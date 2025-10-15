भारतीय टीम से बाहर मोहम्मद शमी ने बरपाया कहर, हैट्रिक से चूके लेकिन एक ओवर में झटके 3 विकेट

संक्षेप: बंगाल के लिए खेल रहे भारतीय टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने रणजी ट्रॉफी में एक ही ओवर में तीन विकेट चटकाए। उनके पास हैट्रिक लेने का मौका था लेकिन वह चूक गए। बंगाल ने उत्तराखंड को 213 रन पर समेटा।

भारतीय टीम से बाहर चल रहे तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने चार गेंद में तीन विकेट चटकाए, जिससे बंगाल ने रणजी ट्रॉफी क्रिकेट एलीट ग्रुप सी मैच के पहले दिन बुधवार को उत्तराखंड को 213 रन पर समेट दिया। इसके जवाब में बंगाल ने भी पारी की पहली ही गेंद पर कप्तान अभिमन्यु ईश्वरन (00) का विकेट गंवाकर दिन का खेल खत्म होने तक एक विकेट पर आठ रन बनाए। सुदीप चटर्जी (नाबाद 01) और सुदीप कुमार घरामी (07) स्टंप के समय क्रीज पर थे। बंगाल की टीम अभी उत्तराखंड से 205 रन से पीछे है।

चोटों और खराब फॉर्म में बाद लय हासिल करने की कोशिशों में जुटे 35 साल के शमी को बुधवार को अपने शुरुआती 14 ओवर में कोई सफलता नहीं मिली लेकिन उत्तराखंड की पारी के अंतिम लम्हों में उन्होंने रिवर्स स्विंग का जादू चलाया। शमी ने तेजी से इन स्विंग होती गेंद पर जन्मेजय जोशी को बोल्ड किया और फिर अगली गेंद पर राजकुमार को विकेटकीपर के हाथों कैच कराया। शमी हैट्रिक लेने से चूक गए लेकिन फिर इसी ओवर में एक गेंद बाद देवेंद्र सिंह बोरा को बोल्ड कर दिया। उन्होंने 37 रन देकर तीन विकेट चटकाए।

इससे पहले उत्तराखंड के निचले मध्यक्रम के बल्लेबाजों ने टीम का स्कोर 200 रन के पार पहुंचाया। तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर सूरज सिंधू जायसवाल ने बंगाल की ओर से 54 रन पर चार विकेट चटकाए। उन्होंने अपनी गति, स्विंग और नियंत्रण से प्रभावित किया। शमी और आकाशदीप के विकेट चटकाने के नाकाम रहने के बाद जायसवाल ने बंगाल को पहली सफलता दिलाई। इशान पोरेल (40 रन पर तीन विकेट) ने उनका अच्छा साथ निभाया।

भूपेन लालवानी 128 गेंद में नौ चौकों की मदद से 71 रन बनाकर उत्तराखंड के शीर्ष स्कोरर रहे। सूरत में ग्रुप सी के एक अन्य मैच में हरियाणा ने 171 रन पर सिमटने के बाद रेलवे का स्कोर छह विकेट पर 93 रन करके वापसी की कोशिश की। पहले दिन के खेल के दौरान गेंदबाज छाए रहे और कुल 16 विकेट गिरे। हरियाणा की ओर से सुमित कुमार ने 11 रन पर चार विकेट चटकाए। रेलवे की टीम अब भी 78 रन से पीछे है। इससे पहले हरियाणा के लिए पार्थ वत्स ने 52 जबकि अमन कुमार ने 22 रन की जुझारू पारी खेलकर टीम को छह विकेट पर 71 रन के स्कोर से उबारकर 150 रन के पार पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई।