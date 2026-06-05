PAK vs AUS मैच की पिच पर उठे सवाल तो शाहीन अफरीदी ने दिया जवाब, बोले- हर कोई…

पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज के दौरान पिच को लेकर खूब चर्चा हुई। धीमी पिच होने की वजह से बल्लेबाजों को रन बनाने का कम मौका मिला, जिस वजह से मुकाबले काफी लो स्कोरिंग रहे। हालांकि शाहीन अफरीदी ने पिच का बचाव किया।

पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया तीसरा टी20 लो स्कोरिंग रहा। बल्लेबाजों को 1-1 रन बनाने के लिए खूब मेहनत करनी पड़ी। पहले बैटिंग करते हुए ऑस्ट्रेलियाई टीम 157 के स्कोर पर सिमट गई, कंगारुओं ने अपने आखिरी 7 विकेट 38 के स्कोर पर खोए। वहीं इस स्कोर का पीछा करने में मेजबान पाकिस्तान को भी 42 ओवर लग गए। आगामी 2027 वर्ल्ड कप को देखते हुए पाकिस्तान के लिए यह तैयार करने का तरीका सही नहीं है, क्योंकि अगला वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका में खेला जाना है, जहां तेज तर्रार और बाउंस से भरी पिचें मिलेंगी। हालांकि इसके बावजूद पाकिस्तान के कप्तान शाहीन अफरीदी ने अपनी पिचों का बचाव किया और कहा कि वर्ल्ड कप को अभी 15 महीने बाकी हैं।

शाहीन अफरीदी ने मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "वर्ल्ड कप में अभी 15 महीने हैं। हर टीम जीतने के लिए अपने आस-पास खेलने के लिए अपने हिसाब से पिच तैयार करती है। हमारे पास टेस्ट सीरीज [वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड में] हैं, जिसमें इनमें से कुछ खिलाड़ी खेलेंगे और वे इसका इस्तेमाल [वर्ल्ड कप के लिए] खुद को तैयार करने के लिए कर सकते हैं... जब हम [मोहम्मद] रिजवान की कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया गए थे, तो हम हरी और उछाल वाली पिचों पर खेले थे और हमने वह सीरीज जीती थी। जब वे यहां आते हैं तो आप उन्हें हरी विकेट नहीं दे सकते क्योंकि हमें जीतना है।

ये मुश्किल विकेट थे, और उन पर रन बनाना या समय बिताना आसान नहीं था। वर्ल्ड कप से पहले हमारे पास समय है और हम तैयारी के लिए अलग-अलग खासियतों वाली पिचें भी तैयार करेंगे।"

पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन मैचों की ODI सीरीज में पिचों को लेकर खूब चर्चा हुई। पाकिस्तान ने रावलपिंडी और लाहौर में खेले गए तीनों मैचों स्पिन फ्रेंडली पिचों का इस्तेमाल किया ताकि वह मेहमान टीम के खिलाफ ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सके, क्योंकि मेहमान टीम वैसे भी अपने मेन प्लेयर्स के न होने की वजह से कमजोर थी।