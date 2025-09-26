PAK vs BAN Pakistan qualify for asia cup final will face team india as beat bangladesh in super four clash by 11 runs बांग्लादेश को हराकर फाइनल में पाकिस्तान, भारत से होगी खिताबी मुकाबले में टक्कर, Cricket Hindi News - Hindustan
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़PAK vs BAN Pakistan qualify for asia cup final will face team india as beat bangladesh in super four clash by 11 runs

बांग्लादेश को हराकर फाइनल में पाकिस्तान, भारत से होगी खिताबी मुकाबले में टक्कर

पाकिस्तान ने गुरुवार को एशिया कप के सुपर फोर मुकाबले में 11 रन से हराकर फाइनल में जगह बना ली है, जहां उसका सामना भारत से होगा। भारत ने जारी टूर्नामेंट में पाकिस्तान को दो बार धूल चटाई है।

Himanshu Singh लाइव हिन्दुस्तानFri, 26 Sep 2025 12:17 AM
पाकिस्तान ने गुरुवार को एशिया कप के सुपर फोर मुकाबले में 11 रन से हराकर फाइनल में जगह बना ली है, जहां उसका सामना भारत से होगा। भारत ने जारी टूर्नामेंट में पाकिस्तान को दो बार धूल चटाई है। पाकिस्तान के सामने फाइनल में भारत की चुनौती होगी। एशिया कप के इतिहास में यह पहली बार है जब खिताबी मुकाबले में दोनों चिर-प्रतिद्वंद्वी टीम आमने-सामने होगी। पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए आठ विकेट पर 135 रन बनाने के बाद बांग्लादेश को नौ विकेट पर 124 रन पर रोक दिया। बांग्लादेश के लिए शमीम हुसैन ने सबसे ज्यादा 30 रन बनाए। पाकिस्तान की ओर से शाहीन अफरीदी और हारिस राउफ ने 3-3 विकेट लिए।

शाहीन अफरीदी ने दिलाई दमदार शुरुआत

छोटे लक्ष्य का बचाव करते हुए शाहीन ने पहले ओवर में ही परवेज हुसैन इमॉन को खाता खोले बगैर डीप मिडविकेट पर नवाज के हाथों कैच करा पाकिस्तान को शानदार शुरुआत दिलाई। शानदार लय में चल रहे सैफ हसन ने फहीम अशरफ और हारिस रऊफ के खिलाफ छक्के जड़कर दबाव कम करने की कोशिश की।

पाकिस्तान ने पांचवें ओवर में सैफ को रन आउट करने का आसान मौका गवां दिया जब दोनों बल्लेबाज एक ही छोर पर पहुंच गये थे और सईम का थ्रो विकेट के दूर से निकल गया। शाहीन ने हालांकि अगली ही गेंद पर तौहिद हृदय (पांच) को आउट कर पाकिस्तान को दूसरी सफलता दिलाई।

बल्लेबाजी क्रम में ऊपर भेजे गये महेदी ने छक्के के साथ खाता खोला लेकिन सैफ अगले ओवर में हारिस रऊफ की गेंद को सईम के हाथों में खेल गये। पावरप्ले में बांग्लादेश तीन विकेट पर 36 रन बनाकर संघर्ष कर रहा था। पाकिस्तान के कप्तान ने इसके बाद दोनों छोर से स्पिनरों को गेंद थमाई और महेदी रन गति को बढ़ाने के लिए आक्रामक शॉट खेलने की कोशिश में नवाज की गेंद को तलत हसन के हाथों में खेल गये।

शमीम ने अबरार अहमद की गेंद पर छक्का लगाया लेकिन नुरुल हसन (16) क्रीज पर समय बिताने के बाद सईम की गेंद पर नवाज को कैच दे बैठे। कप्तान जाकीर अली (पांच) भी बल्ले से योगदान देने में नाकाम रहे जिससे जरूरी रन गति तेजी से बढ़ती चली गयी। आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे शमीम के शाहीन की गेंद पर आउट होते ही बांग्लादेश की उम्मीदों ने दम तोड़ दिया। राउफ ने 18वें ओवर में दो विकेट चटकाकर पाकिस्तान की जीत पक्की कर दी।

पाकिस्तान की बेहद खराब शुरुआत

बल्लेबाजी करने उतरी पाकिस्तान की शुरुआत बेहद खराब रही और उसने मात्र पांच रन के स्कोर पर अपने दो विकेट गंवा दिये। साहिबजादा फरहान (चार) और सैम अयूब (शून्य) पर पर आउट हुए। इसके बाद सातवें ओवर में पाकिस्तान का तीसरा विकेट फखर जमान (13) के रूप में गिरा।

इसके बाद बंगलादेश के गेंदबाजी आक्रमण के आगे नियमित अंतराल पर पाकिस्तान के विकेट गिरते रहे। हुसैन तलत (तीन) रन बनाकर आउट हुये। पाकिस्तान के लिए शाहीन शाह अफरीदी ने 17 रन देकर तीन विकेट लिये। हारिस रऊफ को भी तीन सफलता मिली जबकि सईम अयूब ने दो और मोहम्मद नवाज ने एक विकेट लिया।

मोहम्मद हारिस ने पाकिस्तान के लिए सर्वाधिक 31 रनों की पारी खेली। मोहम्मद नवाज 15 गेंदों में (25), कप्तान आगा सलामान और शाहीन शाह अफरीदी 19-19 रन बनाकर आउट हुये। पाकिस्तान की टीम निर्धारित 20 ओवरों में आठ विकेट पर 135 रन का स्कोर ही बना सकी। फहीम अशरफ 14 रन और हारिस रउफ तीन रन बनाकर नाबाद रहे।

तस्कीन अहमद (28 रन पर तीन विकेट) की अगुवाई में बांग्लादेश के गेंदबाजों ने मैच में शुरुआती 12 ओवर में पूरी तरह से शिकंजा कसे रखा। लेग स्पिनर रिशाद हुसैन ने 18 रन देकर दो जबकि महेदी हसन ने 28 रन देकर दो विकेट लिए। अनुभवी मुस्ताफिजूर रहमान सबसे महंगे साबित हुए उन्होंने 33 रन देकर एक विकेट लिया।

