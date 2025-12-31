Cricket Logo
IPL में बांग्लादेशी क्रिकेटर को लेकर KKR और शाहरुख खान के खिलाफ आक्रोश, कथावाचक ने दी चेतावनी
IPL में बांग्लादेशी क्रिकेटर को लेकर KKR और शाहरुख खान के खिलाफ आक्रोश, कथावाचक ने दी चेतावनी

IPL में बांग्लादेशी क्रिकेटर को लेकर KKR और शाहरुख खान के खिलाफ आक्रोश, कथावाचक ने दी चेतावनी

संक्षेप:

बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रही बर्बरता और अत्याचार से भारत में आक्रोश बढ़ रहा है। इस बीच मशहूर कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने चेतावनी दी है कि आईपीएल में किसी बांग्लादेशी क्रिकेटर को न रखा जाए। उन्होने आईपीएल फ्रेंचाइजी केकेआर के सहमालिक शाहरुख खान को भी चेतावनी दी है।

Dec 31, 2025 10:11 am ISTChandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

बांग्लादेश में कट्टरपंथियों की कठपुतली मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार के दौरान अल्पसंख्यकों खासकर हिंदुओं के खिलाफ हिंसा से भारत में आक्रोश बढ़ रहा है। बांग्लादेश में कहीं हिंदुओं के घरों को आग लगाई जा रही तो कहीं उनकी हत्याएं की जा रही हैं। बर्बर भीड़ को जैसे खुली छूट मिली हुई है लेकिन मोहम्मद यूनुस की बेशर्म सरकार हिंदुओं के खिलाफ हिंसा को छिटपुट मामले और प्रॉपगैंडा बताकर खारिज कर रही है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रही बर्बरता और अत्याचार से भारत में आक्रोश बढ़ रहा है। इस बीच मशहूर कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने चेतावनी दी है कि आईपीएल में किसी बांग्लादेशी क्रिकेटर को न रखा जाए। उन्होने आईपीएल फ्रेंचाइजी कोलकाता नाइट राइडर्स के सहमालिक शाहरुख खान को भी चेतावनी दी है जिनकी फ्रेंचाइजी ने मुस्तफिजुर रहमान को 9.2 करोड़ रुपये में खरीदा है।

उज्जैन के कुछ धर्मगुरु भी दे चुके हैं चेतावनी

इससे पहले उज्जैन के कुछ धर्मगुरु भी चेतावनी दे चुके हैं कि अगर आईपीएल 2026 में बांग्लादेशी तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को खेलने दिया गया तो वे खेल के दौरान बाधा पहुंचा सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा हुआ तो साधु-संत स्टेडियम में घुस सकते हैं और पिच को नुकसान पहुंचा सकते हैं। आईपीएल में बांग्लादेशी क्रिकेटर को लेकर सोशल मीडिया पर भी यूजर्स के एक तबके में आक्रोश है।

बांग्लादेशी खिलाड़ी को तुरंत बाहर करे KKR: देवकीनंदन ठाकुर

देवकीनंदन ठाकुर ने एक कथा के दौरान कहा, ‘हमने कहा था कि आईपीएल में कोई बांग्लादेशी क्रिकेटर नहीं होना चाहिए था। हमने सर्च किया है, एक बांग्लादेशी क्रिकेटर है जिसे खरीदा गया है। जानते हो किसने खरीदा है। यही रहता है मुंबई में। एक टीम का मालिक है वो। हमने सुना है उसका प्रेम पाकिस्तान से बहुत है। उसका प्रेम ऐसे ही लोगों से बहुत है जो हिंदुओं को दुख दे। हम उसे कह देना चाहते हैं कि अगर तुम्हें हिंदुओं से प्रेम है, तुम्हें भारत से प्रेम है, अगर हिंदुओं के मरने का दुख तुमको भी है, उस 6 वर्ष की बच्ची को जलाए जाने का दुख तुमको भी है, तो मिस्टर केकेआर (यहां केकेआर के सह-मालिक एसआरके यानी शाहरुख खान की तरफ इशारा) उस खिलाड़ी को, बांग्लादेश के खिलाड़ी को अपनी टीम से निकाल बाहर करो। तुरंत बाहर करो।’

'हिंदुस्तानियों ने तुम्हें हीरो बनाया है, जीरो भी बना सकते हैं'

