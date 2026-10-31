21 साल से अमर है एमएस धोनी का ये वर्ल्ड रिकॉर्ड, तोड़ने में छूटे बड़े-बड़े दिग्गजों के पसीने
एमएस धोनी ने 21 साल पहले आज ही के दिन बतौर विकेट कीपर वनडे में सबसे बड़ी पारी खेलने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। 2005 में उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ 299 का टारगेट चेज करते हुए 183 रनों की नाबाद पारी खेली थी।
पूर्व भारतीय कप्तान एमएस धोनी को इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर हुए कई साल हो गए हैं, मगर आज भी उनके कई रिकॉर्ड्स का पीछा खिलाड़ी कर रहे हैं। उनमें से एक रिकॉर्ड ऐसा है जो पिछले 21 सालों से अमर है। जी हां, माही ने आज ही के दिन 2005 में श्रीलंका के खिलाफ जयपुर में अपने वनडे करियर की सबसे बड़ी पारी खेली थी। धोनी ने उस मैच में 299 रनों के विशाल टारगेट का पीछा करते हुए 145 गेंदों पर 183 रनों की नाबाद पारी खेली थी। इस पारी में उन्होंने 15 चौके और 10 गगनचुंबी छक्के लगाए थे। धोनी की यह पारी आज भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है क्योंकि आज तक कोई विकेट कीपर उनसे बड़ी पारी नहीं खेल पाया। जी हां, धोनी के नाम आज भी वनडे क्रिकेट में बतौर विकेट कीपर सबसे बड़ी पारी खेलने का वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है। उनका यह रिकॉर्ड तोड़ने में बड़े-बड़े दिग्गजों के पसीने छूट गए।
क्विंटन डी कॉक पहुंचे सबसे करीब
साउथ अफ्रीका के विकेट कीपर बल्लेबाज क्विंटन डी कॉक एमएस धोनी के इस रिकॉर्ड के सबसे करीब पहुंचे। 2016 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 295 रनों के टारगेट का पीछा करते हुए इस खब्बू बल्लेबाज ने 113 गेंदों पर 178 रन बनाए थे, जिसमें 16 चौके और 11 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। डी कॉक मात्र 6 रनों से माही के इस रिकॉर्ड को तोड़ने से रह गए। वह तेजी से रन बनाने के चक्कर में टारगेट के करीब पहुंचकर आउट हो गए। 2020 में बांग्लादेश के विकेट कीपर लिटन दास ने भी जिम्बाब्वे के खिलाफ 176 रनों की धुआंधार पारी खेली थी। वह भी कुछ रनों से इस रिकॉर्ड को नहीं तोड़ पाए।
|प्लेयर
|रन
|एमएस धोनी
|183*
|क्विंटन डी कॉक
|178
|लिटन दास
|176
|जेएस मलहोत्रा
|173*
|एडम गिलक्रिस्ट
|172
एडम गिलक्रिस्ट ने 2004 में बनाए थे 172 रन
ऑस्ट्रेलिया के पूर्व धाकड़ विकेट कीपर बल्लेबाज एडम गिलक्रिस्ट ने 2004 में जिम्बाब्वे के खिलाफ 172 रनों की पारी खेलकर उस समय बतौर विकेट कीपर वनडे में सबसे बड़ी पारी खेलने का रिकॉर्ड बनाया था। धोनी ने अगले ही साल यानी 2005 में पहले पाकिस्तान के खिलाफ 148 रन बनाकर इस रिकॉर्ड को तोड़ने की दस्तक दी, फिर श्रीलंका के खिलाफ उन्होंने नाबाद 183 रन बनाकर इस रिकॉर्ड को तोड़ ही दिया।
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें