इंग्लैंड का नायाब कारनामा, लगातार 5वीं बार सेमीफाइनल में पहुंचा; ब्रूक के शतक से लगी लॉट्री

इंग्लैंड ने टी20 वर्ल्ड कप में लगातार 5वीं बार सेमीफाइनल में पहुंचकर नायाब कारनामा अंजाम दिया है। कप्तान हैरी ब्रूक की सेंचुरी के दम पर इंग्लैंड ने पाकिस्तान को हराकर सेमीफाइनल का टिकट कटाया।

कप्तान हैरी ब्रूक की टी20 अंतरराष्ट्रीय में करियर की सर्वश्रेष्ठ 100 रन की पारी से इंग्लैंड ने आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर आठ चरण के रोमांचक मैच में पाकिस्तान को पांच गेंद शेष रहते दो विकेट से हराकर सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली। शानदार लय में चल रहे साहिबजादा फरहान की 45 गेंद में 63 रन की पारी से पाकिस्तान ने नौ विकेट पर 164 रन का प्रतिस्पर्धी स्कोर खड़ा किया था। 'प्लेयर ऑफ द मैच' ब्रूक की 51 गेंद में 10 चौके और चार छक्के जडे। टी20 अंतरराष्ट्रीय में उनके पहले शतक से इंग्लैंड ने पांच गेंद शेष रहते आठ विकेट पर 166 रन बनाकर रोमांचक जीत दर्ज की। ब्रूक ने पावरप्ले में तीन और 58 रन तक चार विकेट गंवाने के बावजूद पांचवें विकेट के लिए सैम कुरेन (15 गेंद में 16 रन) के साथ 28 गेंद में 45 और विल जैक्स (23 गेंद में 28 रन) के साथ छठे विकेट के लिए 31 गेंद में 52 रन की साझेदारी कर टीम को जीत दिलाई। यह टी20 विश्व कप के इतिहास में इंग्लैंड के किसी कप्तान द्वारा बनाया गया सर्वोच्च स्कोर भी है। इंग्लैंड लगातार पांचवीं बार टी20 विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचा है। इंग्लैंड ऐसा करने वाली पहली टीम बन गई है। पाकिस्तान के लिए शाहीन शाह अफरीदी ने चार जबकि उस्मान तारिक और मोहम्मद नवाज ने दो-दो विकेट लिए।

फिल सॉल्ट और जोस बटलर रहे फ्लॉप टीम में वापसी कर रहे अफरीदी ने लक्ष्य का बचाव करते हुए पहली गेंद पर ही फिल सॉल्ट को चलता करने के बाद अपने अगले ओवर में खराब लय में चल रहे जोस बटलर (दो) को पवेलियन की राह दिखा दी। दोनों का कैच विकेटकीपर उस्मान खान ने पकड़ा। सलमान मिर्जा के खिलाफ छक्का जड़ने वाले ब्रूक ने सईम अयूब की गेंद को बाउंड्री के दर्शन कराए। अफरीदी की गेंद पर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में जैकब बेथल (आठ) डीप स्क्वायर लेग पर फरहान के द्वारा लपके गए। ब्रूक ने मोहम्मद नवाज के खिलाफ दो चौके लगाने के बाद बैकफुट से छक्का जड़ पावरप्ले को खत्म किया जिससे टीम का स्कोर तीन विकेट पर 53 रन हो गया। आठवें ओवर में गेंदबाजी के लिए आये उस्मान तारिक ने पहली ही गेंद पर टॉम बैंटम (दो) को चलता कर इंग्लैंड को चौथा झटका दिया। ब्रूक ने 10वें ओवर में अयूब की गेंद पर एक रन चुराकर 28 गेंद में अपना अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने अगले ओवर में शादाब के खिलाफ दो चौके और छक्का लगाकर मैच पर टीम का दबदबा कायम करना शुरू किया था कि कुरेन ने तारिक की गेंद पर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में नवाज को कैच दे दिया।

ब्रूक ने इतनी गेंद में अपना शतक बनाया विल जैक्स ने क्रीज पर आते ही सलमान मिर्जा की गेंद को दर्शकों के पास पहुंचाया। ब्रूक और जैक्स ने इसके बाद बड़े शॉट खेलने की जगह दौड़ कर रन चुराने पर ध्यान दिया और जब जरूरी रन और गेंद का फासला बढ़ा तो जैक्स ने तारिक के खिलाफ अपनी पारी का दूसरा छक्का जड़ दबाव को हावी नहीं होने दिया। ब्रूक ने अफरीदी के खिलाफ लगातार गेंदों पर छक्का और चौका लगाकर 50 गेंद में अपना शतक पूरा किया। वह हालांकि अगली गेंद पर बोल्ड हो गए। पाकिस्तान को आखिरी तीन ओवर में 10 रन की जरूरत थी और नवाज ने 19वें ओवर में दो विकेट लेकर मैच को रोमांचक बनाने की कोशिश की लेकिन जोफ्रा आर्चर ने आखिरी ओवर में चौका लगाकर टीम को जीत दिला दी। इससे पहले फरहान ने अपनी पारी में सात चौके और दो छक्के जड़े। इंग्लैंड के स्पिन गेंदबाजों ने पाकिस्तान की पारी के अधिकांश हिस्से में सटीक लाइन-लेंथ रखी, लेकिन फरहान ने उनके खिलाफ धैर्य और आक्रामकता का संतुलन दिखाया।

फरहान और जमां ने की तेज साझेदारी बाएं हाथ के स्पिनर लियाम डॉसन इंग्लैंड के सबसे सफल गेंदबाज रहे। उन्होंने चार ओवर में 12 डॉट गेंद के साथ 24 रन देकर तीन विकेट लिए। उन्होंने 18वें ओवर में लगातार दो विकेट लेकर पाकिस्तान को 175 के आसपास पहुंचने से रोक दिया। उनकी गेंद पर उस्मान खान के शॉट को जेमी ओवरटन ने लपका और अगली ही गेंद पर नवाज एलबीडब्ल्यू आउट हो गए। फरहान और वापसी कर रहे फखर जमां (16 गेंदों पर 25 रन) के बीच चौथे विकेट के लिए 4.5 ओवर में 49 रन की तेज साझेदारी के बाद पाकिस्तान की पारी की रफ्तार कुछ धीमी पड़ गई। फरहान ने स्पिनरों के खिलाफ स्वीप शॉट प्रभावी ढंग से खेले और ऑफ स्पिनर जैक्स को काउ कॉर्नर के ऊपर लंबा छक्का जड़ा। वहीं जमां ने कुछ दमदार शॉट लगाए, लेकिन आदिल रशीद की गूगली को पढ़ने में चूक गए और ओवरटन ने पीछे की ओर दौड़ते हुए शानदार कैच पकड़ उन्हें आउट किया।