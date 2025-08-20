pacer Umran Malik ready to make comeback return to competitive cricket in the Buchi Babu tournament चोट-बीमारी से उबर चुके उमरान मलिक वापसी को तैयार, बुची बाबू टूर्नामेंट में बरपाएंगे कहर, Cricket Hindi News - Hindustan
चोट-बीमारी से उबर चुके उमरान मलिक वापसी को तैयार, बुची बाबू टूर्नामेंट में बरपाएंगे कहर

तेज गेंदबाज उमरान मलिक लंबे समय बाद प्रतिस्पर्धी क्रिकेट में वापसी के लिए तैयार हैं। उमरान बुची बाबू टूर्नामेंट में दूसरे राउंड में जम्मू कश्मीर की ओर से बड़ौदा के खिलाफ 22 अगस्त से खेलेंगे।

Varta Wed, 20 Aug 2025 01:27 PM
चोट और बीमारी से उबर कर फिट होने के बाद जम्मू कश्मीर के तेज गेंदबाज उमरान मलिक शुक्रवार को बड़ौदा के खिलाफ मैदान में उतरेंगे। उमरान मलिक 18 अगस्त से शुरु हो बुची बाबू टूर्नामेंट के पहले राउंड में नहीं खेले। लेकिन वह दूसरे राउंड में जम्मू कश्मीर की ओर से बड़ौदा के खिलाफ 22 अगस्त से खेलेंगे। मलिक आखिरी बार आईपीएल 2024 में खेलते दिखे थे। हैमस्ट्रिंग और कूल्हे की चोट से उबरने के बाद मलिक वापसी के लिए तैयार है।

उन्होंने कहा, “मुझे अच्छा लग रहा है। मैंने लंबे समय से क्रिकेट नहीं खेला है। मैं सात-आठ महीने चोटिल भी था। वह एक कठिन समय था। लेकिन अब वापसी करके बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने हाल ही में पंजीकृत शिविर में कश्मीर में लाल गेंद की क्रिकेट और टी-20 मैच खेले हैं। हम बुची बाबू टूर्नामेंट के लिए चेन्नई आए। मैं अभी जितने मैच खेल सकूं, उतना अच्छा है। यह मेरे शरीर के कार्यभार के लिए अच्छा है। मैं वापसी कर चुका हूं और इस सीजन अच्छा करूंगा। यही मेरा लक्ष्य है।”

रीहैब के दौरान मलिक ने करीब छह महीने बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, बेंगलुरु में बिताए और उनकी टीम के साथ काम किया, जिन्हें वह अपनी फिटनेस वापसी का श्रेय भी देते हैं।

उन्होंने कहा, “निशांत बोर्डोलोई, स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग कोच मेरी मदद कर रहे थे। तुलसी राम युवराज, फिजियो सर और सुरेश राठौड़, फिजियो सर और वीवीएस लक्ष्मण सर ने मुझे वह सब कुछ दिया, जिसकी जरूरत थी। बीसीसीआई का शुक्रिया। चोट किसी भी स्पोर्ट्समैन की जिंदगी का हिस्सा है। यह होना ही है। उस समय मैंने स्वयं को मजबूत रखा, अपना माइंडसेट सही रखा। अब सब ठीक है।”

उन्होंने कहा, “अब मैं पूरी लय में गेंदबाजी कर सकता हूं। मैं स्पोर्ट्समैन हूं और सोशल मीडिया पर ध्यान नहीं देता। दरअसल, मैं बस अपने शरीर को चोट से बचाना और अच्छी क्रिकेट खेलना चाहता हूं। भारत के लिए खेलना मेरा लक्ष्य है। इस बुची बाबू टूर्नामेंट के बाद मुझे लगता है कि मैं रणजी ट्रॉफी में भी खेलूंगा और उम्मीद है कि वहां विकेट्स लेकर वापसी करूंगा।”

उन्होंने कहा, “जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन लगातार मेरा सपोर्ट कर रही है। वे अच्छे शिविर लगा रहे हैं। मैं जम्मू-कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन अभियान के प्रमख मिथुन मन्हास से बात करता रहता हूं। मैं सिंपल चीजे करता हूं और जैसे पहले गेंदबाजी करता था, वैसा ही करता हूं। मैं तीन-चार नए वैरिएशन डेवलप कर रहा हूं। मैं अभिषेक नायर, जम्मू-कश्मीर के गेंदबाजी कोच पी कृष्ण कुमार और टीम के प्रमुख कोच अजय शर्मा के साथ भी काम कर रहा हूं। मैंने दो सप्ताह पहले अभिषेक के साथ चेन्नई में शिविर किया और उनके साथ काम करके अच्छा लगा।”