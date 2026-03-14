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पाकिस्तान के टी20 कप्तान सलमान अली को आईसीसी ने लगाई फटकार, फाइन देने से बचे लेकिन डिमेरिट पॉइंट जुड़ा

Mar 14, 2026 05:56 pm ISTHimanshu Singh लाइव हिन्दुस्तान
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पाकिस्तान के टी20 कप्तान सलमान अली आगा को बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे वनडे मैच में विवादास्पद रन-आउट के बाद मैदान पर दिखाए गए आक्रामक व्यवहार के लिए आईसीसी से सजा मिली है। उनके रिकॉर्ड में एक डिमेरिट पॉइंट जोड़ दिया है।

पाकिस्तान के टी20 कप्तान सलमान अली को आईसीसी ने लगाई फटकार, फाइन देने से बचे लेकिन डिमेरिट पॉइंट जुड़ा

पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच खेले गए दूसरे वनडे के दौरान सलमान अली आगा रन आउट हो गए थे, जिसके बाद उनके इस तरह आउट होने को लेकर काफी सवाल खड़े हुए थे। कईयों का मानना था कि बांग्लादेश ने खेल भावना नहीं दिखाई, जबकि कुछ का मानना था कि सलमान क्रीज के बाहर थे और इस वजह से वह रन आउट होने चाहिए। आउट होने के बाद सलमान अली आगा बांग्लादेशी खिलाड़ियों से नाराजगी जाहिर करते हुए नजर आए, वहीं बाउंड्री लाइन के पास उन्होंने अपना हेलमेट और ग्लव्स भी फेंका, जिसके बाद शनिवार को पाकिस्तानी बल्लेबाज सलमान अली आगा को मैच रेफरी ने कड़ी फटकार लगाई है। इस व्यवहार के कारण आगा के खाते में एक डिमेरिट पॉइंट भी जोड़ दिया गया है।

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आईसीसी के मैच रेफरी ने पुष्टि की कि सलमान आगा को इस घटना के लिए फटकार लगाई गई और एक डेमेरिट पॉइंट दिया गया है। उन्होंने कहा, "विशेष घटना में मैदान छोड़ते वक्त क्रिकेट उपकरणों का दुरुपयोग शामिल था। सलमान आगा का कोई पिछला उल्लंघन नहीं है।" मैच रेफरी नियामुर रशीद ने आगा को आईसीसी की आचार संहिता के लेवल 1 (अनुच्छेद 2.2) के उल्लंघन का दोषी पाया। यह नियम खेल के उपकरणों (जैसे ग्लव्स, हेलमेट या बैट) के दुरुपयोग से संबंधित है। आईसीसी मैच रेफरी नीयामुर रहमान ने पाकिस्तान के ऑलराउंडर सलमान अली अघा के विवादास्पद व्यवहार पर दिए गए फैसले को स्पष्ट करते हुए कहा है कि फैसला पूरी तरह निष्पक्ष और तटस्थ तरीके से लिया गया।

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नीयामुर ने कहा, ''विशेष घटना में मैदान छोड़ते समय क्रिकेट उपकरणों का दुरुपयोग शामिल था। उनका इस तरह के व्यवहार का कोई पुराना इतिहास नहीं रहा है। नतीजतन, हमने उन्हें आधिकारिक फटकार लगाई और एक डेमेरिट पॉइंट भी दिया गया है।"

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नीयामुर ने डेली स्टार बांग्लादेश को दिए इंटरव्यू में कहा, ''सलमान आगा और बांग्लादेश के खिलाड़ियों के बीच हुई तीखी बहस को लेकर कोई मामला दर्ज नहीं किया जाएगा। उन्होंने इसे एक गलतफहमी करार दिया और कहा कि वह इस संबंध में अपनी रिपोर्ट पहले ही ICC को सौंप चुके हैं।"

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शेर-ए-बांग्ला नेशनल स्टेडियम में खेले गये दूसरे वनडे मुकाबले में पाकिस्तान ने डकवर्थ-लुईस नियम के तहत बंगलादेश को 128 रनों के बड़े अंतर से मात दे दी है। इस जीत के साथ ही पाकिस्तान ने तीन मैचों की एकदिवसीय शृंखला में 1-1 की शानदार बराबरी कर ली है। पहले मैच में मिली करारी शिकस्त के बाद पाकिस्तानी टीम ने खेल के हर मोर्चे पर जबरदस्त वापसी की।

Himanshu Singh

लेखक के बारे में

Himanshu Singh

हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)

हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।


परिचय और अनुभव

हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।


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