38/7 पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया का किया बूरा हाल, वनडे सीरीज 2-1 से जीती; बाबर आजम-शाहीन अफरीदी चमकें

PAK vs AUS Highlights- पाकिस्तान ने तीसरा वनडे जीत ऑस्ट्रेलिया को वनडे सीरीज में 2-1 से करारी शिकस्त दी। लाहौर में खेला गया आखिरी वनडे लो स्कोरिंग था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने महज 38 रन पर आखिरी 7 विकेट गंवाए।

PAK vs AUS Highlights- शाहीन अफरीदी की अगुवाई वाली पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया को तीसरे वनडे में 4 विकेट से धूल चटाकर तीन मैच की इस सीरीज को 2-1 से अपने नाम किया। लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में खेले गए इस मैच में पाकिस्तान की जीत के हीरो खुद कप्तान शाहीन अफरीदी रहे, जिन्होंने 3 विकेट लेकर ऑस्ट्रेलिया को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने उतरी ऑस्ट्रेलियाई टीम पूरे 50 ओवर भी बैटिंग नहीं कर पाई और 42 ओवर में 157 के स्कोर पर सिमट गई। इस स्कोर का पीछा पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने 42वें ओवर में 6 विकेट खोकर किया। बाबर आजम ने 84 गेंदों पर 40 रन की पारी खेल टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई।

टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने उतरी ऑस्ट्रेलियाई टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही। शाहीन अफरीदी ने पारी की दूसरी गेंद पर मैथ्यू शॉट को आउट कर कंगारुओं को पहला झटका दिया। जोश इंग्लिस एक छोर को संभाले हुए थे और लगातार रन बना रहे थे, मगर दूसरे छोर से उन्हें वैसा साथ नहीं मिला जिसकी जरूरत थी।

मार्नस लाबुशेन और ऐलेक्स कैरी जैसे बल्लेबाजों ने 30 से अधिक गेंदों का सामना किया, मगर कोई बल्लेबाज 20 रन का आंकड़ा तक नहीं पार कर पाया।

स्कोरबोर्ड बढ़ाने का प्रेशर लगातार कप्तान इंग्लिस पर बढ़ता रहा। इंग्लिस ने शानदार अर्धशतक जड़ते हुए 65 रनों की पारी खेली, जिसमें 8 चौके और 1 गगनचुंबी छक्का शामिल था। उनके अलावा कोई बल्लेबाज 19 रन से ज्यादा नहीं बना पाया।

27वें ओवर की पहली गेंद पर जैसे ही शाहीन अफरीदी ने इंग्लिस को आउट किया तो ऑस्ट्रेलियाई टीम ताश के पत्तों की तरह ढह गई। 119/3 से ऑस्ट्रेलिया 157/10 हो गई। आखिरी 7 विकेट कंगारुओं ने 38 रन के अंदर खोए।

158 रन के टारगेट का पीछा करने उतरी पाकिस्तान की शुरुआत अच्छी रही। माज सदाकत ने 26 रन बनाए, मगर साहिबजादा फरहान 6 रन पर ही आउट हो गए। धीमी पिच पर इस ट्रिकी रनचेज में बाबर आजम ने संयम दिखाया और 84 गेंदों पर 40 रनों की पारी खेल टीम को जीत की राह दिखाई।

112 के स्कोर पर जब बाबर आजम आउट हुए तो लगा कि पाकिस्तान का भी ऑस्ट्रेलिया जैसा हाल हो सकता है, मगर शादाब खान ने 42 गेंदों पर 29 रन बनाकर टीम को जीत दिलाई।