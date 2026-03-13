रन आउट के चक्कर में पाकिस्तान-बांग्लादेश के बीच हुआ बवाल, बांग्लादेश कप्तान मेहदी हसन ने सलमान आगा को दिया धोखा!
पाकिस्तान के बल्लेबाज सलमान अली आगा बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे वनडे में दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से रन आउट हुए। मेहदी हसन ने क्रीज के बाहर निकल चुके सलमान को रन आउट करके पवेलियन भेजा। हालांकि इस रन आउट से खेल भावना को लेकर बहस छिड़ गई है।
पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच खेले जा रहे दूसरे वनडे मैच के दौरान सलमान अली आगा आजीबोगरीब तरीके से रन आउट होकर पवेलियन लौटे। ढाका में खेले जा रहे मुकाबले में वह अच्छी लय में नजर आ रहे थे और अर्धशतक बनाकर खेल रहे थे लेकिन बांग्लादेश के कप्तान मेहदी हसन की चालाकी के चलते वह रन आउट हो गए। हालांकि वह खुश नहीं थे और पवेलियन लौटते समय गुस्से में नजर आए। उन्होंने बाउंड्री लाइन के पास पहुंचते ही अपना हेलमेट और ग्लव्स भी फेंक दिया। सलमान अली के इस तरह आउट होने पर क्रिकेट के मैदान पर एक बार फिर 'खेल भावना' को लेकर बहस छिड़ गई है।
मेहदी-सलमान के बीच हुई बहस
ये घटना पाकिस्तान की पारी के 39वें ओवर में हुई। ओवर की चौथी गेंद पर मोहम्मद रिजवान ने ऑन साइड की तरफ गेंद को धकेला। हालांकि गेंद की रफ्तार ज्यादा नहीं थी, ऐसे में गेंदबाजी कर रहे मेहदी हसन मिराज गेंद पकड़ने के लिए दौड़े, इस दौरान बीच में सलमान अली आगा आ गए और दोनों खिलाड़ियों की हल्की टक्कर भी हुई।
इस बीच गेंद सलमान के पैर के पास जाकर रुकी, सलमान ने गेंद को रुकता देख उसे उठाने की कोशिश की लेकिन ये भूल गए थे कि वह क्रीज से बाहर हैं। बांग्लादेश के कप्तान ने सलमान से पहले गेंद उठा ली और स्टंप पर थ्रो किया। स्टंप पर गेंद लगने के साथ ही रन आउट की अपील हुई, जिसे अंपायर ने थर्ड अंपायर को रिफेर किया, जहां अंपायर ने सलमान को रन आउट करार दिया
सलमान को नहीं हुआ यकीन
हालांकि सलमान बांग्लादेश के कप्तान मेहदी हसन को ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि वह गेंद को उठाकर दे रहे थे लेकिन हसन ने कहा कि वह क्रीज के बाहर थे। सलमान काफी गुस्से में पवेलियन की तरफ लौटे। इस बीच मोहम्मद रिजवान ने बांग्लादेशी खिलाड़ियों को शांत होने की अपील की, जोकि काफी आक्रमक नजर आ रहे थे।
लेखक के बारे मेंHimanshu Singh
हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)
हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।
परिचय और अनुभव
हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है।
हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है।
खेल विश्लेषण एवं रिपोर्टिंग
लाइव मैच कवरेज और डेटा विश्लेषण
खिलाड़ियों के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और प्रोफाइल
डिजिटल स्पोर्ट्स कंटेंट स्ट्रेटजी