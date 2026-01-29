Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़PAK vs AUS Pakistan Edge Out Australia by 22 Runs in Thrilling T20I Opener adam zampa saim ayub
विश्व कप से पहले पाकिस्तान से हारा ऑस्ट्रेलिया, लाहौर में पहला मैच 22 रनों से जीता

विश्व कप से पहले पाकिस्तान से हारा ऑस्ट्रेलिया, लाहौर में पहला मैच 22 रनों से जीता

संक्षेप:

पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को पहले टी20 मैच में 22 रनों से हराकर तीन मैचों की टी20 सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। सईम आयूब को ऑलराउंडर प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच मिला है।

Jan 29, 2026 08:53 pm ISTHimanshu Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

पाकिस्तान ने गुरुवार को ऑस्ट्रेलिया को पहले टी20 मैच में 22 रनों से हराया। पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान ने 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 168 रन बनाए। इसके जवाब में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने लगातार विकेट गंवाए और 20 ओवर खेलने के बाद 8 विकेट के नुकसान पर 146 रन ही बना सकी। ऑस्ट्रेलिया की ओर से कैमरन ग्रीन ने सर्वाधिक 36 रन बनाए। पाकिस्तान के लिए सईम आयूब अबरार ने 2-2, जबकि शादाब खान-मोहम्मद नवाज ने एक-एक विकेट लिए। इस जीत के साथ पाकिस्तान की टीम ने तीन मैचों की टी20 सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

169 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलिया की टीम को मैथ्यू शॉर्ट के रूप में पहला झटका। शार्ट 4 गेंद में 5 रन ही बना सके। कप्तान ट्रेविस हेड 13 गेंद में 23 रन बनाकर आउट हुए। मैथ्यू रेनशॉ ने 11 गेंद में 15 रन बनाए। कूपर कोनली बिना खाता खोले आउट हुए। मिचेल ओवन 8 गेंद में 8 रन ही बना सके। कैमरन ग्रीन ने 31 गेंद में 36 रन बनाए। वह ऑस्ट्रेलिया के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे। उन्होंने अपनी पारी में तीन चौके और एक छक्का लगाया। जैक एडवर्ड्स ने 6 गेंद में पांच रन बनाए। जोश फिलिपि ने 10 गेंद में 12 रन बनाए। अबरार ने जोश को आउट करके ऑस्ट्रेलिया की पारी का अंत किया।

इससे पहले पाकिस्तान ने साहिबजादा फरहान का सस्ते में विकेट गंवाया। वह बिना खाता खोले पहली ही गेंद पर पवेलियन लौट गए। इसके बाद सलमान और सईम ने पारी को संभाला। दोनों के बीच दूसरे विकेट के लिए 74 रन की साझेदारी हुई। सईम आयूब 22 गेंद में 40 रन बनाकर पवेलियन लौटे और वह पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे। कप्तान सलमान अली आगा ने 27 गेंद में 39 रन का योगदान दिया। बाबर आजम ने 20 गेंद में 24 और फखर जमां ने 16 गेंद में 10 रन बनाए। विकेटकीपर बल्लेबाज उसमान खान ने 14 गेंद में 18 रन की पारी खेली। शादाब खान ने एक और शाहीन अफरीदी बिना खाता खोले आउट हुए। पाकिस्तान ने 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 168 रन बनाए।

Himanshu Singh

लेखक के बारे में

Himanshu Singh
हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। इसके बाद 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ बतौर सीनियर कंटेंट राइटर अपनी पारी शुरू की। अपने करियर के दौरान हिमांशु ने ओलंपिक गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, आईपीएल, क्रिकेट वर्ल्ड कप जैसे तमाम बड़े इवेंट्स कवर किए हैं। और पढ़ें
Australia vs Pakistan AUS vs PAK Saim Ayub
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |