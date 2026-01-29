पाकिस्तान के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया ने उतारी नई टीम, कप्तान भी बदला; तीन खिलाड़ियों ने किया डेब्यू
ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान के खिलाफ पहले मुकाबले में तीन खिलाड़ियों को डेब्यू करने का मौका दिया है। महली बियर्डमैन, जैक एडवर्ड्स और मैथ्यू रेनशॉ पहला मैच खेल रहे हैं, जबकि पहले मुकाबले में ट्रेविस हेड टीम की कमान संभाल रहे।
पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज का आगाज को चुका है। पाकिस्तान की टीम ने गुरुवार को पहले मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। पाकिस्तान की टीम में बाबर आजम और शाहीन मौजूद हैं। हालांकि ऑस्ट्रेलिया ने प्लेइंग इलेवन में कई बदलाव किए हैं। टीम ने तीन खिलाड़ियों को डेब्यू करने का मौका दिया है, जबकि पाकिस्तान के खिलाफ पहले मुकाबले में ट्रेविस हेड टीम की कमान संभाल रहे हैं। वहीं नियमित कप्तान मिचेल मार्श आराम कर रहे हैं।
मिचेल मार्श के नेतृत्व वाली ऑस्ट्रेलिया की टीम बुधवार को लाहौर पहुंची, जहां वह पाकिस्तान के खिलाफ तीन मैचों की टी20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज खेल रही है। ऑस्ट्रेलिया की टीम पैट कमिंस समेत अपने कुछ अनुभवी खिलाड़ियों के बिना लाहौर पहुंची है। विश्व कप से पहले चोटों से उबरने के लिए कमिंस, जोश हेज़लवुड, ग्लेन मैक्सवेल, टिम डेविड और नाथन एलिस को पाकिस्तान दौरे से बाहर रखा गया है। ऑस्ट्रेलिया की टीम 2022 के बाद पहली बार पाकिस्तान का दौरा कर रही है।
दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन
ऑस्ट्रेलिया (प्लेइंग इलेवन): ट्रैविस हेड (कप्तान), मैथ्यू शॉर्ट, कैमरून ग्रीन, मैट रेनशॉ, कूपर कोनोली, मिशेल ओवेन, जोश फिलिप (डब्ल्यू), जैक एडवर्ड्स, जेवियर बार्टलेट, एडम ज़म्पा, महली बियर्डमैन
पाकिस्तान (प्लेइंग इलेवन): साहिबजादा फरहान, सईम अयूब, बाबर आजम, सलमान आगा (कप्तान), फखर जमान, उस्मान खान (डब्ल्यू), शादाब खान, मोहम्मद नवाज, शाहीन अफरीदी, सलमान मिर्जा, अबरार अहमद
ऑस्ट्रेलिया की टीम: मिचेल मार्श (कप्तान), शॉन एबॉट, जेवियर बार्टलेट, महली बियर्डमैन, कूपर कॉनॉली, बेन ड्वार्शियस, जैक एडवर्ड्स, कैमरन ग्रीन, ट्रैविस हेड, जोश इंग्लिस (विकेटकीपर), मैथ्यू कुहनेमैन, मिचेल ओवेन, जोश फिलिप (विकेटकीपर), मैथ्यू रेनशॉ, मैट शॉर्ट, मार्कस स्टोइनिस, एडम ज़म्पा।