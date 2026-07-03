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भारत को हराने के बाद विरोधियों में हमारी अहमियत बढ़ी है, बोले आयरलैंड क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष

Vimlesh Kumar Bhurtiya बेंगलुरू, तीन जुलाई (भाषा)
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भारत को 2-0 से सीरीज में रगड़ने के बाद आयरलैंड क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष ने बेंगलुरू में एक बयान दिया है कि हमारी अहमियत अब विरोधियों के बीच इस जीत से बढ़ गई है। 

भारत को हराने के बाद विरोधियों में हमारी अहमियत बढ़ी है, बोले आयरलैंड क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष

क्रिकेट आयरलैंड के अध्यक्ष ब्रायन ओडोनेल का मानना है कि भारत के खिलाफ टी20 श्रृंखला में मिली जीत के बाद उनकी राष्ट्रीय टीम की एक विरोधी टीम के रूप में वैश्विक स्तर पर स्वीकार्यता बढेगी और चुनौतीपूर्ण मुकाबले मिलने का मार्ग प्रशस्त होगा । आयरलैंड ने बेलफास्ट में खेली गई श्रृंखला में विश्व चैम्पियन भारत को 2 . 0 से हराया ।

ओडोनेल ने पीटीआई से कहा ,'' यह हमारे खिलाड़ियों के लिये मनोबल बढाने वाली जीत है और खेल के अन्य क्षेत्रों में अब वे अधिक उपलब्ध होंगे ।'' उन्होंने कहा ,'' इस जीत का बहुत असर होगा क्योंकि इससे आयरिश क्रिकेट की संभावनाओं का आकलन होगा ।'' उन्होंने कहा ,''इसके बाद अब विरोधी टीम के रूप में हमारी स्वीकार्यता बढेगी । यह उस निवेश का नतीजा है जो क्रिकेट आयरलैंड आईसीसी और इन सभी लोगों की मदद से इस देश में खेल के लिए कर रहा है। अभी आयरिश क्रिकेट से जुड़े बुनियादी ढांचे में बड़े पैमाने पर निवेश किया जा रहा है।'' ओडोनेल ने कहा कि आगामी यूरोपीय टी20 प्रीमियर लीग में आयरलैंड के खिलाड़ियों की भागीदारी से भी देश में क्रिकेट को बढावा मिलेगा ।

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उन्होंने कहा ,'' अगर विरोधी टीम एक खास स्तर की हो, तो यह फायदेमंद होता है और इससे खेल के ऊंचे स्तर पर मौजूद खिलाड़ियों के लिए कमाई के दूसरे रास्ते भी खुलते हैं।'' उन्होंने कहा कि स्टीव वॉ, राहुल द्रविड़ और आर अश्विन जैसे महान खिलाड़ियों से ईटीपीएल में आयरिश खिलाड़ियों को काफी कुछ सीखने को मिलेगा । उन्होंने कहा ,''उन्हें देखकर वे सीखेंगे । इन महान खिलाड़ियों से मिलकर और उनके अनुभवों से सीखकर इन्हें काफी फायदा मिलेगा ।''

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आयरलैंड ने भारत को 2-0 से व्हाइट वॉश किया

बता दें कि भारत और आयरलैंड के बीच बेलफास्ट में दो मैचों की टी-20 सीरीज खेली गई थी। 26 और 28 जून को ये मुकाबले खेले गए थे, जिसमें भारतीय टीम को दोनों मैचों में हार का सामना करना पड़ा था। पहले मैच में भारत 34 रनों से हारा था, जबकि दूसरे मैच में उसे 1 रन से शिकस्त झेलनी पड़ी थी। भारतीय टीम के लिए आयरलैंड से हारना किसी बुरे सपने से कम नहीं था। जबकि आयरलैंड ने किसी भी फॉर्मेट में भारत को पहली बार ना सिर्फ एक मैच में शिकस्त दी थी बल्कि व्हाइट वॉश करके भेजा था। आयरलैंड के इस प्रदर्शन को देखते हुए और विश्व चैंपियन टीम इंडिया को हराने के बाद वास्तव में क्रिकेट की दुनिया में उसकी अहमियत बढ़ी है, जिसका जिक्र आयरलैंड क्रिकेट के अध्यक्ष ने किया है।

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Vimlesh Kumar Bhurtiya

लेखक के बारे में

Vimlesh Kumar Bhurtiya

विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार

संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।

विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।

खेल पत्रकारिता और पत्रकारिता का उद्देश्य
विमलेश खेल से जुड़ी तमाम तरह की स्टोरीज पाठकों तक पहुंचाते हैं, जिनमें तथ्यों की स्पष्टता होती है और सकारात्मक विश्लेषण भी शामिल होता है। ये क्रिकेट की दुनिया का अच्छा ज्ञान रखते हैं और राजनीति में गहरी दिलचस्पी है। राजनीति और क्रिकेट में घट रही घटनाओं का विश्लेषण करना उनकी तह तक जाना विमलेश को पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी तथ्यपरकता (Fact-checking) है। चाहे वह चकाचौंध से भरा क्रिकेट जगत हो या अन्य खेल और खिलाड़ियों का जीवन। बतौर खेल पत्रकार यह कसौटी हर वक्त बनी रहनी चाहिए कि लेखन हमेशा प्रमाणिक हो। उनकी रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचित करना है, बल्कि उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी के माध्यम से सशक्त बनाना भी है। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य सूचना, शिक्षा और मनोरंजन होता है और इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करना एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए।

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