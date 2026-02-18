T20 WC: पाकिस्तान टीम ने कर दी बाबर आजम की 'बेइज्जती', नामीबिया मैच में मुंह ताकते रह गए
Babar Azam PAK vs NAM Match: पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज बाबर आजम की नामीबिया मैच में 'बेइज्जती' हुई। पाकिस्तान टीम ने 200 रनों का विशाल टारगेट खड़ा किया।
पाकिस्तान टीम ने बुधवार को टी20 वर्ल्ड कप 2026 में नामीबिया मैच में बाबर आजम की 'बेइज्जती' कर दी। पाकिस्तान ने अपने स्टार बल्लेबाज को नामीबिया के खिलाफ बैटिंग के लिए नहीं भेजा। वह 'करो या मरो' मुकाबले में डगआउट में बैठकर सिर्फ मुंह ताकते रहे। पाकिस्तान के इस फैसले पर क्रिकेट फैंस और कमेंटेटर्स ने हैरान जताई। फैंस कह रहे हैं कि बाबर को जब बल्लेबाजी के लिए उतारना ही नहीं था तो फिर क्यों प्लेइंग इलेवन में शामिल किया? टी20 वर्ल्ड कप में तीन मैचों में बाबर ने 66 रन बनाए हैं। वह भारत के विरुद्ध पिछले मैच में पांच रन ही बना सके थे।
बाबर आजम की जगह ख्वाजा नफे आए
बाबर ने टूर्नामेंट में चौथे नंबर पर बल्लेबाजी की लेकिन नामीबिया मैच में उनकी जगह ख्वाजा नफे आए। ख्वाजा ने पांच गेंदों में पांच रन बनाए। ख्वाजा के जाने के बाद लगा कि बाबर आएंगे लेकिन पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट ने शादाब खान को भेज दिया। ऑलराउंडर शादा ने 22 गेंदों में एक चौके और तीन छक्कों की मदद से नाबाद 36 रनों की पारी खेली। उन्होंने साहिबजादा फरहान के साथ चौथे विकेट के लिए 81 रनों की दमदार साझेदारी की। सलामी बल्लेबाज फरहान ने शानदार शतकीय पारी खेली। उन्होंने 58 गेंदों में नाबाद 100 रन जुटाए, जिसमें 11 चौके और चार छक्के हैं।
पाकिस्तान ने खड़ा किया विशाल टारगेट
हालांकि, बाबर के बल्लेबाजी नहीं करने के बावजूद पाकिस्तान 200 रनों विशाल टारगेट देने में कामयाब रहा। फरहान के शतक दम पर पाकिस्तान ने निर्धारित ओवर में तीन विकेट गंवाकर 199 रन बटोरे। पाकिस्तान ने कोलंबो के सिंहली स्पोर्ट्स क्लब में टॉस जीतकर बैटिंग चुनी थी। फरहान ने सईम अयूब (14) के साथ पहले विकेट के लिए 40 और कप्तान सलमान अली आगा (38) के साथ दूसरे विकेट के लिए 67 रनों की पार्टनरशिप की। फरहान ने बड़े दिन अपनी टीम की मदद की। उन्हें ऐंठन हो रही थी लेकिन उसके बावजूद तेजी से रन बनाए और टी20 इंटरनेशनल में पहला शतक लगाया। वह टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के लिए यह शतक जमाने वाले दूसरे पाकिस्तानी हैं। अहमद शहजाद ने 2014 में ऐसा किया था।
