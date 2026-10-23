जब विन प्रिडिक्टर भी मान बैठा था भारत की हार, मगर सीना तान खड़े हो गए थे विराट कोहली

विराट कोहली ने ‘उम्मीद पर दुनिया कायम है’ का लाइव एग्जांपल IND vs PAK 2022 टी20 वर्ल्ड कप मैच के दौरान दिया था, जब विन प्रिडिक्टर ने भी हार मान ली थी। वह टी20 क्रिकेट के इतिहास की सबसे शानदार पारियों में से एक है।

उम्मीद पर दुनिया कायम है...इसका लाइव एग्जांपल विराट कोहली ने आज ही के दिन 2022 में दिया था, जब IND vs PAK टी20 वर्ल्ड कप मैच में विन प्रिडिक्टर ने भी भारत की हार मान ली थी। पाकिस्तान के खिलाफ हुए उस मुकाबले में भारत के सामने टारगेट कुछ बड़ा नहीं था। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर पहले बैटिंग करते हुए मेन इन ग्रीन ने निर्धारित 20 ओवर में 8 में 159 रन बोर्ड पर लगाए थे। वैसे तो पाकिस्तान का 150 तक पहुंचना मुश्किल दिख रहा था, मगर शाहीन अफरीदी के कैमियो ने अंत में कमाल कर दिया। भारत के लिए यह टारगेट मुश्किल नहीं था, मगर दिक्कतें तब आना शुरू हुई जब शुरुआत में टीम इंडिया ने एक-एक कर विकेट खोना शुरू किए और दूसरे छोर से विराट कोहली ऐसा होते हुए देख रहे थे।

कप्तान रोहित शर्मा ने केएल राहुल के साथ पारी का आगाज किया। दूसरे ही ओवर में नसीम शाह ने राहुल को आउट कर टीम इंडिया को पहला झटका दिया। इसके बाद हारिस रऊफ चौथे ओवर में कहर बनकर टूटे और हिटमैन रोहित शर्मा का बड़ा विकेट लिया। देखते ही देखते पावरप्ले के आखिरी ओवर में उन्होंने उस समय के नंबर-1 टी20 बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव को भी पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। भारतीय टीम मुश्किल में फंस चुकी थी, नंबर-4 पर अक्षर पटेल को भेजा गया था ताकि लेफ्टी-राइटी का कॉम्बिनेशन पाकिस्तान को परेशान कर सके। हालांकि कन्फ्यूजन के चलते अक्षर भी रन आउट हो गए थे।

एक समय 31/4 था भारत, विन प्रिडिक्टर भी मान चुका था हार अक्षर पटेल जब रन आउट हुए तो भारत का स्कोर 6.1 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 31 रन था। विन प्रिडिक्टर ने भी भारत की हार मान ली थी क्योंकि उस समय भारत के जीत के चांसेस 3.1 प्रतिशत ही दिखा रहा था। मगर विराट कोहली ने अभी अपने हथियार नहीं डाले थे, फॉर्म से जूझ रहे किंग कोहली जानते थे कि अगर वह अंत तक खड़े रहे तो भारत अभी भी मैच जीत सकता है। उस समय उन्होंने चेज मास्टर का असली रूप पूरी दुनिया को दिखाया।

हार्दिक पांड्या के साथ 5वें विकेट के लिए उन्होंने धीरे-धीरे पार्टनरशिप बिल्ड की। दोनों ही बल्लेबाजों ने कई ओवर तक बाउंड्री नहीं लगाई थी। पाकिस्तान के फैंस ने जीत का जश्न मनाना शुरू कर दिया था, वहीं उनके खिलाड़ी भी ढीले पड़ना शुरू हो गए थे।

रोहित शर्मा को कभी इतनी इंटैंसिटी से मैच देखता नहीं देखा गया था, उस दिन वह डगआउट में ही पूरा समय मौजूद थे।

कोहली-पांड्या की पार्टनरशिप ने धीरे-धीरे रफ्तार पकड़ना शुरू की, धीरे-धीरे विन प्रिडिक्टर ने भी रंग बदलना शुरू कर दिए थे, भारतीय फैंस की उम्मीद भी जागना शुरू हो गई थी। हार्दिक पांड्या ने धूम धड़ाके की शुरुआत की, जिसे बाद में किंग कोहली ने ज्वॉइन किया।

