PAK vs BAN Live Score: पाकिस्तान का तीसरा विकेट गिरा, शमील हुसैन का नहीं चला बल्ला
पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच दूसरा वनडे मैच ढाका में खेला जा रहा है। पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए अच्छी शुरुआत की है।
PAK Live Score: 149/3 (26)
बांग्लादेश के कप्तान मेहदी हसन मिराज ने शुक्रवार को पाकिस्तान के खिलाफ दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। बांग्लादेश तीन मैचों की सीरीज में आगे है। बांग्लादेश ने टीम में कोई बदलाव नहीं किया है जबकि पाकिस्तान ने लेग स्पिनर अबरार अहमद की जगह तेज गेंदबाज हारिस रऊफ को उतारा है। पहले बल्लेबाजी करने उतरी पाकिस्तान की टीम को साहिबजादा फरहान और माज सदाकत ने धमाकेदार शुरुआत दिलाई है। दोनों के बीच पहले विकेट के लिए 80 से ज्यादा रन की साझेदारी हो गई है। माज ने दमदार पारी खेली है और ताबड़तोड़ अर्धशतक लगाया है।
पाकिस्तान की पारी
पाकिस्तान ने बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे वनडे में दमदार शुरुआत की है। दोनों सलामी बल्लेबाज साहिबजादा फरहान और माज सदाकत ने टीम को अच्छी शुरुआत दिलाई है। पाकिस्तान को 13वें ओवर में पहला झटका लगा है। माज सदाकत 46 गेंद में 75 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। उन्होंने अपनी पारी में 6 चौके और पांच छक्के लगाए। मेहदी हसन मिराज ने उन्हें कैच आउट करवाया। फरहान और माज के बीच पहले विकेट के लिए 103 रन की साझेदारी हुई।
सलामी बल्लेबाज साहिबजादा फरहान ने धीमी पारी खेली। वह 46 गेंद में दो चौके की मदद से 31 रन बनाकर आउट हुए। तस्कीन अहमद ने उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखाया। पाकिस्तान ने 20वें ओवर में तीसरा विकेट गंवा दिया है। शमील हुसैन 22 गेंद में 6 रन बनाकर पवेलियन लौट गए हैं।
पाकिस्तान की टीम पहले मैच में सिर्फ 30.4 ओवर में महज 114 रन पर ढेर हो गई थी। यह बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तान का वनडे में अब तक का सबसे कम स्कोर था है। इससे पहले उसका पिछला कम स्कोर 1999 विश्व कप के दौरान 161 रन का था जिसमें उसे 62 रन से हार मिली थी। सौम्या सरकार की जगह शामिल किए गए सलामी बल्लेबाज तंजीद हसन ने 42 गेंद में नाबाद 67 रन बनाकर बांग्लादेश को महज 15.1 ओवर में दो विकेट पर 115 रन पर पहुंचाकर जीत दिलाई। टी20 विश्व कप में खराब प्रदर्शन के बाद पाकिस्तान ने सैम अयूब और बाबर आजम को सीरीज से बाहर रखने का फैसला किया जिसके बाद पाकिस्तान के चार बल्लेबाज अपने वनडे पदार्पण में कुछ खास नहीं कर पाए।
टीमें:
पाकिस्तान (प्लेइंग इलेवन): साहिबजादा फरहान, माज़ सदाकत, शमील हुसैन, मोहम्मद रिज़वान (विकेटकीपर), सलमान आगा, हुसैन तलत, अब्दुल समद, फहीम अशरफ, शाहीन अफरीदी (कप्तान), मोहम्मद वसीम जूनियर, हारिस रऊफ
बांग्लादेश (प्लेइंग इलेवन): सैफ हसन, तंजीद हसन तमीम, नजमुल हुसैन शान्तो, लिट्टन दास (विकेटकीपर), मेहदी हसन मिराज (कप्तान), तौहीद हृदोय, अफीफ हुसैन, तस्कीन अहमद, रिशाद हुसैन, मुस्तफिजुर रहमान, नाहिद राणा
