IPL में बांग्लादेशी क्रिकेटर को लेकर KKR और शाहरुख खान के खिलाफ आक्रोश, कथावाचक ने दी चेतावनी

बांग्लादेश में कट्टरपंथियों की कठपुतली मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार के दौरान अल्पसंख्यकों खासकर हिंदुओं के खिलाफ हिंसा से भारत में आक्रोश बढ़ रहा है। बांग्लादेश में कहीं हिंदुओं के घरों को आग लगाई जा रही तो कहीं उनकी हत्याएं की जा रही हैं। बर्बर भीड़ को जैसे खुली छूट मिली हुई है लेकिन मोहम्मद यूनुस की बेशर्म सरकार हिंदुओं के खिलाफ हिंसा को छिटपुट मामले और प्रॉपगैंडा बताकर खारिज कर रही है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रही बर्बरता और अत्याचार से भारत में आक्रोश बढ़ रहा है। इस बीच मशहूर कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने चेतावनी दी है कि आईपीएल में किसी बांग्लादेशी क्रिकेटर को न रखा जाए। उन्होने आईपीएल फ्रेंचाइजी कोलकाता नाइट राइडर्स के सहमालिक शाहरुख खान को भी चेतावनी दी है जिनकी फ्रेंचाइजी ने मुस्तफिजुर रहमान को 9.2 करोड़ रुपये में खरीदा है।

उज्जैन के कुछ धर्मगुरु भी दे चुके हैं चेतावनी इससे पहले उज्जैन के कुछ धर्मगुरु भी चेतावनी दे चुके हैं कि अगर आईपीएल 2026 में बांग्लादेशी तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को खेलने दिया गया तो वे खेल के दौरान बाधा पहुंचा सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा हुआ तो साधु-संत स्टेडियम में घुस सकते हैं और पिच को नुकसान पहुंचा सकते हैं। आईपीएल में बांग्लादेशी क्रिकेटर को लेकर सोशल मीडिया पर भी यूजर्स के एक तबके में आक्रोश है।

बांग्लादेशी खिलाड़ी को तुरंत बाहर करे KKR: देवकीनंदन ठाकुर देवकीनंदन ठाकुर ने एक कथा के दौरान कहा, ‘हमने कहा था कि आईपीएल में कोई बांग्लादेशी क्रिकेटर नहीं होना चाहिए था। हमने सर्च किया है, एक बांग्लादेशी क्रिकेटर है जिसे खरीदा गया है। जानते हो किसने खरीदा है। यही रहता है मुंबई में। एक टीम का मालिक है वो। हमने सुना है उसका प्रेम पाकिस्तान से बहुत है। उसका प्रेम ऐसे ही लोगों से बहुत है जो हिंदुओं को दुख दे। हम उसे कह देना चाहते हैं कि अगर तुम्हें हिंदुओं से प्रेम है, तुम्हें भारत से प्रेम है, अगर हिंदुओं के मरने का दुख तुमको भी है, उस 6 वर्ष की बच्ची को जलाए जाने का दुख तुमको भी है, तो मिस्टर केकेआर (यहां केकेआर के सह-मालिक एसआरके यानी शाहरुख खान की तरफ इशारा) उस खिलाड़ी को, बांग्लादेश के खिलाड़ी को अपनी टीम से निकाल बाहर करो। तुरंत बाहर करो।’

'हिंदुस्तानियों ने तुम्हें हीरो बनाया है, जीरो भी बना सकते हैं' ठाकुर ने आगे कहा, 'अगर वो खिलाड़ी तुम्हारी टीम में रहा तो मजबूर हो जाएंगे हम तुम्हारी टीम का बहिष्कार करने के लिए और उस खिलाड़ी को भारत से बांग्लादेश वापस भेजने के लिए। कौन-कौन चाहता है कि केकेआर मैनेजमेंट उस खिलाड़ी को वापस बांग्लादेश भेजे। मिस्टर केकेआर (एसआरके कहना चाहते हैं) ये भूलना मत, इसी हिंदुस्तान, हिंदुस्तानियों ने तुम्हें हीरो बनाया है। जो हीरो बना सकता है, जीरो भी बना सकता है। 9 करोड़ 20 लाख में खरीदा गया है वो बांग्लादेशी। वो पैसा कहां जाएगा? उसका प्रयोग क्या होगा? तमाम हिंदू मारे जाएंगे? वो पैसा दे कौन रहा है? अपने आप को हीरो कहने वाला! ऐ हिंदुओं तुम्हारा जमीर जिंदा है कि...अगर केकेआर ने उस खिलाड़ी को वापस नहीं किया तो खेला होवे, बहुत बड़ा खेला होवे। समय है, संभल जाओ, समय है, सुधर जाओ, नहीं तो समय उल्टी दिशा में बहने लगेगा, तब तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। कोई नहीं।'

बांग्लादेश में नहीं थम रही हिंदुओं के खिलाफ हिंसा बीते 15 दिनों में ही बांग्लादेश में इस्लामी कट्टरपंथियों ने 3 हिंदुओं की हत्या कर दी है। 18 दिसंबर को दीपू चंद्र दास नाम के युवक को ईशनिंदा के झूठे आरोपों में मध्ययुगीन बर्बर, पाशविक मानसिकता वाली भीड़ ने पीट-पीटकर मार डाला था। हत्या के बाद उसके शव को पेड़ से लटकाकर आग लगा दिया था। सबसे खतरनाक पहलू ये था कि पुलिस मूकदर्शक बनी रही। हत्या से पहले युवक पुलिस कस्टडी में था और उसके बाद पाशविक भीड़ ने उसे अपने कब्जे में ले लिया। इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि पुलिस ने ही दीपू चंद्र दास को उसकी खून की प्यासी बर्बर भीड़ के हवाले कर दिया हो। दीपू चंद्र दास की हत्या के बाद 2 और हिंदू युवकों की हत्या की जा चुकी है। ताजा मामला 29 दिसंबर का है जहां बजेंद्र बिस्वास नाम के एक 40 वर्ष के युवक की फैक्ट्री के भीतर उसके ही सहकर्मी ने गोली मारकर हत्या कर दी।