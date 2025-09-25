pacer Arundhati Reddy suffers injury in warm up clash against England ahead of of CWC25 कैच लेते समय भारतीय खिलाड़ी अरुंधति रेड्डी को हुई बड़ी इंजरी, व्हीलचेयर से मैदान के बाहर गईं, Cricket Hindi News - Hindustan
कैच लेते समय भारतीय खिलाड़ी अरुंधति रेड्डी को हुई बड़ी इंजरी, व्हीलचेयर से मैदान के बाहर गईं

भारतीय महिला टीम की ऑलराउंडर अरुंधति रेड्डी को गुरुवार को इंग्लैंड के खिलाफ अभ्यास मैच में चोटिल होने के बाद मैदान से बाहर जाना पड़ा। महिला विश्व कप से पहले भारत के लिए ये चोट मुश्किलें बढ़ा सकता है।

Thu, 25 Sep 2025
महिला विश्व कप से पहले भारत को करारा झटका लगा जब गुरुवार को इंग्लैंड के खिलाफ अभ्यास मैच के दौरान तेज गेंदबाज अरुंधति रेड्डी चोटिल हो गईं। इंग्लैंड की सलामी बल्लेबाज एमी जोन्स को आउट करने वाली इस तेज गेंदबाज ने 13वें ओवर में हीथर नाइट के शॉट पर रिटर्न कैच लेने की कोशिश की, लेकिन गेंद अजीब तरीके से उनके बाएं पैर पर लग गई जिसके बाद वह जमीन पर गिर गईं। डॉक्टर तुरंत रेड्डी को देखने मैदान पर पहुंचे और शुरुआत में उन्हें मैदान से बाहर चलने में मदद करने की कोशिश की। पर फिर इस गेंदबाज के लिए व्हीलचेयर मंगवाई गई। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने कहा कि रेड्डी के विश्व कप में भाग लेने पर ‘स्पष्टता का इंतजार’ है।

भारतीय टीम को उम्मीद है कि रेड्डी की चोट गंभीर नहीं होगी क्योंकि वह टीम के तेज गेंदबाज़ी विभाग का एक अहम हिस्सा हैं। भारत अपने अभियान की शुरुआत 30 सितंबर को गुवाहाटी में टूर्नामेंट के पहले दिन सह मेजबान श्रीलंका के खिलाफ करेगा।

बीसीसीआई कोचिंग सेंटर में अपने पहले आधिकारिक अभ्यास मैच में इंग्लैंड की बल्लेबाजी के 13वें ओवर में यह घटना उस समय हुई, जब जेमिमा रोड्रिग्स की अगुवाई में भारत ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। लगातार दो नो-बॉल और दूसरी गेंद पर छक्का खाने के बाद, अरुंधति ने एक डॉट गेंद डाली, जिसे बल्लेबाज हीथर नाइट ने उनकी ओर वापस भेज दिया, जिससे गेंद अनजाने में गेंदबाज के बाएं घुटने पर लग गई। अरुंधति दर्द से तुरंत जमीन पर गिर पड़ीं और टीम के साथियों ने उन्हें कंधे से उठाया। उन्हें व्हीलचेयर पर कोचिंग सेंटर में तुरंत जांच के ले जाया गया।

उनकी चोट की गंभीरता या प्रकृति का अभी पता नहीं चल पाया है, लेकिन एक उत्साहजनक संकेत यह है कि अरुंधति बारिश के कारण खेल में हुए ब्रेक के दौरान लंगड़ाते हुए ही सही, अपने पैरों पर वापस आ गईं। हालांकि, भारत के विश्व कप के पहले मैच में एक हफ्ते से भी कम समय बचा है, इसलिए उनके आगे खेल में भाग लेने की संभावना कम है।

