पहले बोला 'लप्पेबाज, अब बांध रहा तारीफों के पुल, पाकिस्तानी क्रिकेटर ने अभिषेक शर्मा के लिए बदले गिरगिट की तरह रंग
जिम्बाब्वे के खिलाफ शानदार अर्धशतकीय पारी खेलने के बाद अभिषेक शर्मा की कड़ी आलोचना करने वाले पाकिस्तानी क्रिकेटर ने अब तारीफों के पुल बांधे हैं। उन्होंने अभिषेक शर्मा की फॉर्म को भारत के लिए सकारात्मक बताया है। क्या कहा पूरा इस रिपोर्ट में जानिए।
भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज अभिषेक शर्मा लगातार तीन जीरो और चौथे मैच में 15 रन की पारी खेलने के बाद अब फॉर्म में लौट आए हैं। उन्होंने गुरुवार को जिम्बाब्वे के खिलाफ खेले गए सुपर-8 के अहम मुकाबले में 30 गेंदों में 55 रनों की विस्फोटक पारी खेली और आलोचकों का मुंह बंद कर दिया। अभिषेक शर्मा ने अपनी इस पारी से उन आलोचकों को तारीफ के लिए मजबूर कर दिया है जो कल तक उन्हें लप्पेबाज बता रहे थे।
अभिषेक शर्मा के लगातार फेल होने पर पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहम्मद आमिर ने उन्हें स्लॉगर ( लप्पेबाज) कहा था। उन्होंने अभिषेक शर्मा के बारे में बात करते हुए तीखी बयानबाजी की थी और कहा था कि उन्हें डिफेंस करना नहीं आता है, वे सिर्फ बॉल पर बल्ला फेंकते हैं और उनके शॉट्स लग जाते हैं।
जिम्बाब्वे के खिलाफ शानदार अर्धशतकीय पारी खेलने के बाद अभिषेक शर्मा की कड़ी आलोचना करने वाले पाकिस्तानी क्रिकेटर ने अब तारीफों के पुल बांधे हैं। उन्होंने अभिषेक शर्मा की फॉर्म को भारत के लिए सकारात्मक बताया है। पाकिस्तानी शो हंसना मना है में गुरुवार को मैच के बाद अपनी राय रखते हुए मोहम्मद आमिर ने माना कि अभिषेक शर्मा सही समय पर फॉर्म में लौटे हैं। उन्होंने कहा, "उसके लिए अच्छा है कि वो फॉर्म में आया और बड़े राइट टाइम पे आया क्योंकि आगे भी उनका बड़ा क्रूशियल मैच है डू एंड डाई वाला मैच है।" आमिर ने इस बात पर जोर दिया कि इस मैच में अभिषेक ने केवल ताकत का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि वह "बड़ा बैलेंस रह के और बॉल को टाइम करने की कोशिश" कर रहे थे। उन्होंने मजाकिया लहजे में यह भी कहा कि अभिषेक का एक बेहतर बल्लेबाज बनना पाकिस्तान के लिए खतरा हो सकता है।
भारत के सेमीफाइनल में पहुंचने की संभावना पर बात करते हुए शो में मौजूद क्रिकेटर अब्दुल रऊफ ने कहा कि जिम्बाब्वे पर जीत के बाद भारत की राह आसान दिख रही है। उन्होंने कहा- "बिल्कुल इंडिया क्लियर चांसेस बन गए मेरा ख्याल है कि बहुत अच्छा खेले हैं।" हालांकि, उन्होंने यह भी जोड़ा कि जिम्बाब्वे जैसी कमजोर टीम के खिलाफ इतना ज्यादा प्रेशर होता नहीं है और अगर मुकाबला किसी मजबूत टीम से होता, तो परिणाम अलग हो सकते थे। भारत ने अपने नेट रन रेट में काफी सुधार किया है, जो पहले -3.8 था और अब रिकवर होकर -1.1 पर आ गया है, जिससे उनके अगले मैच 'करो या मरो' की स्थिति वाले बन गए हैं।
