Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Our aim is to increase women s Test matches at national and international level says bcci Secretary devajit saikia
महिला क्रिकेट को लेकर क्या है BCCI का लक्ष्य? सचिव देवजीत सैकिया ने बताया पूरा प्लान

महिला क्रिकेट को लेकर क्या है BCCI का लक्ष्य? सचिव देवजीत सैकिया ने बताया पूरा प्लान

संक्षेप: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड सचिव देवजीत सैकिया ने शुक्रवार को कहा कि वह महिलाओं के लिए टेस्ट मैचों की संख्या बढ़ाने के साथ-साथ घरेलू स्तर पर बहु-दिवसीय मैचों की संख्या बढ़ाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

Fri, 31 Oct 2025 08:53 PMBhasha नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई का लक्ष्य भारत की महिला क्रिकेट को लेकर क्या है? इसका जवाब बीसीसीआई के सचिव देवजीत सैकिया ने दिया है। सैकिया ने शुक्रवार 31 अक्टूबर को कहा कि हम महिलाओं के लिए टेस्ट मैचों की संख्या बढ़ाने के साथ-साथ घरेलू स्तर पर बहु-दिवसीय मैचों की संख्या बढ़ाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने आगे ये भी कहा कि अगर भारतीय महिला टीम 2 नवंबर को विश्व कप की ट्रॉफी उठाती है तो यह 1983 जैसा लम्हा होगा। जब कपिल देव की कप्तानी वाली टीम ने पहली बार विश्व कप जीता था।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

बीसीसीआई सचिव ने हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली भारतीय महिला टीम की ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम के खिलाफ सेमीफाइनल में रिकॉर्ड जीत की सराहना की और भरोसा जताया कि ‘मंधाना’ और ‘हरमनप्रीत’ लिखी भारतीय टीम की जर्सी पहनने वाले प्रशंसकों की संख्या में वृद्धि होगी। यह पूछे जाने पर कि क्या बीसीसीआई भविष्य के एफटीपी की योजना बनाते हुए महिला कैलेंडर पर फिर से विचार करेगा और अधिक लाल गेंद के मैच आयोजित करेगा तो सैकिया ने पीटीआई से कहा, ‘‘महिलाएं ज्यादा सफेद गेंद वाला क्रिकेट खेल रही हैं।’’

उन्होंने कहा, ‘‘लगभग तीन साल पहले भारत ने ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के साथ भी बहु-दिवसीय (टेस्ट) क्रिकेट खेलना फिर से शुरू किया। जब जय शाह बीसीसीआई के सचिव थे, तब उन्होंने महिला टेस्ट क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए विशेष पहल की थी। इसलिए अब हम टेस्ट मैच खेल रहे हैं। ’’ सैकिया का मानना ​​है कि महिला प्रीमियर लीग (डब्ल्यूपीएल) की शुरुआत ने खेल के प्रति लोगों की धारणा में एक बड़ा बदलाव किया है और पहला विश्व कप जीतना ठीक वैसा ही पल होगा जैसा कपिल देव की टीम ने 1983 में किया था।

उन्होंने कहा, ‘‘जब डब्ल्यूपीएल को बहुत ही पेशेवर तरीके से, ढेर सारे प्रायोजन, ढेर सारे दर्शकों, टीवी और डिजिटल प्लेटफार्म के साथ पेश किया गया तो भारत में महिला क्रिकेट में एक बड़ा बदलाव आया। जिस तरह से भारतीय टीम प्रदर्शन कर रही है, उनका आत्मविश्वास और उनका रवैया पिछले 3-4 साल में बदल गया है। अब अगर हम यह ट्रॉफी (आईसीसी महिला वनडे विश्व कप) जीतते हैं तो इसका निश्चित रूप से 1983 जैसा ही प्रभाव हो सकता है।’’

Vikash Gaur

लेखक के बारे में

Vikash Gaur
विकाश गौड़, लाइव हिन्दुस्तान के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में कार्यरत हैं। हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में इनको करीब 8 साल का अनुभव है। करियर की शुरुआत से ही ये डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए हैं। 2016 में इन्होंने अपने पत्रकारिता के सफर का शुभारंभ किया। खबर नॉन स्टॉप से शुरुआत करते हुए, वे पत्रिका समूह की प्रमुख वेबसाइट कैच न्यूज से जुड़े, जहां इन्होंने खेल से जुड़ी खबरों की बारीकियों को सीखा। इसके बाद, इन्होंने डेली हंट में थोड़े समय के लिए वीडियो प्रोड्यूसर के रूप में काम किया और फिर दैनिक जागरण की वेबसाइट से जुड़कर पूरी तरह से खेल समाचारों की दुनिया में प्रवेश कर लिया। यहां इन्होंने लगभग ढाई साल तक कार्य किया और जनवरी 2021 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ हैं। अपने करीब साढ़े छह साल के अनुभव में विकाश ने सभी प्रमुख खेल आयोजनों को कवर किया है, जिनमें क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल, ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल, एशियाई खेल और कई अन्य बड़े खेल आयोजन शामिल हैं। और पढ़ें
BCCI
लेटेस्ट IND vs AUS, IND-W vs AUS-W, Ind vs Aus Live Score, क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |