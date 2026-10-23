कौन है जिंतिमणि कलिता? जिम्बाब्वे के खिलाफ किया इंटरनेशनल डेब्यू; हरमनप्रीत कौर ने दी कैप
भारत ने शुक्रवार को जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले वनडे में मध्यम गति की गेंदबाज जिंतिमणि कलिता को पदार्पण का मौका दिया है। पूर्व कप्तान हरमनप्रीत कौर ने उन्हें कैप दी।
जिम्म्बाब्वे की महिला टीम ने शुक्रवार को टॉस जीतकर भारत के खिलाफ पहले वनडे में बल्लेबाजी करने का फैसला किया। जिंतामणि कलिता ने भारत के लिए डेब्यू किया है। उन्हें पूर्व कप्तान हरमनप्रीत कौर ने कैप सौंपी। कप्तान स्मृति मंधाना ने टॉस के दौरान बताया कि कलिता ने इंडिया ए के लिए अच्छा प्रदर्शन किया है। वडोदरा में गेंदबाज को पहला मैच खेलने का मौका मिला है, उन्हें टी20 सीरीज में भी शामिल किया गया था लेकिन खेलने के लिए नहीं मिला। जिंतामणि को टीम की तेज गेंदबाज रेणुका ठाकुर की जगह शामिल किया गया था, जोकि चोट के कारण हैं।
तेज गेंदबाज रेणुका सिंह ठाकुर जिम्बाब्वे के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज से बाहर हो गई थीं। वह अभी भी बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में 50 ओवर के फॉर्मेट के लिए अपनी गेंदबाजी पर काम कर रही हैं, जिसके कारण महिला सिलेक्शन कमेटी ने जिंतामणि कलिता को उनकी जगह चुना है। जिंतिमणि हाल ही में रायपुर में संपन्न हुई टी20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज में भारतीय टीम का हिस्सा थीं। भारत और जिम्बाब्वे के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला शुक्रवार को वडोदरा में खेला जा रहा है। इन दोनों टीम के बीच इससे पहले खेली गई तीन मैचों की टी20 सीरीज में भारत ने क्लीन स्वीप किया था।
कौन है जिंतामणि कलिता?
जिंतामणि कलिता कलइता ने असम से अपने क्रिकेट करियर की शुरुआत की। उन्होंने राज्य की घरेलू क्रिकेट में अच्छा करते हुए फ्रेंचाइजी क्रिकेट में अपने दमदार प्रदर्शन से एक अलग पहचान बनाई। वह महिला प्रीमियर लीग में खेलने वाली असम की पहली महिला क्रिकेटर बनी थीं। खिलाड़ियों की नीलामी में मुंबई इंडियंस ने उन्हें 10 लाख रुपये में टीम में शामिल किया था। उन्होंने दो सीजन में मुंबई के लिए 13 मैच खेले। हालांकि फिर जनवरी 2026 में वह गुजरात जायंट्स से जुड़ीं लेकिन खेलने का मौका नहीं मिला। वह इंडिया ए के लिए भी खेल चुकी हैं। वह ऑस्ट्रेलिया ए और इंग्लैंड ए के खिलाफ सीरीज का हिस्सा रही हैं।
भारतीय महिला टीम की कप्तान स्मृति मंधाना ने कहा कि हम भी पहले बल्लेबाजी करना चाहते थे। जिंतामणि कलिता आज डेब्यू कर रही हैं। उन्होंने हाल ही में इंडिया ए के लिए अच्छा प्रदर्शन किया है। टी-20 सीरीज से हमारे एकादश में कुछ बदलाव भी हुए हैं। यह लाल मिट्टी वाली पिच है, पिछली बार जब हमने डब्ल्यूपीएल खेला तो यहां काली मिट्टी वाली पिच थी।
दोनों टीमें इस प्रकार है-
भारत (एकादश): स्मृति मंधाना (कप्तान), शेफाली वर्मा, प्रतिका रावल, हरमनप्रीत कौर, तेजल हसबनिस, दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष (विकेटकीपर), एन श्री चरणी, जिंतिमणी कलिता, सयाली सतघरे और क्रांति गौड़।
जिम्बाब्वे (एकादश): बीलव्ड बीजा, शारने मेयर्स, नाइशा ग्वानज़ुरा, मॉडेस्टर मुपाचिकवा (विकेटकीपर), चीजा धुरुरु, चिपो मुगेरी-टिरिपानो, मिशेल मावुंगा, नोमवेलो सिबांडा (कप्तान), टेंडाई मकुशा, लोरीन फिरी और ओलिंडा चारे।
लेखक के बारे मेंHimanshu Singh
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हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।
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शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।
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