ठाकुर ने आगे कहा, 'अगर वो खिलाड़ी तुम्हारी टीम में रहा तो मजबूर हो जाएंगे हम तुम्हारी टीम का बहिष्कार करने के लिए और उस खिलाड़ी को भारत से बांग्लादेश वापस भेजने के लिए। कौन-कौन चाहता है कि केकेआर मैनेजमेंट उस खिलाड़ी को वापस बांग्लादेश भेजे। मिस्टर केकेआर (एसआरके कहना चाहते हैं) ये भूलना मत, इसी हिंदुस्तान, हिंदुस्तानियों ने तुम्हें हीरो बनाया है। जो हीरो बना सकता है, जीरो भी बना सकता है। 9 करोड़ 20 लाख में खरीदा गया है वो बांग्लादेशी। वो पैसा कहां जाएगा? उसका प्रयोग क्या होगा? तमाम हिंदू मारे जाएंगे? वो पैसा दे कौन रहा है? अपने आप को हीरो कहने वाला! ऐ हिंदुओं तुम्हारा जमीर जिंदा है कि...अगर केकेआर ने उस खिलाड़ी को वापस नहीं किया तो खेला होवे, बहुत बड़ा खेला होवे। समय है, संभल जाओ, समय है, सुधर जाओ, नहीं तो समय उल्टी दिशा में बहने लगेगा, तब तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। कोई नहीं।'

बांग्लादेश में नहीं थम रही हिंदुओं के खिलाफ हिंसा

बीते 15 दिनों में ही बांग्लादेश में इस्लामी कट्टरपंथियों ने 3 हिंदुओं की हत्या कर दी है। 18 दिसंबर को दीपू चंद्र दास नाम के युवक को ईशनिंदा के झूठे आरोपों में मध्ययुगीन बर्बर, पाशविक मानसिकता वाली भीड़ ने पीट-पीटकर मार डाला था। हत्या के बाद उसके शव को पेड़ से लटकाकर आग लगा दिया था। सबसे खतरनाक पहलू ये था कि पुलिस मूकदर्शक बनी रही। हत्या से पहले युवक पुलिस कस्टडी में था और उसके बाद पाशविक भीड़ ने उसे अपने कब्जे में ले लिया। इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि पुलिस ने ही दीपू चंद्र दास को उसकी खून की प्यासी बर्बर भीड़ के हवाले कर दिया हो। दीपू चंद्र दास की हत्या के बाद 2 और हिंदू युवकों की हत्या की जा चुकी है। ताजा मामला 29 दिसंबर का है जहां बजेंद्र बिस्वास नाम के एक 40 वर्ष के युवक की फैक्ट्री के भीतर उसके ही सहकर्मी ने गोली मारकर हत्या कर दी।

भारत ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार पर जताई चिंता

दीपू चंद्र दास की बर्बर हत्या पर भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया जताई थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पिछले हफ्ते अपनी साप्ताहिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भारत बांग्लादेश के मयमनसिंह में हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की हाल में हुई हत्या की कड़ी निंदा करता है। उन्होंने कहा था, ‘बांग्लादेश में हिंदुओं, ईसाइयों और बौद्धों समेत अल्पसंख्यकों के खिलाफ जारी शत्रुतापूर्ण गतिविधियां गंभीर चिंता का विषय हैं। हम बांग्लादेश में हाल में एक हिंदू युवक की हत्या की कड़ी निंदा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इस अपराध के दोषियों को न्याय के कटघरे में लाया जायेगा। अंतरिम सरकार के कार्यकाल के दौरान स्वतंत्र स्रोतों द्वारा अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा की 2,900 से अधिक घटनाओं को दर्ज किया गया है, जिनमें हत्या, आगजनी और भूमि हड़पने के मामले शामिल हैं।’

Chandra Prakash Pandey

लेखक के बारे में

Chandra Prakash Pandey
चन्द्र प्रकाश पाण्डेय टीवी पत्रकारिता से शुरुआत। न्यूज24, हमार टीवी, श्री न्यूज, फोकस न्यूज और न्यूज वर्ल्ड इंडिया में अलग-अलग भूमिकाओं के बाद 2016 में नवभारत टाइम्स.कॉम के साथ डिजिटल पारी का आगाज। देश, दुनिया, राजनीति, खेल, अदालत, अपराध से जुड़ीं खबरों पर लेखन। एनबीटी में करीब 9 साल की शानदार पारी के बाद मार्च 2025 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा और स्पोर्ट्स डेस्क इंचार्ज। मूल रूप से यूपी के देवरिया के निवासी। सीखने और समझने के सतत क्रम में भरोसा। और पढ़ें
