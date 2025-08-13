द हंड्रेड के इतिहास में नहीं हुई किसी की इतनी धुनाई, राशिद खान के नाम जुड़ा शर्मनाक रिकॉर्ड

अफगानिस्तान के स्टार स्पिनर राशिद खान मंगलवार को द हंड्रेड में बर्मिंघम फीनिक्स और ओवल इनविंसिबल्स के बीच खेले गए मुकाबले में काफी महंगे गेंदबाज रहे। उन्होंने 20 गेंद में 59 रन लुटाए।

बर्मिंघम फीनिक्स ने मंगलवार को द हंड्रेड में ओवल इनविंसिबल्स को 4 विकेट से हराया। सैम बिलिंग्स के नेतृत्व वाली ओवल इनविंसिबल्स की लगातार दो जीत के बाद पहली पार है। इस मैच में अफगानिस्तान के स्टार स्पिनर राशिद खान की बर्मिंघम फीनिक्स के बल्लेबाज लियाम लिविंगस्टोन ने जमकर धुनाई की। एजबेस्टन में खेले गए मुकाबले में ओवल इनविंसिबल्स के लिए खेल रहे राशिद खान को पारी की आखिरी कुछ गेंदों में काफी बड़े शॉट लगे। लिविंगस्टोन ने उनकी आखिरी पांच गेंदों में शुरुआती दो पर चौके लगाए और फिर लगातार तीन छक्के जड़े, जिससे बर्मिंघम जीत के करीब पहुंच गया।

ओवल इनविंसिबल्स के स्पिनर राशिद खान ने 20 गेंद में 59 रन लुटाए और इसी के साथ उन्होंने द हंड्रेड के इतिहास का सबसे खराब बॉलिंग का आकड़ा दर्ज किया। यह राशिद के टी20 करियर का सबसे खराब आंकड़ा भी था, उन्होंने इससे पहले आईपीएल 2018 में पंजाब किंग्स के खिलाफ सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 55 रन देकर एक विकेट लिया था।

राशिद खान ने मैच के शुरुआत में पांच गेंद में आठ रन दिए थे। विल समीद ने आखिरी गेंद पर छक्का लगाया था। अगले ओवर में जो ने उनकी गेंद पर छक्का लगाया। इस ओवर में उन्होंने 17 रन खर्च किए। तीसरे ओवर में राशिद खान ने सिर्फ आठ रन दिए। लेकिन चौथे ओवर में उन्होंने अपनी अंतिम पांच गेंदों पर 26 रन लुटाए। लियाम ने 27 गेंद में नाबाद 69 रन की पारी खेली। उन्होंने सात चौके और पांच छक्के लगाए। जिससे बर्मिंघम फीनिक्स ने 98 गेंद में 181 रनों के लक्ष्य को हासिल किया।