फिर आया हारिस रऊफ का 19वां ओवर 18 ओवर तक भारत का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 129 रन था। कोहली 47 बॉल पर 61 तो पांड्या 33 बॉल पर 38 रन बनाकर खेल रहे थे। रऊफ ने अपने पहले 3 ओवर में 21 ही रन दिए थे और वह लाजवाब रिदम में थे। 19वां ओवर मैच का डिसाइडिंग ओवर था, यहां से मैच कहीं भी पलट सकता था। यह बात विराट कोहली भी जानते थे। पहली चार गेंदों पर रऊफ ने तीन ही रन दिए। चौथी गेंद पर जब पांड्या ने लॉन्ग ऑन पर शॉट खेला तो वह दो रन लेना चाहते थे, मगर कोहली ने उन्हें रोक दिया। विराट जानते थे कि अगर आखिरी दो गेंदों पर दो छक्के ना आए तो मैच भारत के हाथों से फिसल जाएगा।

फिर आई वो घड़ी जिसने हर किसी के रौंगटे खड़े कर दिए। 5वीं गेंद पर कोहली ने सामने की तरफ हारिस रऊफ को छक्का लगाया, जिसे हर्षा भोगले की कमेंट्री ने यादगार बनाया ‘कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोस आउट ऑफ द ग्राउंड।’

कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। इसके बाद पाकिस्तान ने फिल्डिंग में बदलाव किया और डीप फाइन लेग लिया। विराट कोहली ने फ्लिक शॉट की मदद से इसी दिशा में एक और सिक्स लगाकर मैच में रोमांच का तड़का लगा दिया।

फंस गया था पाकिस्तान पाकिस्तान 19वें ओवर के बाद फंस गया था। उन्हें लगा था कि आखिरी 2 ओवर में 31 रन चाहिए, अगर रऊफ 10 रन भी देते हैं तो उनके पास 21 रन डिफेंड करने के लिए होंगे। मगर दिक्कत यह थी कि रऊफ अपना काम अच्छे से नहीं कर पाए और बाबर आजम ने आखिरी ओवर के लिए स्पिनर मोहम्मद नवाज को रोका हुआ था, क्योंकि उनके पास कोई और विकल्प नहीं था, ये बात विराट कोहली भी जानते थे। इसके बाद जो हुआ वो तो हर किसी को याद है। पांड्या पहली गेंद पर आउट हुए। कोहली ने चौथी नो बॉल पर छक्का लगाया। फिर फ्री हिट पर कोहली ने कार्तिक के साथ तीन रन दौड़े। कार्तिक स्टंप आउट हुए और फिर आखिरी गेंद पर अश्विन ने अपना चतुर दिमाग चलते हुए वाइड गेंद को छोड़ा, अंत में उन्होंने कवर्स के ऊपर से एक रन लेकर टीम इंडिया को जीत दिलाई।

कोहली अंत तक नाबाद रहे। उन्होंने 53 गेंदों पर 82 रनों की नाबाद पारी खेली। यह उनके करियर की सबसे शानदार पारियों में से एक रही।

विराट कोहली ने मैच के बाद कहा था, “यह एक अजीब सा माहौल था, मेरे पास शब्द नहीं हैं, मुझे नहीं पता कि यह कैसे हुआ। मेरे पास सच में शब्द नहीं हैं। हार्दिक को यकीन था कि अगर हम आखिर तक टिके रहे तो हम यह कर सकते हैं। जब शाहीन ने पवेलियन एंड से बॉलिंग की, तभी हमने उसे आउट करने का फैसला किया। हारिस उनका प्राइम बॉलर है, और मैंने वे दो छक्के मारे। कैलकुलेशन आसान था। नवाज़ के पास एक ओवर था, इसलिए अगर मैं हारिस को आउट कर पाता, तो वे घबरा जाते। 8 में 28 से, यह 16 से 6 पर आ गया। मैंने अपने मन की करने की कोशिश की। पहली बॉल बैक ऑफ़ ए हैंड स्लोअर बॉल थी (लॉन्ग-ऑन पर)। यहाँ खड़े होकर मुझे बस ऐसा लग रहा है कि यह होना ही था। आज तक मोहाली ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मेरी सबसे अच्छी इनिंग्स थी। आज मैं इसे ज़्यादा गिनूंगा। हार्दिक मुझे पुश करता रहा। क्राउड ज़बरदस्त था। आप लोग (फैंस) मुझे सपोर्ट करते रहे और मैं आपके सपोर्ट के लिए थैंकफुल हूं।”