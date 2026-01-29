विश्व कप से पहले पाकिस्तान से हारा ऑस्ट्रेलिया, लाहौर में पहला मैच 22 रनों से जीता

संक्षेप: पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को पहले टी20 मैच में 22 रनों से हराकर तीन मैचों की टी20 सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। सईम आयूब को ऑलराउंडर प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच मिला है।

पाकिस्तान ने गुरुवार को ऑस्ट्रेलिया को पहले टी20 मैच में 22 रनों से हराया। पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान ने 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 168 रन बनाए। इसके जवाब में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने लगातार विकेट गंवाए और 20 ओवर खेलने के बाद 8 विकेट के नुकसान पर 146 रन ही बना सकी। ऑस्ट्रेलिया की ओर से कैमरन ग्रीन ने सर्वाधिक 36 रन बनाए। पाकिस्तान के लिए सईम आयूब अबरार ने 2-2, जबकि शादाब खान-मोहम्मद नवाज ने एक-एक विकेट लिए। इस जीत के साथ पाकिस्तान की टीम ने तीन मैचों की टी20 सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है।

169 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलिया की टीम को मैथ्यू शॉर्ट के रूप में पहला झटका। शार्ट 4 गेंद में 5 रन ही बना सके। कप्तान ट्रेविस हेड 13 गेंद में 23 रन बनाकर आउट हुए। मैथ्यू रेनशॉ ने 11 गेंद में 15 रन बनाए। कूपर कोनली बिना खाता खोले आउट हुए। मिचेल ओवन 8 गेंद में 8 रन ही बना सके। कैमरन ग्रीन ने 31 गेंद में 36 रन बनाए। वह ऑस्ट्रेलिया के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे। उन्होंने अपनी पारी में तीन चौके और एक छक्का लगाया। जैक एडवर्ड्स ने 6 गेंद में पांच रन बनाए। जोश फिलिपि ने 10 गेंद में 12 रन बनाए। अबरार ने जोश को आउट करके ऑस्ट्रेलिया की पारी का अंत किया।