास्मस (कप्तान), जान बाल्ट, जैक ब्रासेल, ज़ेन ग्रीन (विकेटकीपर), मैक्स हींगो, मालन क्रूगर, डायलन लीचर, जान निकोल लॉफ्टी-ईटन, विलेम मायबर्ग, बर्नार्ड शोल्ट्ज, जे जे स्मिट, लॉरेन स्टीनकैंप, रूबेन ट्रम्पेलमैन, अलेक्जेंडर बसिंग-वोल्स्चेंक, जान फ्राइलिनक।

