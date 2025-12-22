ट्रॉफी जीतते ही पाकिस्तान के U19 खिलाड़ी बन गए करोड़पति, शरीफ ने किया इनाम का ऐलान

संक्षेप: पाकिस्तान क्रिकेट टीम द्वारा रविवार को एशिया कप 2025 का खिताब जीतने के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ ने पूरी टीम के लिए एक बड़े नकद पुरस्कार की घोषणा की है। पाकिस्तानी टीम के प्रत्येक खिलाड़ी को 1 करोड़ पाकिस्तानी रुपये देने की घोषणा की है।

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ ने सोमवार को अपने देश की अंडर19 एशिया कप विजेता टीम के प्रत्येक खिलाड़ी के लिए एक करोड़ रुपये के विशेष नकद पुरस्कार की घोषणा की। पाकिस्तान की युवा टीम ने रविवार को दुबई में खेले गए फाइनल में भारत को 191 रन से हराकर खिताब जीता था। शरीफ ने इस्लामाबाद में टीम और उसके सहयोगी स्टाफ के लिए आयोजित किए गए स्वागत समारोह में यह घोषणा की।

टीम के मेंटोर (मार्गदर्शक) और मैनेजर सरफराज अहमद ने स्वागत समारोह के बाद मीडिया को बताया कि प्रधानमंत्री ने प्रत्येक खिलाड़ी को एक करोड़ रुपये का नकद पुरस्कार देने की घोषणा की है। इससे पहले रिपोर्टों के अनुसार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने एशिया कप जीतने वाली जूनियर टीम के खिलाड़ियों के लिए 50-50 लाख रुपए के नकद पुरस्कार की घोषणा की है।

दुबई में भारत को हराकर एशिया कप जीतने वाली पाकिस्तान की अंडर19 टीम का स्वदेश पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ उनके लिए स्वागत समारोह की मेजबानी करेंगे। टीम का इस्लामाबाद हवाई अड्डे पर गर्मजोशी से स्वागत किया गया। आमतौर पर इस तरह का स्वागत सीनियर टीमों का किया जाता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने पहले ही इस जीत को देश में खेल के लिए एक बड़ी उपलब्धि घोषित किया था। रविवार को खेले गए फाइनल में 172 रन बनाने वाले समीर मिन्हास और चार विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज अली रजा को पाकिस्तान क्रिकेट का भविष्य माना जा रहा है।