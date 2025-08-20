चोट-बीमारी से उबर चुके उमरान मलिक वापसी को तैयार, बुची बाबू टूर्नामेंट में बरपाएंगे कहर

तेज गेंदबाज उमरान मलिक लंबे समय बाद प्रतिस्पर्धी क्रिकेट में वापसी के लिए तैयार हैं। उमरान बुची बाबू टूर्नामेंट में दूसरे राउंड में जम्मू कश्मीर की ओर से बड़ौदा के खिलाफ 22 अगस्त से खेलेंगे।

चोट और बीमारी से उबर कर फिट होने के बाद जम्मू कश्मीर के तेज गेंदबाज उमरान मलिक शुक्रवार को बड़ौदा के खिलाफ मैदान में उतरेंगे। उमरान मलिक 18 अगस्त से शुरु हो बुची बाबू टूर्नामेंट के पहले राउंड में नहीं खेले। लेकिन वह दूसरे राउंड में जम्मू कश्मीर की ओर से बड़ौदा के खिलाफ 22 अगस्त से खेलेंगे। मलिक आखिरी बार आईपीएल 2024 में खेलते दिखे थे। हैमस्ट्रिंग और कूल्हे की चोट से उबरने के बाद मलिक वापसी के लिए तैयार है।

उन्होंने कहा, “मुझे अच्छा लग रहा है। मैंने लंबे समय से क्रिकेट नहीं खेला है। मैं सात-आठ महीने चोटिल भी था। वह एक कठिन समय था। लेकिन अब वापसी करके बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने हाल ही में पंजीकृत शिविर में कश्मीर में लाल गेंद की क्रिकेट और टी-20 मैच खेले हैं। हम बुची बाबू टूर्नामेंट के लिए चेन्नई आए। मैं अभी जितने मैच खेल सकूं, उतना अच्छा है। यह मेरे शरीर के कार्यभार के लिए अच्छा है। मैं वापसी कर चुका हूं और इस सीजन अच्छा करूंगा। यही मेरा लक्ष्य है।”

रीहैब के दौरान मलिक ने करीब छह महीने बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, बेंगलुरु में बिताए और उनकी टीम के साथ काम किया, जिन्हें वह अपनी फिटनेस वापसी का श्रेय भी देते हैं।

उन्होंने कहा, “निशांत बोर्डोलोई, स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग कोच मेरी मदद कर रहे थे। तुलसी राम युवराज, फिजियो सर और सुरेश राठौड़, फिजियो सर और वीवीएस लक्ष्मण सर ने मुझे वह सब कुछ दिया, जिसकी जरूरत थी। बीसीसीआई का शुक्रिया। चोट किसी भी स्पोर्ट्समैन की जिंदगी का हिस्सा है। यह होना ही है। उस समय मैंने स्वयं को मजबूत रखा, अपना माइंडसेट सही रखा। अब सब ठीक है।”

उन्होंने कहा, “अब मैं पूरी लय में गेंदबाजी कर सकता हूं। मैं स्पोर्ट्समैन हूं और सोशल मीडिया पर ध्यान नहीं देता। दरअसल, मैं बस अपने शरीर को चोट से बचाना और अच्छी क्रिकेट खेलना चाहता हूं। भारत के लिए खेलना मेरा लक्ष्य है। इस बुची बाबू टूर्नामेंट के बाद मुझे लगता है कि मैं रणजी ट्रॉफी में भी खेलूंगा और उम्मीद है कि वहां विकेट्स लेकर वापसी करूंगा।”