VIDEO: गेंद किसी और हाथ में, स्टंप किसी और से उड़ाया, पाकिस्तान विकेटकीपर की अजीबोगरीब स्टंपिंग
रविवार (1 फरवरी) को ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के बीच खेले गए तीसरे टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच में फैंस ने एक गजब का कारनामा नोटिस किया है। इस घटना ने क्रिकेट प्रशंसकों के मन में हैरानी पैदा कर दी है और नियमों को लेकर कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं।
दरअसल, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के बीच खेले गए तीसरे टी20 मैच में कूपर कोनोली बल्लेबाजी करने आए। उन्हें पाकिस्तानी स्पिनर मोहम्मद नवाज गेंदबाजी कर रहे थे। नवाज ने गेंद फेंकी, जिसे कोनोली ने आगे निकलकर शॉट लगाना चाहा लेकिन चूक गए। जब वे क्रीज के बाहर थे तो पाकिस्तानी विकेटकीपर ख्वाजा नफी ने उन्हें स्टंप कर दिया। कोनोली आउट होकर पवेलियन चले गए। मैच के दौरान इस पर कोई विवाद नहीं हुआ।
हालांकि, अब सोशल मीडिया पर इस स्टपिंग इंसीडेंट की घटना का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि विकेटकीपर ख्वाजा नफी ने गेंद को दाहिने हाथ में पकड़ा हुआ है, जबकि उन्होंने बेल्स बाएं हाथ से उड़ाए हैं। ऐसे में फैंस के मन में यह सवाल आ गया है कि क्या सच में ऐसा हो सकता है कि जिस हाथ में बॉल ना हो उससे स्टंपिंग करने से भी बल्लेबाज आउट हो सकता है। हालांकि, पहले प्रयास में कीपर ने जरूर बिना गेंद वाले हाथ से स्टंपिंग की थी, लेकिन दूसरे प्रयास में गेंद के साथ दूसरे हाथ से स्टंपिंग की थी। लेकिन तब तक ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कोनोली क्रीज तक पहुंच गए थे।
यह स्टंपिंग विवाद अब सोशल मीडिया पर तूल पकड़ रहा है और फैंस तरह-तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं। एक तरफ कहा जा रहा है कि यह नियमों के अनुकूल है, जबकि दूसरी तरफ के लोग इसे सही नहीं मान रहे हैं और विकेटकीपर का जमकर मजाक भी बना रहे हैं।
बता दें कि कोनोली के आउट होने की घटना ऑस्ट्रेलियाई पारी के 13.5 ओवर में हुई। उस समय मोहम्मद नवाज गेंदबाजी कर रहे थे और कोनोली बिना कोई रन बनाए (0 रन, 2 गेंद) क्रीज से बाहर निकल गए, जिसके बाद विकेटकीपर ख्वाजा नफे ने उन्हें फुर्ती से स्टंप आउट कर दिया। इस विकेट के गिरते ही ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 82 रन पर 7 विकेट हो गया और टीम पूरी तरह संकट में आ गई। कल में मैच में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को 111 रनों के बड़े अंतर से हराकर ऐतिहासिक जीत दर्ज की।