वनडे सीरीज के लिए पाकिस्तान का दौरा करेगा ऑस्ट्रेलिया, एक हफ्ते में खत्म होगा टूर
ऑस्ट्रेलिया की टीम मई-जून में पाकिस्तान का दौरा करेगी, जहां टीम तीन मैचों की वनडे सीरीज खेलेगी। इस दौरान ऑस्ट्रेलिया की टीम सिर्फ एक सप्ताह के लिए पाकिस्तान में रहेगी।
ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम लाहौर और रावलपिंडी में तीन मैच की वनडे सीरीज खेलने के लिए मई के अंत में पाकिस्तान का दौरा करने के लिए तैयार है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सूत्रों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। यह सीरीज क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया और पीसीबी के बीच हुए एक समझौते का हिस्सा है, जिसके अंतर्गत ऑस्ट्रेलियाई टी20 टीम ने टी20 विश्व कप से पहले पाकिस्तान का दौरा किया था और लाहौर में तीन मैच खेले थे।
क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के साथ इस दौरे को अंतिम रूप दिया जा रहा है लेकिन मैच संभावित रूप से 30 मई से पांच जून के बीच होंगे। सूत्र ने कहा कि ऑस्ट्रेलियाई टीम पाकिस्तान से बांग्लादेश के लिए रवाना होगी, जहां उसे नौ जून से वनडे सीरीज खेलनी है। पाकिस्तान को पाकिस्तान सुपर लीग के समापन के बाद आठ से 20 मई के बीच में दो टेस्ट मैच की सीरीज के लिए बांग्लादेश का दौरा करना है लेकिन उनकी इस साल सबसे अहम सीरीज अगस्त और सितंबर में इंग्लैंड में तीन टेस्ट की है, जो आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है।
पाकिस्तान ने पिछले महीने बांग्लादेश के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए टीम में बड़े बदलाव किए थे। पाकिस्तान ने अपनी 15 सदस्यीय टीम में छह नए खिलाड़ियों को शामिल किया था। जिन नए खिलाड़ियों को टीम में शामिल किया गया है उनमें माज़ सदाकत, शमील हुसैन, ग़ाज़ी घोरी, साद मसूद और अब्दुल समद शामिल थे। बाबर आजम को बांग्लादेश दौरे पर गई पाकिस्तान वनडे टीम से बाहर कर दिया गया था। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि क्या बाबर मई से शुरू होने वाली सीरीज में जगह बना पाएंगे या नहीं।
पीएसएल में व्यस्त पाकिस्तानी खिलाड़ी
पाकिस्तान के ज्यादातर खिलाड़ी इस समय पाकिस्तान सुपर लीग में खेल रहे हैं। टूर्नामेंट शुरू होने से पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के प्रमुख मोहसिन नकवी ने कहा था कि पीएसएल का यह सत्र कराची और लाहौर में ही खेला जायेगा। ईरान-अमेरिका -इस्राइल युद्ध के कारण क्षेत्र में तनाव को देखते हुए पाकिस्तान सुपर लीग का पहला चरण दर्शकों के बिना हो रहा है। इस बीच पाकिस्तान सुपर लीग ने जिम्बाब्वे के तेज गेंदबाज ब्लेसिंग मुजरबानी पर दो साल का प्रतिबंध लगा दिया है क्योंकि पीएसएल फ्रेंचाइजी के साथ अनुबंध होने के बावजूद उन्होंने इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में खेलने का विकल्प चुना था। मुजरबानी ने इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ अनुबंध किया था लेकिन आईपीएल की टीम कोलकाता नाइट राइडर्स ने उन्हें अपनी टीम में शामिल होने की पेशकश की जिसके बाद उन्होंने पीएसएल से हटने का फैसला किया।
लेखक के बारे मेंHimanshu Singh
हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)
हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।
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