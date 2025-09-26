पाकिस्तान का फिर उड़ा मजाक; एक छोर पर खडे़े हुए BAN के 2 बल्लेबाज, फिर भी कोई नहीं कर पाया आउट- VIDEO

यह घटना बांग्लादेश की पारी के 5वें ओवर में घटी जब शाहीन अफरीदी गेंदबाजी के लिए आए। ओवर की पहली गेंद पर तौहीद हृदॉय ने पॉइंट पर शॉट खेला, शॉट खेलते ही नॉन स्ट्राइकर एंड पर मौजूद सैफ एक रन के लिए दौड़ पड़े। हालांकि हृदॉय अपनी जगह से हिले ही नहीं।

पाकिस्तान ने बांग्लादेश को हराकर एशिया कप 2025 फाइनल का टिकट कटा लिया है। 135 रनों को डिफेंड करते हुए पाकिस्तान ने शानदार गेंदबाजी और फील्डिंग की जिस वजह से वह बांग्लादेश को 124 के स्कोर पर रोकने में कामयाब रही, हालांकि इस दौरान एक ऐसी घटना घटी जिसे देखने के बाद पाकिस्तान की फील्डिंग का एक बार फिर मजाक बना। दरअसल, एक समय ऐसा आया जब दो बांग्लादेशी तालमेल की गड़बड़ी के चलते रन लेने के प्रयास में एक छोर पर खड़े हो गए थे, पाकिस्तान के पास उन्हें आसानी से रन आउट करने का मौका था, मगर वह ऐसा करने में नाकाम रहे। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है।

यह घटना बांग्लादेश की पारी के 5वें ओवर में घटी जब शाहीन अफरीदी गेंदबाजी के लिए आए। ओवर की पहली गेंद पर तौहीद हृदॉय ने पॉइंट पर शॉट खेला, शॉट खेलते ही नॉन स्ट्राइकर एंड पर मौजूद सैफ एक रन के लिए दौड़ पड़े। हालांकि हृदॉय अपनी जगह से हिले ही नहीं।

पॉइंट पर खड़े सैम अयूब ने गेंद को शानदार फील्डिंग करते हुए रोका और दोनों बल्लेबाजों को एक छोर पर खड़ा हुआ देख नॉन स्ट्राइकर पर थ्रो फेका, मगर बॉलिंग एंड पर कोई फील्डर मौजूद नहीं था जिस वजह से सैफ को वापस आने का मौका मिला। जब तक पाकिस्तानी खिलाड़ी गेंद को पकड़ते तब तक सैफ पहुंच गए थे। आप भी देखें वीडियो-

कैसा रहा PAK vs BAN मैच टॉस हारकर पहले बैटिंग करने उतरी पाकिस्तान का प्रदर्शन एक बार फिर खराब रहा। टॉप-5 बल्लेबाजों ने एक बार फिर निराश किया जिसमें साहिबजादा फरहान, फखर जमन, सैम अयूब और कप्तान सलमान आगा जैसे बल्लेबाजों का नाम शामिल है। हालांकि मोहम्मद हारिस और मोहम्मद नवाज की पारियों के दम पर टीम 20 ओवर में 135 के स्कोर तक पहुंचने में कामयाब रही। बांग्लादेश के लिए तस्कीन अहमद ने 3 विकेट चटकाए।