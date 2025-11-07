VIDEO: पाकिस्तान के अब्बास अफरीदी ने खेली करिश्माई पारी, एक ओवर में जड़े 6 छक्के; 12 गेंदों पर ठोके 55 रन

संक्षेप: कुवैत ने पहले बैटिंग करते हुए 6 ओवर में 123 रन बोर्ड पर लगाए थे, इस स्कोर को पाकिस्तान ने आखिरी गेंद पर चेज कर अपना पहला मैच जीता। पाकिस्तान की जीत के हीरो अब्बास अफरीदी रहे, जिन्होंने 12 गेंदों पर 55 रनों की धुआंधार पारी खेली, इस दौरान उन्होंने 1 ओवर में 6 छक्के भी जड़े।

हॉन्ग-कॉन्ग सिक्सेस का धूम धड़ाका शुरू हो गया है। पाकिस्तान ने सीजन के तीसरे ही मैच में कुवैत के खिलाफ धमाल मचाया। बारिश की वजह से पहले दो मैच -बांग्लादेश वर्सेस हॉन्ग कॉन्ग और यूएई वर्सेस इंग्लैंड- धुलने के बाद पाकिस्तान वर्सेस कुवैत मैच में रनों की बरसात देखने को मिली। कुवैत ने पहले बैटिंग करते हुए 6 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 123 रन बोर्ड पर लगाए थे, इस स्कोर को पाकिस्तान ने आखिरी गेंद पर चेज कर अपना पहला मैच जीता। पाकिस्तान की जीत के हीरो अब्बास अफरीदी रहे, जिन्होंने 12 गेंदों पर 55 रनों की धुआंधार पारी खेली, इस दौरान उन्होंने 1 ओवर में 6 छक्के भी जड़े और कुल 38 रन बटौरे।

टॉस हारकर पहले बैटिंग करने उतरी कुवैत की टीम निर्धारित 6 ओवर में 123 के स्कोर तक पहुंचने में कामयाब रही। मीत भावसार 14 गेंदों पर 40 रन बनाकर नाबाद रहे, वहीं उस्मान पटेल ने 9 गेंदों पर 31 रनों की शानदार पारी खेली।

इस स्कोर का पीछा करने उतरी पाकिस्तान की शुरुआत उतनी अच्छी नहीं रही थी जिसकी उम्मीद की जा रही थी। सलामी बल्लेबाज ख्वाजा नफे ने 11 गेंदों पर 25 तो मोहम्मद शहजाद ने 8 गेंदों पर 14 रन बनाए। शहजाद रिटायर हर्ट हो गए। इसके बाद अब्दुल समद बिना खाता खोले आउट हो गए।

एक समय ऐसा था जब 4 ओवर में पाकिस्तान का स्कोर 57 रन था, उस समय पाकिस्तान की हार सामने ही दिख रही थी। पाकिस्तान को आखिरी 12 गेंदों पर 67 रनों की दरकार थी। मगर फिर बैटिंग करने आए कप्तान अब्दुल अब्बास ने आकर मैच ही पटल दिया।