Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़pak vs aus watch video bizarre stumping by Pakistan wicketkeeper Khwaja Nafi
VIDEO: गेंद किसी और हाथ में, स्टंप किसी और से उड़ाया, पाकिस्तान विकेटकीपर की अजीबोगरीब स्टंपिंग

VIDEO: गेंद किसी और हाथ में, स्टंप किसी और से उड़ाया, पाकिस्तान विकेटकीपर की अजीबोगरीब स्टंपिंग

संक्षेप:

रविवार (1 फरवरी) को ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के बीच खेले गए तीसरे टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच में फैंस ने एक गजब का कारनामा नोटिस किया है। इस घटना ने क्रिकेट प्रशंसकों के मन में हैरानी पैदा कर दी है और नियमों को लेकर कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं। देखें वीडियो।

Feb 02, 2026 04:42 pm ISTVimlesh Kumar Bhurtiya लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

रविवार (1 फरवरी) को ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के बीच खेले गए तीसरे टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच में फैंस ने एक गजब का कारनामा नोटिस किया है। इस घटना ने क्रिकेट प्रशंसकों के मन में हैरानी पैदा कर दी है और नियमों को लेकर कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

दरअसल, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के बीच खेले गए तीसरे टी20 मैच में कूपर कोनोली बल्लेबाजी करने आए। उन्हें पाकिस्तानी स्पिनर मोहम्मद नवाज गेंदबाजी कर रहे थे। नवाज ने गेंद फेंकी, जिसे कोनोली ने आगे निकलकर शॉट लगाना चाहा लेकिन चूक गए। जब वे क्रीज के बाहर थे तो पाकिस्तानी विकेटकीपर ख्वाजा नफी ने उन्हें स्टंप कर दिया। कोनोली आउट होकर पवेलियन चले गए। मैच के दौरान इस पर कोई विवाद नहीं हुआ।

हालांकि, अब सोशल मीडिया पर इस स्टपिंग इंसीडेंट की घटना का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि विकेटकीपर ख्वाजा नफी ने गेंद को दाहिने हाथ में पकड़ा हुआ है, जबकि उन्होंने बेल्स बाएं हाथ से उड़ाए हैं। ऐसे में फैंस के मन में यह सवाल आ गया है कि क्या सच में ऐसा हो सकता है कि जिस हाथ में बॉल ना हो उससे स्टंपिंग करने से भी बल्लेबाज आउट हो सकता है। हालांकि, पहले प्रयास में कीपर ने जरूर बिना गेंद वाले हाथ से स्टंपिंग की थी, लेकिन दूसरे प्रयास में गेंद के साथ दूसरे हाथ से स्टंपिंग की थी। लेकिन तब तक ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कोनोली क्रीज तक पहुंच गए थे।

यह स्टंपिंग विवाद अब सोशल मीडिया पर तूल पकड़ रहा है और फैंस तरह-तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं। एक तरफ कहा जा रहा है कि यह नियमों के अनुकूल है, जबकि दूसरी तरफ के लोग इसे सही नहीं मान रहे हैं और विकेटकीपर का जमकर मजाक भी बना रहे हैं।

बता दें कि कोनोली के आउट होने की घटना ऑस्ट्रेलियाई पारी के 13.5 ओवर में हुई। उस समय मोहम्मद नवाज गेंदबाजी कर रहे थे और कोनोली बिना कोई रन बनाए (0 रन, 2 गेंद) क्रीज से बाहर निकल गए, जिसके बाद विकेटकीपर ख्वाजा नफे ने उन्हें फुर्ती से स्टंप आउट कर दिया। इस विकेट के गिरते ही ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 82 रन पर 7 विकेट हो गया और टीम पूरी तरह संकट में आ गई। कल में मैच में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को 111 रनों के बड़े अंतर से हराकर ऐतिहासिक जीत दर्ज की।

ये भी पढ़ें:भारत ने पाकिस्तान को हर बार रौंदा, देखिए बड़े टूर्नामेंट में कैसा है प्रदर्शन?
Vimlesh Kumar Bhurtiya

लेखक के बारे में

Vimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार लाइव हिंदुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। साल 2022 में इन्होंने यहीं से बतौर ट्रेनी अपने करियर की शुरुआत की। यहां पर पिछले दो सालों से लाइफस्टाइल, हेल्थ, ट्रेंडिंग, खेल, मनोरंजन, खानपान आदि से जुड़ी खबरें लिख रहे हैं। हेल्थ के क्षेत्र में हो रही नई- नई रिसर्च को खंगालकर लोगों के लिए जरूरी जानकारी लाना, रिलेशनशिप जैसे संवेदनशील विषय पर भरोसेमंद कन्टेंट उपलब्ध कराना, संघर्ष करके जीवन में आगे बढ़े लोगों की सफलता की कहानी लिखना आदि चीजों में विमलेश की गहरी पकड़ और दिलचस्पी है। राजनीति और खेल से जुड़े मुद्दों पर विश्लेषण करना हमेशा से विमलेश के लिए रुचिकर रहा है। विमलेश ने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से रेडियो और टेलीविजन पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। इन्होंने अपना ग्रैजुएशन इंदौर के होलकर साइंस कॉलेज से पूरा किया है। ग्रेजुएशन के दौरान दैनिक भास्कर और दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर के क्षेत्रीय अखबारों में कॉपी एडिटिंग और कंटेंट राइटिंग का काम किया। B.Sc की पढ़ाई के साथ- साथ विमलेश ने SJMC इंदौर से मास मीडिया में इंटर्नशिप भी की। और पढ़ें
Cricket News
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, लाइव स्कोर, क्रिकेट शेड्यूल, T20 वर्ल्ड कप 2026, T20 वर्ल्ड कप 2026 शेड्यूल और T20 वर्ल्ड कप 2026 प्वाइंट टेबल की पूरी जानकारी और खिलाड़ियों के आंकड़े हिंदी में पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।