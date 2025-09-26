Our focus is on cricket Harmanpreet Kaur refuses to comment on Asia Cup buzz ahead women s odi world cup हमारा ध्यान क्रिकेट पर है; हरमनप्रीत कौर ने एशिया कप की हलचल पर टिप्पणी से किया इनकार, Cricket Hindi News - Hindustan
हमारा ध्यान क्रिकेट पर है; हरमनप्रीत कौर ने एशिया कप की हलचल पर टिप्पणी से किया इनकार

भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने एशिया कप में हुए हैंडशेक विवाद पर टिप्पणी से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि टीम का फोकस क्रिकेट पर है। यही हमारे नियंत्रण में है।

Chandra Prakash Pandey Varta, नई दिल्लीFri, 26 Sep 2025 04:35 PM
भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने पुरुष एशिया कप को लेकर हो रहे शोर-शराबे को दरकिनार करते हुए कहा है कि हम यहां केवल क्रिकेट खेलने आये और हमारा सारा ध्यान क्रिकेट पर ही रहेगा। इस महीने की शुरुआत में आयोजित हुए एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के मैच में खिलाड़ियों के हाथ ना मिलाने का मुद्दा काफी चर्चा में रहा।

इसे लेकर हुई राजनीति और बयानबाजी और पाकिस्तान के साथ मुकाबले को लेकर पूछे गये सवाल के जवाब में हरमनप्रीत ने कहा, "हम केवल मैदान पर होने वाली घटनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं। अन्य मामले हमारे हाथ से बाहर हैं। ड्रेसिंग रूम में, हम इन बातों पर चर्चा भी नहीं करते। हम यहां केवल क्रिकेट खेलने के लिए हैं, और हमारा ध्यान क्रिकेट पर ही रहेगा।"

हरमनप्रीत ने आईसीसी महिला एकदिवसीय विश्व कप 2025 से पहले कैप्टन्स डे पर संवाददाताओं से कहा, "फिलहाल, हमारा ध्यान शुरुआती मैच पर है, क्योंकि यही टूर्नामेंट की दिशा तय करता है। सभी मैच समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। हम मैदान के बाहर होने वाली किसी भी चीज पर ध्यान नहीं देंगे।"

यह सिर्फ़ इरादे का बयान नहीं था, बल्कि एक ऐसी खिलाड़ी के निजी सफर का प्रतिबिंब था जो पंजाब के घरेलू सर्किट से 12 साल बाद घरेलू विश्व कप टीम की कप्तानी तक पहुंची है।

उन्होंने दुनिया को याद दिलाते हुए कहा कि क्रिकेट अभी भी एक खेल है, दिखावे का मैदान नहीं। उन्होंने कहा, "जब मैंने क्रिकेट खेलना शुरू किया था, तो मैं बस भारत का प्रतिनिधित्व करना चाहती थी। अब विश्व कप में टीम की कप्तानी करना अविश्वसनीय है।"

उनके आस-पास के अन्य कप्तानों ने भी यही रुख अपनाया। ऑस्ट्रेलिया की कप्तान एलिसा हीली, जो लंबे समय से टूर्नामेंट में पसंदीदा के रूप में प्रवेश करने की आदी हैं, ने आत्मसंतुष्टि को नकार दिया। उन्होंने कहा, "सिर्फ़ इसलिए आसान नहीं हो जाता कि हम पहले भी जीत चुके हैं। हर विश्व कप एक नई चुनौती है। हम हर दिन बेहतर होते रहना चाहते हैं।"

हरमनप्रीत ने भारत के फाइनल रिकॉर्ड पर शांत और दृढ़ संकल्प के साथ बात की। "हम पहले भी फाइनल में पहुंचे हैं, लेकिन असफल रहे हैं। हमने उन गलतियों से सीखा है, और इस बार हम उस सीमा को पार करना चाहते हैं। यह आत्मविश्वास के साथ खेलने और पल का आनंद लेने के बारे में है।"

भारतीय महिला क्रिकेट टीम तीन बार 1997, 2005 और 2017 आईसीसी महिला वनडे विश्व कप फ़ाइनल में पहुंच चुकी है, लेकिन अभी तक खिताब नहीं जीत पाई है। वे कई अन्य संस्करणों में भी सेमीफाइनल तक पहुंच चुके हैं और लगातार शीर्ष दावेदारों में शामिल रहे हैं।

उन्होंने व्यावहारिक रूप से कहा, “हमने अनुकूलन के लिए शिविर और अभ्यास सत्र आयोजित किए। इन स्थानों पर मैच देखने से हमारे पास पर्याप्त आंकड़े और अनुभव हैं, इसलिए हम तैयार रहेंगे।”

